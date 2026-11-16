Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng một trường tại TPHCM nhận Bằng khen của Thủ tướng

Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 16/11, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường Hạnh Thông, TPHCM) tổ chức kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026).

Dịp này, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Hiệu trưởng nhà trường và ông Phòng Quốc Tuấn, Phó hiệu trưởng, vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Hướng đến ngày lễ, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động phong trào, thu hút học sinh tham gia như viết bài cảm nghĩ, thi kéo co, hội diễn văn nghệ, kể chuyện đạo đức và vẽ tranh. Đây không chỉ là sân chơi để học sinh giao lưu, thể hiện năng khiếu mà còn là dịp để các em bày tỏ tình cảm, sự tri ân đối với thầy cô.

Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND phường Hạnh Thông chúc mừng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Những câu tục ngữ như “Không thầy đố mày làm nên”, “Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy” thể hiện sự trân trọng đối với vai trò của người thầy trong sự nghiệp giáo dục và quá trình trưởng thành của mỗi con người.

Theo bà Ngọc Ánh, nghề dạy học không chỉ đòi hỏi kiến thức, năng lực chuyên môn mà còn cần tâm huyết, trách nhiệm và lòng nhân ái. Người thầy không chỉ truyền đạt tri thức mà còn góp phần hình thành nhân cách, bồi dưỡng các giá trị đạo đức và định hướng cho học sinh.

Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có thầy giáo thì không có giáo dục”, bà Ngọc Ánh nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ nhà giáo đối với sự phát triển của giáo dục và xã hội. Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, mỗi giáo viên cần không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục.

Từ hoạt động tại các nhà trường, tinh thần tri ân thầy cô cũng được lan tỏa trong các hoạt động chung của ngành Giáo dục TPHCM. Ông Nguyễn Trần Khánh Bảo, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay được thực hiện với thông điệp “Đột phá giáo dục - Làm chủ công nghệ - Kiến tạo tương lai”, gắn với việc triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Ban đại diện cha mẹ học sinh chúc mừng bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

Theo đó, ngành Giáo dục thành phố chú trọng ghi nhận, biểu dương những nhà giáo có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, giáo dục và quản lý; đồng thời giới thiệu các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, qua đó lan tỏa những đóng góp của đội ngũ nhà giáo.

Tại các cơ sở giáo dục, hoạt động chào mừng 20/11 được tổ chức gắn với phong trào thi đua, giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo và biểu dương những thầy cô tận tụy, sáng tạo trong công tác. Các trường giới thiệu gương nhà giáo tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội và bảng tin; tổ chức sinh hoạt dưới cờ, hoạt động trải nghiệm nhằm giúp học sinh hiểu hơn về nghề giáo và ý nghĩa của ngày 20/11.

Em Võ Âu Thiên Kim, học sinh lớp 9/10, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, chia sẻ: “Thông qua các hoạt động chào mừng ngày 20/11, chúng em có dịp thể hiện tình cảm và sự biết ơn đối với thầy cô. Em thấy vui khi được cùng các bạn tham gia văn nghệ, vẽ tranh và các phong trào của trường. Đây cũng là dịp để chúng em nhìn lại những điều thầy cô đã dạy, từ kiến thức trong học tập đến cách ứng xử hằng ngày. Chúng em sẽ cố gắng học tập tốt hơn để đáp lại sự quan tâm, hướng dẫn của thầy cô”.