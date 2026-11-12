Hiệu trưởng Trường THCS Lê Độ trực tiếp đối thoại, giải đáp thắc mắc cho học sinh

Hiệu trưởng Trường THCS Lê Độ trực tiếp lắng nghe, giải đáp những thắc mắc, tâm tư và nguyện vọng của học sinh tại buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, với tinh thần cởi mở và thẳng thắn, các em học sinh đã chủ động đặt câu hỏi, chia sẻ nhiều vấn đề thiết thực trong học tập và sinh hoạt hằng ngày. Các chủ đề được quan tâm rất đa dạng, từ phương pháp học tập, áp lực thi cử giữa kỳ, kỹ năng quản lý thời gian cho đến hoạt động ngoại khóa, thể dục thể thao, tâm lý lứa tuổi và các mối quan hệ bạn bè học đường.

Bên cạnh các ý kiến phát biểu trực tiếp, học sinh còn gửi đến nhà trường hàng trăm câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực. Điều này thể hiện rõ nhu cầu được lắng nghe, chia sẻ và giải đáp những thắc mắc trong quá trình học tập, rèn luyện; đồng thời cho thấy mong muốn được đóng góp ý kiến vào các hoạt động chung của nhà trường.

Không chỉ xoay quanh những khó khăn, vướng mắc, buổi đối thoại còn ghi nhận nhiều chia sẻ tích cực, thể hiện niềm vui và sự tự hào của các em khi được học tập dưới mái trường Lê Độ.

Đặc biệt, những tâm tư, bỡ ngỡ của học sinh lớp 6 khi chuyển cấp lên trung học cơ sở và làm quen với môi trường mới cũng được lắng nghe, giải đáp chu đáo. Qua đó, các em có cơ hội bày tỏ cảm xúc, làm rõ những vướng mắc và nhận được sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời từ thầy cô.

Trên tinh thần dân chủ, tôn trọng và lấy học sinh làm trung tâm, Hiệu trưởng nhà trường đã trực tiếp lắng nghe, trao đổi và giải đáp cụ thể từng nhóm vấn đề được nêu ra tại chương trình.

Những ý kiến, đề xuất chính đáng của học sinh được ban giám hiệu ghi nhận nhằm tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh các hoạt động phù hợp với thực tế, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục tích cực.

Diễn đàn đối thoại giữa Hiệu trưởng và học sinh không chỉ tháo gỡ khó khăn, giải đáp thắc mắc trong học tập, đời sống học đường mà còn thắt chặt sự kết nối, thấu hiểu giữa nhà trường và học sinh.

Thông qua hoạt động này, học sinh được khuyến khích phát huy quyền tham gia, chủ động bày tỏ chính kiến, đồng thời rèn luyện kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, chia sẻ và đối thoại trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

Đây là cơ sở quan trọng giúp nhà trường nắm bắt kịp thời diễn biến tâm lý, nguyện vọng của học sinh, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục và hỗ trợ các em. Hoạt động thiết thực này góp phần xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, an toàn, thân thiện và hạnh phúc, nơi mỗi học sinh đều được tôn trọng, lắng nghe và phát triển toàn diện.