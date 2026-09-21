Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội nhấn mạnh 3 điều tới người học trong năm học mới

Chương trình nghệ thuật “Tuổi trẻ - Khát vọng - Tự hào Việt Nam” chào mừng năm học mới của Trường ĐH Mở Hà Nội.

3 điều gồm: học thật và học suốt đời; bước ra khỏi vùng an toàn; giữ cho mình một trái tim nhân ái và tinh thần trách nhiệm.

Ngày 21/9, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức Chương trình Chào năm học mới 2026 - 2027 và biểu dương thành tích của sinh viên năm học 2025 - 2026.

Chương trình là dịp Nhà trường đón các tân nghiên cứu sinh, học viên sau đại học, sinh viên; đồng thời biểu dương những thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội và phong trào sinh viên năm học 2025 - 2026.

Toàn cảnh chương trình.

Trong năm học qua, 16 thủ khoa tốt nghiệp và 22 thủ khoa tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 được vinh danh; 82 sinh viên xuất sắc được trao thưởng; 98 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên. Bên cạnh đó, 12 nghiên cứu sinh được Nhà trường trao tặng thiết bị công nghệ nhằm hỗ trợ học tập, nghiên cứu và sáng tạo.

PGS.TS Nguyễn Thị Nhung - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội phát biểu tại Chương trình.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Thị Nhung - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội - nhấn mạnh, điều đáng tự hào không chỉ nằm ở những con số thành tích, mà phía sau đó là sự nỗ lực, ý chí vượt lên chính mình và khát vọng trưởng thành của mỗi người học.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, tự động hóa và chuyển đổi số tiếp tục làm thay đổi cách con người học tập, nghiên cứu và làm việc, người học cần hình thành khả năng tự học, tư duy độc lập, năng lực nghiên cứu, thích ứng và không ngừng làm mới chính mình.

PGS.TS Nguyễn Thị Nhung trao quà cho NCS một chiếc máy tính bảng.

Trước sự phát triển của AI, người học được khuyến khích sử dụng công nghệ như công cụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu nhưng không để công nghệ thay thế tư duy. “Hãy đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin, tranh luận, phản biện và tự mình đi đến kết luận” là thông điệp được PGS.TS Nguyễn Thị Nhung gửi tới người học.

Với học viên, nghiên cứu sinh, năng lực sử dụng công nghệ cần đi cùng đạo đức học thuật, tính trung thực và trách nhiệm với sản phẩm nghiên cứu. Nhà trường cũng khuyến khích người học tham gia nghiên cứu khoa học, thử sức với ý tưởng khởi nghiệp, học ngoại ngữ, công nghệ mới và các hoạt động vì cộng đồng.

Lễ ký ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với doanh nghiệp.

Một nội dung đáng chú ý của chương trình là sự tham dự của lãnh đạo hơn 60 doanh nghiệp và các đơn vị đối tác. Tại đây, Trường Đại học Mở Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 42 doanh nghiệp, hướng tới xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, tạo cơ hội thực tập, việc làm, chuyển giao công nghệ và phối hợp nghiên cứu khoa học.

Đại diện người học mới, tân sinh viên ngành Luật Đỗ Tường Linh chia sẻ mong muốn được học tập, trải nghiệm, kết nối và phát huy khả năng trong môi trường đại học; đồng thời hy vọng nhận được sự đồng hành của thầy cô, Nhà trường để tự tin theo đuổi ước mơ và tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Với các tân sinh viên, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội gửi gắm cách hiểu rộng hơn về chữ “Mở”: mở để tiếp nhận tri thức mới, lắng nghe những quan điểm khác biệt, hợp tác và kết nối, vượt qua giới hạn của bản thân và sống nhân văn, có trách nhiệm.

TS Trần Văn Đạt - Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên (Bộ GD&ĐT), PGS.TS Nguyễn Thị Nhung – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội cùng lên sân khấu trao giấy khen và tặng hoa vinh danh những sinh viên xuất sắc

PGS.TS. Dương Thăng Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS Bùi Thanh Sơn - Phó Hiệu trưởng trao khen thưởng cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội.

PGS.TS Dương Thăng Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và TS. Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng trao khen thưởng cho SV có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội

Chương trình khép lại bằng không gian nghệ thuật “Tuổi trẻ - Khát vọng - Tự hào Việt Nam”. Từ những người học được vinh danh đến các tân nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên, năm học mới mở ra một hành trình tiếp nối, trong đó thành tích là nền tảng để mỗi người tiếp tục học tập, nghiên cứu, sáng tạo, cống hiến và trưởng thành.