Dự buổi lễ, có Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Lê Quân; Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng; Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Trần Thanh Đạm; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Huệ; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối tác và đông đảo cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên.

Lễ kỷ niệm là dịp để các thế hệ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên nhà trường nhìn lại những kết quả trong công tác đào tạo, đồng thời tri ân những đóng góp của đội ngũ nhà giáo đối với sự phát triển của giáo dục nghề nghiệp.

TS Phạm Xuân Khánh phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại chương trình, TS Phạm Xuân Khánh cho biết, trường hiện có hơn 8.000 học sinh, sinh viên, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 96%. Nhà trường cũng hợp tác với hơn 400 doanh nghiệp, tăng cường gắn kết giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng, tạo điều kiện để người học tiếp cận môi trường làm việc thực tế.

Nhân dịp 20/11, Hiệu trưởng gửi lời tri ân đến các thế hệ nhà giáo đã gắn bó, cống hiến cho sự phát triển của trường. Ông nhấn mạnh, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giảng viên là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là lễ khánh thành Trung tâm STEM AI ROBOT. Trung tâm được định hướng trở thành không gian học tập, thực hành và nghiên cứu, giúp học sinh, sinh viên tiếp cận trí tuệ nhân tạo, robot và các ứng dụng công nghệ hiện đại.

Các đại biểu tham quan phòng STEM của nhà trường,

Thông qua hoạt động trải nghiệm, lập trình, điều khiển và phát triển sản phẩm, người học có điều kiện rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Trong khuôn khổ buổi lễ, nhà trường cũng tổ chức vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, ghi nhận những đóng góp trong công tác giảng dạy, nghiên cứu và các hoạt động chung.

Bước vào năm học 2026 – 2027, trường CĐ Công nghệ cao Hà Nội tiếp tục định hướng phát triển các ngành nghề công nghệ mới như công nghệ bán dẫn, năng lượng thông minh, cơ khí chế tạo và công nghệ môi trường, đồng thời đẩy mạnh hợp tác doanh nghiệp, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Gửi lời nhắn nhủ đến học sinh, sinh viên, TS Phạm Xuân Khánh khuyến khích các em chủ động trau dồi ngoại ngữ, tin học, rèn luyện tay nghề và tích cực tham gia nghiên cứu khoa học.

“Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, kỹ năng của các em là tương lai của các em!”, TS Phạm Xuân Khánh nhấn mạnh.