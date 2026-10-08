Hiệu trưởng nói gì khi dừng chương trình tiếng Anh liên kết?

Chị Nguyễn Thu Hà, phụ huynh có con học lớp 3, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Hà Nội), cho hay, năm nay gia đình quyết định không cho con học tiếng Anh liên kết vì qua hai năm học không thấy hiệu quả.

Theo chị Hà, năm ngoái, nhà trường liên kết với một trung tâm tiếng Anh thiết kế thời lượng 4 tiết/tuần, thu học phí 800.000 đồng/tháng. Với mong muốn con có nền tảng ngoại ngữ, có thể giao tiếp được nên chị đăng ký cho con theo học.

Nhưng đến cuối năm, khả năng tiếng Anh của con vẫn không cải thiện, không biết nói cả những câu cơ bản. Do đó, năm nay chị quyết định cho con dừng học liên kết để thuê gia sư kèm 1-1 và đăng ký lớp học trực tuyến.

Sĩ số lớp học đông, học sinh học tiếng Anh liên kết được phụ huynh cho rằng, không hiệu quả

Nhiều phụ huynh cũng có ý kiến học chương trình liên kết không kiểm tra, đánh giá được chất lượng đầu ra. Do đó, hằng tháng tiền vẫn nộp nhưng hiệu quả đến đâu, gia đình không nắm được.

Theo bà Hương, hiệu trưởng một trường tiểu học và THCS tại Hà Nội, sau khi sáp nhập trường, việc đầu tiên bà làm là cho dừng tất cả chương trình tiếng Anh liên kết. Trước khi đưa ra quyết định, nhà trường hỏi ý kiến giáo viên, phụ huynh và nhận được sự đồng tình của số đông.

Theo vị hiệu trưởng này, trước đây, khi đang quản lý ở bậc THCS, đón học sinh tiểu học lên lớp 6, các em học Toán bằng tiếng Anh, tiếng Anh liên kết nhưng năng lực không nổi trội hơn các em không học. Trong khi đó, hằng tháng phụ huynh phải nộp một khoản tiền không nhỏ cho chương trình liên kết.

“Sĩ số lớp học đông, giáo viên nước ngoài ở trên nói, học sinh ở dưới cứ ồn ào, không hiệu quả”, bà Hương nói.

Chương trình ở bậc tiểu học có thời lượng không quá 7 tiết/ngày, học sinh tan trường lúc khoảng 15h30. Những phụ huynh không có điều kiện đón con, nhà trường tổ chức bố trí giáo viên trông ngoài giờ với mức thu 12.000 đồng/tiết. Giáo viên thường yêu cầu học sinh hoàn thành bài tập trong giờ trông giữ.

Với tiếng Anh, việc triển khai chương trình liên kết tại trường công lập hiện gặp nhiều trở ngại. Không phải 100% phụ huynh có nhu cầu, nhưng đa số mong muốn nhà trường có chương trình tốt để học sinh được học ngay tại trường, thay vì phải đưa đón con đi học thêm bên ngoài.

Cô Lưu Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Diệu (Hà Nội), thông tin, năm học này trường chưa triển khai được dạy học liên kết tiếng Anh. Năm nay, nhà trường chủ trương học chương trình tiếng Anh tích hợp, trong đó kiến thức nào thuộc chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ do giáo viên nhà trường giảng dạy, kiến thức mở rộng do giáo viên trung tâm đảm nhận.

Yêu cầu thiết kế chương trình không được quá tải đối với học sinh và tính toán mức thu phù hợp để được cấp quản lý phê duyệt. Việc tổ chức cũng không nhất thiết yêu cầu 100% học sinh tham gia.

Tuy nhiên, nếu đưa chương trình tích hợp vào kế hoạch giáo dục sẽ phải sắp xếp xen kẽ trong thời khóa biểu. Một vướng mắc khác là yêu cầu đơn vị liên kết phải cam kết đầu ra.

Bà Hạnh cho rằng, các đơn vị liên kết khó có thể cam kết kết quả nhìn thấy được sau một hoặc hai năm, bởi chất lượng còn phụ thuộc vào đối tượng học sinh và mức độ tham gia. Nếu yêu cầu cam kết đầu ra quá chặt, các trung tâm cũng có thể không muốn tổ chức những lớp quy mô lớn vì khó bảo đảm chất lượng cho toàn bộ học sinh.