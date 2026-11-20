Thầy Hiệu trưởng Vũ Văn Tiến (thứ 2 từ phải sang) được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Sắc màu tri ân nơi trường Chuyên Sư phạm

Trong không khí phấn khởi của cả nước đang hân hoan chào mừng 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm vừa tổ chức thành công lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam để tri ân những người thầy, người cô đã và đang miệt mài cống hiến cho sự nghiệp trồng người đầy vinh quang.

Giữa những lá cờ đại diện cho các lớp, những bức ảnh ghi dấu 60 năm lịch sử của trường, tiếng nhạc sôi động của học sinh và những cái bắt tay ấm áp, thầy và trò nhà trường đã cùng hội tụ trong lễ kỷ niệm - một dịp đặc biệt để các thế hệ nối vòng tay, gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc tới những người đã dành trọn tâm huyết để dìu dắt các thế hệ học trò.

Những bó hoa tri ân được gửi tặng tới các cựu giáo chức của nhà trường.

Ngay từ những phút đầu chương trình, bầu không khí đã nóng lên với cuộc thi nhảy flashmob Fiesta A Cielo của học sinh các khối lớp ở sân trường.

Trên nền nhạc trẻ trung, sôi động mà gắn liền với văn hoá dân tộc, từng đội thi, với sự kết hợp của các thầy cô giáo trẻ và học sinh đã mang đến những màn xếp hình sáng tạo, động tác dứt khoát và nguồn năng lượng tràn đầy. Tiếng hò reo, vỗ tay cổ vũ vang dội biến sân trường thành một "sân khấu mở" đầy sắc màu thanh xuân, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự tự tin của học sinh Chuyên Sư phạm.

Nhiều thầy cô được nhận giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nhiều thầy cô được nhận giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đại diện hai thế hệ cán bộ, giáo viên đã nghỉ hưu và đang công tác tại trường cùng chụp ảnh lưu niệm.

Sau khi cuộc thi kết thúc, bên trong phòng Hội đồng là khoảnh khắc lắng đọng khi các thầy cô cùng theo dõi bộ phim ngắn về Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm.

Qua từng khung hình mộc mạc mà giàu cảm xúc, những góc sân quen thuộc, những giờ miệt mài bên trang giáo án, những mùa thi và bước trưởng thành của bao thế hệ học sinh lần lượt hiện lên. Thước phim không chỉ gợi nhắc truyền thống hiếu học và tinh thần sáng tạo của học sinh Chuyên Sư phạm mà còn mang tới cảm xúc bồi hồi, trân trọng hơn từng ngày được học tập, cống hiến dưới mái trường này.

Mãi vun bồi cho cây đời xanh tươi

NGƯT.TS Vũ Văn Tiến tri ân sự đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên vì sự phát triển của nhà trường qua các thời kỳ.

Tiếp nối chương trình, NGƯT.TS Vũ Văn Tiến - Hiệu trưởng nhà trường đã có bài phát biểu trang trọng nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Qua đó ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của tập thể sư phạm trong việc giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi và đổi mới giáo dục; đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, bình an tới các thầy cô giáo - những người đã, đang và vẫn ngày đêm giữ lửa đam mê trên bục giảng.

Khoảnh khắc xúc động nhất của buổi lễ là nghi thức tri ân và tặng hoa các thầy cô cựu giáo chức. Từng bó hoa tươi thắm cùng những cái ôm thân tình được trao đi như lời cảm ơn chân thành nhất gửi tới các nhà giáo lão thành - những người đã đặt nền móng vững chắc và vun đắp nên bản sắc riêng của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm qua bao năm tháng.

Những ca khúc nói về tuổi học trò được các em học sinh cất lên gửi tặng các thầy cô.

Không khí buổi lễ thêm phần ấm áp với các tiết mục văn nghệ do học trò biểu diễn dành tặng thầy cô. Những giai điệu sâu lắng, ca từ giản dị về mái trường, thầy cô và tuổi học trò đã chạm đến cảm xúc của người nghe, tạo nên những khoảng lặng đẹp giữa ngày hội lớn.

Điểm nhấn giàu ý nghĩa xuyên suốt buổi lễ chính là sự gặp gỡ, đối thoại giữa các thế hệ qua phần phát biểu của thầy cô cựu giáo chức và đại diện giáo viên trẻ.

Thay mặt các cựu giáo chức, thầy Doãn Minh Cường và thầy Nguyễn Huy Đoan đã chia sẻ những kỷ niệm nghề giáo gắn bó với bao thế hệ học trò Chuyên Sư phạm, gửi gắm niềm tin vào sự tiếp nối vững vàng của lớp giáo viên hôm nay cũng như lời dặn dò chân thành tới các em học sinh về lòng nhân ái, sự cầu thị và trách nhiệm làm nghề.

Lãnh đạo nhà trường tặng hoa tri ân các thế hệ cựu giáo chức.

Cô Bùi Hương Quỳnh chia sẻ cảm nghĩ và lòng tri ân tới thầy cô tại chương trình.

Đại diện giáo viên trẻ là cô Bùi Hương Quỳnh - cựu học sinh K42 Sinh Chuyên Sư phạm, giải Nhất Kì thi học sinh giỏi quốc gia và nhiều năm tham gia công tác giảng dạy đội tuyển bày tỏ niềm tự hào và xúc động khi được đứng chung hàng ngũ với những người thầy, người cô đi trước. Cô cũng khẳng định quyết tâm học hỏi, giữ gìn tâm huyết nghề nghiệp và đồng hành cùng học sinh trong chặng đường mới.

Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường đã tổ chức trao tặng các phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận những đóng góp xuất sắc của các thầy cô giáo. Trong đó, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng NGƯT.TS Vũ Văn Tiến - Hiệu trưởng nhà trường; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trao tặng cho thầy Hà Duy Hưng, thầy Nguyễn Thành Công và cô Vũ Thúy Mây. Nhiều thầy cô cũng nhận Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để ghi nhận những nỗ lực và thành tích trong công tác giảng dạy, giáo dục.

Dự kiến ngày 20/12/2026, đại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm sẽ được tổ chức trọng thể với nhiều điểm nhấn ý nghĩa.

Buổi lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm khép lại trong những tràng pháo tay và nụ cười rạng rỡ. Hơn cả một buổi gặp mặt thường niên, ngày hội 20/11 năm nay đã trở thành nhịp cầu nối dài truyền thống - nơi lòng biết ơn được cất lên bằng cả hành động, lời ca và sự gắn kết bền chặt giữa các thế hệ thầy và trò Chuyên Sư phạm.