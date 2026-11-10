Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt ở Huế xin từ chức

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Thuận Hóa, TP. Huế. Ảnh: TL

Ngày 10.11, ông Nguyễn Thanh Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Huế, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa xác nhận với phóng viên Văn Hóa về việc đã có thông báo số 361-TB/ĐU về việc cho viên chức quản lý từ chức đối với ông Lê Thanh Sơn.

Ông Lê Thanh Sơn là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, một trong những trường học không thuộc diện sắp xếp theo Quyết định số 2679/QĐ-UBND của UBND TP. Huế.

Việc cho ông Lê Thanh Sơn từ chức được thực hiện căn cứ quy định số 365-QĐ/ĐU ngày 20.4.2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thuận Hóa về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ (đã được điều chỉnh, bổ sung).

Theo thông báo của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thuận Hóa, ông Lê Thanh Sơn từ chức theo nguyện vọng. Được biết sau khi từ chức, ông Sơn vẫn làm việc với vị trí là nhân viên.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa thông tin rằng, ông Lê Thanh Sơn đã xin từ chức do không hoàn thành nhiệm vụ.

Hiện phường đã có phương án nhân sự để bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt nhằm kiện toàn chức danh quản lý trường theo quy định.