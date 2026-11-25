Lãnh đạo GD&ĐT TP Huế xác nhận, Sở đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vụ không dự tiệc 20/11, giáo viên bị nêu tên công khai tại trường xảy ra tại Trường THPT Đặng Huy Trứ (phường Kim Trà, TP Huế).

Chiều 24/11, Sở GD&ĐT TP Huế mời hiệu trưởng đến làm việc, yêu cầu báo cáo sự việc. Sau khi được Sở nhắc nhở, Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Huy Trứ tiếp thu và thừa nhận cách ứng xử chưa phù hợp.

Sau đó, Sở GD&ĐT TP Huế yêu cầu hiệu trưởng trực tiếp gặp gỡ, xin lỗi giáo viên bị ảnh hưởng. Đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, ứng xử, nhất là việc tôn trọng, chia sẻ và thấu hiểu tâm tư của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trường THPT Đặng Huy Trứ (TP Huế). (Ảnh tư liệu)

Lúc 19h30 ngày 24/11, ông Hoàng Phồn Hưng - Hiệu trưởng cùng 2 Phó Hiệu trưởng của Trường THPT Đặng Huy Trứ đến nhà chị N.T.H. - giáo viên Trường THPT Đặng Huy Trứ (phường Kim Trà, TP Huế) để nói lời xin lỗi, đồng thời nắm bắt tâm tư của chị sau sự việc.

Chị N.T.H là giáo viên trước đó có đơn phản ánh về việc nhà trường lập danh sách, niêm yết tên chị tại bảng thông báo ở phòng Hội đồng sư phạm, với lý do không tham gia tiệc liên hoan sau tọa đàm kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Theo chị H., ngày 17/11, nhà trường thông báo đến các tổ chuyên môn về việc tổ chức bữa cơm thân mật sau tọa đàm 20/11, đồng thời yêu cầu giáo viên không tham gia thì báo để tổng hợp danh sách. Do bận việc gia đình, chị chỉ dự tọa đàm và báo trước việc không tham gia tiệc liên hoan theo đúng yêu cầu.

Ngày 18/11, nhà trường lập danh sách “Giáo viên không tham gia gặp mặt sau tọa đàm 20/11”, có đóng dấu và niêm yết tại bảng thông báo ở phòng Hội đồng sư phạm. Theo phản ánh, chiều 23/11, danh sách này vẫn chưa được tháo xuống.

Chị H. cho rằng, việc không tham gia tiệc liên hoan là lựa chọn cá nhân, không ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn hay nhiệm vụ giảng dạy. Giáo viên đã thông báo theo yêu cầu nhưng vẫn bị đưa tên lên bảng công khai, khiến chị cảm thấy bị áp lực, ảnh hưởng đến danh dự.

Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Huy Trứ cũng xác nhận nhà trường có niêm yết tên hai nữ giáo viên không tham gia tiệc liên hoan. Theo ông Hưng, việc này nhằm bảo đảm minh bạch trong chi trả chế độ dịp 20/11.

Cụ thể, mỗi giáo viên được nhà trường chi 300.000 đồng. Người không dự tiệc được nhận đủ khoản tiền này, còn người tham gia liên hoan đóng góp 160.000 đồng để thanh toán chi phí bữa ăn. Ông Hưng giải thích, việc niêm yết danh sách nhằm phân biệt các trường hợp khi thực hiện chi trả.