Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương: 'Điều chỉnh sử dụng IELTS trong xét tuyển không ảnh hưởng quyền lợi thí sinh'

Yêu cầu tiếng Anh gắn với từng chương trình đào tạo

-Thưa PGS.TS Phạm Thu Hương, IELTS có vai trò như thế nào trong xét tuyển đại học? Tại Trường Đại học Ngoại thương, yêu cầu về năng lực tiếng Anh được áp dụng ra sao đối với từng nhóm chương trình đào tạo?

PGS.TS Phạm Thu Hương: Trước hết, IELTS cần được hiểu là công cụ đo năng lực tiếng Anh với đầy đủ 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết) và được sử dụng để chứng minh hoặc đánh giá năng lực ngoại ngữ liên quan tới yêu cầu đầu vào của một chương trình đào tạo trong xét tuyển đại học hay các mục đích khác.

Tùy vào mức độ yêu cầu đầu vào về năng lực tiếng Anh của chương trình đào tạo mà cơ sở giáo dục có thể lựa chọn về tổ hợp xét tuyển có tiếng Anh với những kỹ năng tương ứng cũng như trọng số áp dụng cho môn tiếng Anh hay đưa ra điều kiện tối thiểu của tiếng Anh.

PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương

Cụ thể, với chương trình đào tạo giảng dạy bằng tiếng Anh, việc xác định điều kiện tối thiểu của tiếng Anh là cần thiết để đảm bảo sinh viên theo học được chương trình, nhiều nước trên thế giới đưa ra ngưỡng tiếng Anh tối thiểu trong học tập tại các chương trình này là 6.5 IELTS hoặc tương đương với đầy đủ 4 kỹ năng.

Hiện nay, trong cùng một ngành đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương có 2 nhóm chương trình bao gồm nhóm chương trình tiêu chuẩn giảng dạy bằng tiếng Việt và nhóm chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng nghề nghiệp quốc tế được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Đối với chương trình có tính quốc tế cao giảng dạy bằng tiếng Anh, năng lực tiếng Anh là một phần trong tiêu chí xét tuyển và thí sinh phải đáp ứng điều kiện về trình độ tiếng Anh là từ 6.5 IELTS hoặc tương đương trở lên mới được nộp hồ sơ xét tuyển. Thí sinh có thể lựa chọn sử dụng chứng chỉ quốc tế (trong đó có chứng chỉ IELTS) để chứng minh việc đáp ứng điều kiện tối thiểu cũng như quy đổi điểm tương đương khi đăng ký xét tuyển trực tiếp vào chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.

Trong trường hợp chưa có điều kiện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, thí sinh có thể xét tuyển vào chương trình tiêu chuẩn sau đó tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào của Nhà trường để đảm bảo đáp ứng yêu cầu về khả năng học tập bằng tiếng Anh của chương trình.

Trong suốt nhiều năm qua, Nhà trường thực hiện định vị các chương trình đào tạo theo đó thí sinh mong muốn xét tuyển vào các chương trình có tính quốc tế cao giảng dạy bằng tiếng Anh sẽ phải đáp ứng được điều kiện xét tuyển tối thiểu tương đương vào chương trình tiêu chuẩn và đồng thời phải chứng minh được năng lực học tập bằng tiếng Anh của mình.

Đối với thí sinh lựa chọn chương trình tiêu chuẩn giảng dạy bằng tiếng Việt, Nhà trường cũng thông qua kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào để phân nhóm trình độ tiếng Anh, trên cơ sở đó tổ chức các học phần tiếng Anh phù hợp với năng lực của người học đảm bảo đạt chuẩn đầu ra về năng lực tiếng Anh cao hơn khung năng lực quốc gia một bậc.

Trường Đại học Ngoại thương không cộng điểm ưu tiên cho chứng chỉ IELTS

-Thưa bà, các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ như thế nào trong việc quy đổi điểm IELTS khi xét tuyển? Trường Đại học Ngoại thương đang thực hiện việc này ra sao?

