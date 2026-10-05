Hiệu trưởng Trường THCS Vân Đồn nói gì về khoản tiền 64 triệu được đóng góp?

Cổng Trường THCS Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TPHCM. Ảnh: Tư liệu

Một bảng kê có 8 danh mục mua sắm thiết bị, chi trả dịch vụ

Một bảng kê được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy lớp 6A7 Trường THCS Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TPHCM có tổng số tiền 64 triệu đồng được sử dụng để mua sắm nhiều thiết bị, vật dụng phục vụ lớp học.

Chiều tối 4/10 và sáng 5/10, trên một số diễn đàn xuất hiện thông tin phản ánh việc phụ huynh tại một lớp học của Trường THCS Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TPHCM được vận động đóng góp tiền để mua sắm cơ sở vật chất cho lớp.

Theo bảng kê được đăng tải công khai, số tiền này được sử dụng để mua nhiều thiết bị, vật dụng phục vụ việc dạy và học trong lớp.

Một bảng kê có 8 danh mục mua sắm, chi trả dịch vụ. Ảnh: M.D

Cụ thể, danh mục mua sắm gồm màn hình tương tác 75 inch với giá 32,9 triệu đồng; bảng trượt giá hơn 5,9 triệu đồng; tủ cá nhân giá gần 13,4 triệu đồng; loa, mic giá 5,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, ngoài những thiết bị trên, bảng kê còn ghi nhận các khoản chi cho việc: Lắp đặt làm đường điện, khoan vít (200.000 đồng); bảo dưỡng 2 điều hoà (400.000 đồng), tổng vệ sinh lớp (500.000 đồng), giặt rèm (561.000 đồng).

Bảng kê cũng ghi rõ, tổng số tiền “đóng góp CSVC (cơ sở vật chất) đã thu” với giá 64 triệu đồng tương ứng với 32 bạn (học sinh). Phần ghi chú trong bảng kê cũng thể hiện các hạng mục mua sắm đã được thực hiện. Theo đó, các khoản tiền cần thiết đã được thanh toán xong trong khoảng thời gian từ ngày 22/8/2026 đến ngày 4/9/2026.

Sau khi chi hết những khoản trên, bảng kê cũng thể hiện rõ: “Đóng góp cơ sở vật chất còn” số tiền hơn 4,6 triệu đồng.

Hiệu trưởng nói do "nhóm phụ huynh tài trợ"

Trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục và Thời Đại sáng 5/10, bà Lê Thị Thùy, Hiệu trưởng Trường THCS Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TPHCM xác nhận sự việc được phản ánh xảy ra tại lớp 6A7 của trường.

Tuy nhiên, Hiệu trưởng Trường THCS Vân Đồn khẳng định, toàn bộ số tiền mua các thiết bị nói trên do một nhóm phụ huynh tài trợ, không phải khoản tiền được chia đều và yêu cầu tất cả phụ huynh của 32 học sinh trong lớp cùng đóng góp.

“Đây là một nhóm phụ huynh tài trợ, không liên quan gì đến thu của lớp. Trường đã có tivi, có máy lạnh đầy đủ nhưng là ti vi cũ nên người ta xin sắm ti vi mới còn tất cả trang thiết bị của trường đã có sẵn hết rồi. Nên thông tin vận động toàn bộ học sinh trong lớp để mua sắm trang thiết bị là hoàn toàn không chính xác”, bà Lê Thị Thuỳ- Hiệu trưởng Trường THCS Vân Đồn nói với phóng viên Báo Giáo dục và Thời Đại.

Khi đặt vấn đề tại sao bảng kê có 32 bạn với số tiền thu được 64 triệu đồng thì Hiệu trưởng Trường THCS Vân Đồn vẫn khẳng định đây là của nhóm phụ huynh tài trợ chứ không phải thu của cả lớp.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường THCS Vân Đồn, nhóm phụ huynh tài trợ có gửi một biên bản xin thay đổi một số trang thiết bị và Ban Đại diện cha mẹ học sinh của lớp 6A7 sẽ sẵn sàng làm rõ vấn đề không thu đổ đầu từng học sinh với mức thu 2 triệu đồng/học sinh/phụ huynh để mua sắm trang thiết bị.

Được biết, hiện nay hoạt động, nhiệm vụ, quyền của Ban Đại diện cha mẹ học sinh và việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của ban vẫn được thực hiện theo điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT.

Đối với việc vận động, tiếp nhận và sử dụng tài trợ cho cơ sở giao dục, thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT, với các nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân hoặc tối thiếu.

Thông tư 55 của Bộ GD&ĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh quy định; Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học về các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện (thu theo bình quân…) và các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh (Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học…) Việc vận động tài trợ cho các cơ sở giáo dục phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp. Ngoài ra, không vận động tài trợ để chi trả: thù lao giảng dạy; các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và nhân viên, các hoạt động an ninh, bảo vệ; thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường…