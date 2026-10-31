Hiệu trưởng ở Hà Tĩnh lên tiếng vụ học sinh bị đánh thủng màng nhĩ trong lớp

Ngày 31/10, bà Đặng Thị Thuý Hằng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du (Hà Tĩnh) đã có báo cáo gửi UBND tỉnh, Công an tỉnh và Sở GD-ĐT về vụ học sinh đánh nhau xảy ra tại lớp 10D, khiến một nam sinh bị thủng màng nhĩ.

Theo báo cáo, khoảng 10h15 ngày 29/10, tại phòng học lớp 10D, trong tiết Toán do cô giáo Bùi Thị Thảo Đan giảng dạy, học sinh T.Đ.M.H. có hành vi đánh học sinh L.Đ.N.

Sự việc được camera giám sát tại phòng học ghi lại. Sau đó, video ghi lại vụ việc được trích xuất và đưa ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu nhà trường nắm được, việc video bị đưa ra ngoài có liên quan đến cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Tr., giáo viên chủ nhiệm lớp 10D, do sơ suất trong quá trình quản lý, sử dụng video.

Ngay trong ngày 29/10, sau khi nắm thông tin, Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Nguyễn Du đã làm việc với cô giáo Bùi Thị Thảo Đan, người trực tiếp giảng dạy tiết học xảy ra vụ việc, và cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Tr. để nghe báo cáo, tường trình và nắm thông tin liên quan.

Hình ảnh cắt từ clip.

Sau đó, nhà trường đã làm việc với phụ huynh, học sinh. Tại buổi làm việc, hai gia đình đã trao đổi và thống nhất thỏa thuận giải quyết vụ việc. Đồng thời, gia đình đưa em L.Đ.N. đến cơ sở y tế kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Theo kết quả thăm khám, nam sinh L.Đ.N. bị thủng màng nhĩ trái. Sau đó, gia đình đưa em vào bệnh viện để điều trị.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du, đây là sự việc nghiêm trọng, xảy ra trong khuôn viên nhà trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý học sinh, đồng thời tác động đến môi trường giáo dục và công tác quản lý, giáo dục học sinh.

Nhà trường cho biết sẽ tiếp tục làm rõ diễn biến, nguyên nhân xảy ra sự việc; những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, giảng dạy và trách nhiệm trong việc trích xuất, cung cấp video.

Trong thời gian tới, trường sẽ phối hợp với gia đình học sinh và cơ quan chức năng để nắm bắt tình hình sức khỏe, quá trình điều trị của em L.Đ.N; đồng thời động viên, ổn định tâm lý các học sinh có liên quan.

Nhà trường cũng tiếp tục xác minh, thu thập thông tin, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và trách nhiệm của các cá nhân liên quan để có hình thức xử lý phù hợp theo quy định.