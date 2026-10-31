Hiệu trưởng nói gì về vụ nam sinh lớp 10 bị bạn đánh thủng màng nhĩ?

Ngày 31/10, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, bà Đặng Thị Thúy Hằng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) cho biết, ngay sau khi nắm thông tin nam sinh L.Đ.N. (15 tuổi, học lớp 10) bị bạn cùng lớp đánh, nhà trường đã triệu tập giáo viên liên quan để làm rõ sự việc, đồng thời mời phụ huynh hai học sinh đến làm việc.

“Trước hết, khi sự việc xảy ra, phía nhà trường nhận trách nhiệm vì sự việc diễn ra trong trường, vào tiết học có giáo viên đứng lớp. Đây là sự việc đáng tiếc, không ai mong muốn”, bà Hằng nói.

Theo thông tin ban đầu từ nhà trường, nam sinh T.Đ.M.H. (18 tuổi), học cùng lớp với N., được giáo viên giao nhiệm vụ thu điện thoại của các bạn vào đầu giờ học. Khi đến chỗ N., do nam sinh này chưa đưa điện thoại, H. đã dùng chiếc hộp đựng điện thoại gõ vào đầu bạn. Sau đó, khi đã thu điện thoại và quay trở lại, H. tiếp tục dùng tay đánh vào vùng mặt của N.

Hình ảnh cắt từ clip.

Sau khi nắm bắt sự việc, phía trường đã làm việc với giáo viên dạy tiết học xảy ra vụ việc và giáo viên chủ nhiệm để xác minh. Đại diện nhà trường cũng mời phụ huynh hai học sinh đến trao đổi, thống nhất phương án xử lý ban đầu và đưa N. đi kiểm tra sức khỏe.

"Qua kiểm tra sức khoẻ N. bị rách màng nhĩ, phía trường đã cử cán bộ đến thăm hỏi, chia sẻ và quan tâm đến sức khoẻ của cháu", Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du thông tin.

Liên quan trách nhiệm của giáo viên đứng lớp, bà Hằng cho biết, trong buổi làm việc, giáo viên giải trình rằng khi H. dùng hộp đựng điện thoại gõ vào đầu N., cô nghĩ học sinh chỉ đùa nghịch do chưa nộp điện thoại. Sau đó, cô đi lên bàn giáo viên nên không chứng kiến việc H. tiếp tục đánh bạn. Theo hiệu trưởng, giáo viên cũng nhận thấy bản thân chưa phản ứng kịp thời trước hành vi của học sinh.

Trường Cao đẳng Nguyễn Du nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, như đã đưa tin trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một nam sinh dùng hộp nhựa đánh vào đầu bạn, sau đó tát liên tiếp vào vùng tai của nạn nhân ngay trong lớp học.

Theo hình ảnh từ camera lớp học, khoảng 10h15 ngày 29/10, một nam sinh mặc áo đen cầm hộp nhựa đi thu điện thoại của các bạn để nộp lên bàn giáo viên. Khi đến bàn đầu giữa dãy lớp, nam sinh này bất ngờ dùng chiếc hộp đánh vào đầu N. Sau khi nộp điện thoại lên bàn giáo viên, nam sinh tiếp tục quay xuống lớp, dùng tay tát liên tiếp vào tai trái của N. Sự việc diễn ra khi giáo viên dạy môn Toán và nhiều học sinh khác có mặt trong lớp.

Theo gia đình, sau khi đi học về vào trưa cùng ngày, N. kêu đau, ù tai. Khi được hỏi, em kể bị bạn cùng lớp tát trong giờ học buổi sáng. Đến chiều, gia đình đưa nam sinh đến cơ sở y tế thăm khám.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, N. nhập viện trong tình trạng ù tai trái. Qua thăm khám chuyên khoa tai mũi họng và thực hiện các kiểm tra cần thiết, bác sĩ chẩn đoán em bị thủng màng nhĩ trái. Hiện nam sinh được điều trị nội khoa, theo dõi và thực hiện thêm các xét nghiệm.

Liên quan vụ việc, Công an phường Thành Sen cho biết đang phối hợp xác minh vụ nam sinh L.Đ.N. bị bạn cùng lớp đánh trong giờ học.