Hiệu trưởng ở Cà Mau kêu gọi tặng sách giáo khoa đã qua sử dụng

Học sinh lớp trên tặng sách giáo khoa cho học sinh lớp dưới.

Năm học 2026 – 2027, Trường THPT Đầm Dơi có hơn 3.100 học sinh (sau khi sáp nhập với Trường THPT Thái Thanh Hòa). Theo ông Phạm Việt Hưng, Hiệu trưởng nhà trường, bước vào năm học có hơn 30% học sinh ở trường chưa trang bị đủ sách giáo khoa để phục vụ việc học tập, do nguồn cung ứng sách hạn chế. Vì thế, từ cuối tháng 8 nhà trường đã kêu gọi tặng sách giáo khoa đã qua sử dụng cho học sinh thiếu sách, với thông điệp “Một cuốn sách, một sự chia sẻ - một cơ hội học tập”.

Ông Phạm Việt Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Đầm Dơi.

Trong thư kêu gọi, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Một cuốn sách có thể hoàn thành sứ mệnh với người này, nhưng lại có thể trở thành một món quà vô cùng quý giá đối với một bạn học sinh khác. Vì vậy nhà trường tha thiết kêu gọi các em học sinh và các em cựu học sinh đang còn giữ những bộ sách giáo khoa của các lớp đã học, nếu không còn nhu cầu sử dụng hãy cùng chung tay tặng lại sách cho các bạn học sinh đang cần.

Ông Hưng nhắn nhủ, với nhiều em, có thể đó chỉ là một bộ sách đã qua sử dụng, nhưng trong ánh mắt của một người đang thiếu sách đó là sự quan tâm, là tình bạn, là sự chia sẻ và là động lực để các bạn tự tin bước vào năm học mới.

Học sinh được tặng sách giáo khoa.

“Nhà trường rất trân trọng tinh thần 'mình có, mình chia sẻ' của các em, không quan trọng là một quyển sách hay một bộ sách, mọi sự đóng góp đều đáng quý và góp phần giúp một người bạn có thêm điều kiện học tập. Cho đi một cuốn sách không làm chúng ta mất đi tri thức, ngược lại tri thức được trao đi sẽ tiếp tục lan tỏa. Hãy cùng nhau để những cuốn sách cũ không nằm yên trên giá sách mà tiếp tục đồng hành với một người bạn mới trên hành trình học tập”, ông Phạm Việt Hưng nói.

Thư kêu gọi tặng sách của Hiệu trưởng Trường THPT Đầm Dơi.

Vị hiệu trưởng nhà trường chia sẻ thêm, ngoài kêu gọi tặng sách giáo khoa, nhà trường còn triển khai học tập theo hình thức kết hợp trên OLM (nền tảng giáo dục số thông minh).

Theo đó, 100% thầy cô và học sinh được nhà trường trang bị 1 tài khoản VIP, đồng thời 100% lớp học được trang bị đường truyền đảm bảo cả lớp cùng truy cập được, học OLM trên lớp. Để học tốt, nhà trường cũng chuyển file sách điện tử PDF cho thầy cô, học sinh sử dụng trên điện thoại, học sinh có thể đọc trước sách giáo khoa ở nhà bằng hệ thống bài giảng, file sách điện tử và ứng dụng công nghệ học tập trên lớp thuận tiện, hiệu quả.