PGS.TS Phạm Thu Hương: Theo quy định về tuyển sinh đại học những năm vừa qua cũng như dự thảo mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa mới công bố, các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ xây dựng thang quy đổi điểm IELTS cũng như các chứng chỉ đánh giá năng lực trong nước và quốc tế.

Trên thực tế, tuỳ vào mức độ ưu tiên lựa chọn đối với năng lực tiếng Anh, các cơ sở giáo dục đại học có thể xây dựng quy đổi điểm IELTS ở mức cao hay mức thấp, đồng thời có thể áp dụng các trọng số khác nhau với điểm tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển.

Đối với Trường Đại học Ngoại thương, về cơ bản, mặt bằng chung năng lực tiếng Anh đầu vào là rất tốt, hiện nay tỷ trọng các chương trình có tính quốc tế cao giảng dạy bằng tiếng Anh chiếm gần 75% chương trình đào tạo cử nhân, trong đó 90,7% thí sinh trúng tuyển đạt 7.0 IELTS trở lên, khoảng 70% đạt 7.5 IELTS trở lên và 30% đạt IELTS 8.0 trở lên.

Trên cơ sở phân tích dữ liệu tuyển sinh qua nhiều năm, do phần lớn các thí sinh đã đáp ứng rất tốt yêu cầu về năng lực tiếng Anh nên về cơ bản Nhà trường không đặt ra cơ chế ưu tiên (không cộng điểm) cho việc sử dụng chứng chỉ IELTS và ban hành thang quy đổi IELTS ở mức thấp so với mặt bằng chung, đồng thời duy trì ổn định từ năm 2018 đến nay.

Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương trong lễ tốt nghiệp

Chuẩn hóa phương án xét tuyển, tránh ghi nhận nhiều lần cho một năng lực

-Trong bối cảnh quốc tế hóa giáo dục, theo bà, năng lực tiếng Anh cần được ghi nhận như thế nào trong xét tuyển? Việc điều chỉnh sử dụng chứng chỉ IELTS theo dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo có tác động ra sao tới phương án xét tuyển của các trường và quyền lợi của thí sinh?

PGS.TS Phạm Thu Hương: Trước bối cảnh quốc tế hoá giáo dục diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, các cơ sở giáo dục đại học đều mong muốn người học có năng lực tiếng Anh (ngoại ngữ) tốt để có thể học tập và thích ứng được với bối cảnh.

Do đó, tuỳ vào mục tiêu phát triển của từng giai đoạn, tuỳ vào yêu cầu của từng ngành đào tạo, tuỳ vào yêu cầu đầu vào của từng chương trình đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học có thể đặt mức độ ưu tiên đối với năng lực tiếng Anh khác nhau.

Theo đó, IELTS được sử dụng một cách phù hợp với yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo, ngành đào tạo, mục tiêu phát triển thông qua mức quy đổi điểm và trọng số áp dụng. Với tiếp cận này, năng lực tiếng Anh được đưa về đúng vai trò của mình trong xét tuyển của từng chương trình đào tạo, ngành đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, đồng thời tránh được việc ghi nhận nhiều lần cho một năng lực.

Như vậy, có thể thấy rằng điều chỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sử dụng chứng chỉ IELTS trong xét tuyển đại học theo dự thảo được công bố giúp cho các cơ sở giáo dục đại học chuẩn hoá và minh bạch hoá phương án xét tuyển của mình phù hợp với mục tiêu phát triển; đồng thời không làm ảnh hưởng tới quyền lợi của các thí sinh so với năm 2026 do việc xét tuyển được thực hiện trong phạm vi của từng cơ sở giáo dục đại học và theo lựa chọn sử dụng quy đổi IELTS hay trọng số áp dụng của từng cơ sở giáo dục.

-Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Phạm Thu Hương!