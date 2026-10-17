Hiệu trưởng nhắn nhủ tân sinh viên: Xuất phát điểm không quyết định đích đến

TS Trịnh Thị Thu Hà - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội phát biểu tại chương trình.

TS Trịnh Thị Thu Hà - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, mỗi người trẻ đều mang trong mình một ánh sáng riêng, một tiềm năng riêng và một bầu trời rộng lớn để chinh phục.

Theo TS Trịnh Thị Thu Hà, những ngôi sao không tự nhiên tỏa sáng; thành công không đến chỉ từ ước mơ mà được tạo nên bằng tri thức, ý chí, sự kiên trì và tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân.

Đặc biệt, trong một thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ bởi công nghệ, trí tuệ nhân tạo và sự thay đổi không ngừng của thị trường lao động, tương lai sẽ thuộc về những người không ngại học hỏi, dám đổi mới, biết thích ứng và có khát vọng vươn lên.

Vì vậy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội nhắn nhủ tân sinh viên: Ngay từ hôm nay, mỗi em hãy tự đặt cho mình một mục tiêu, nuôi dưỡng một khát vọng và bắt đầu hành động để biến khát vọng ấy thành hiện thực".

"Xuất phát điểm không quyết định đích đến. Điều quan trọng không phải là hôm nay các em đang đứng ở đâu, mà là các em dám đi xa đến đâu và nỗ lực như thế nào để đến được nơi mình mong muốn", TS Trịnh Thị Thu Hà chia sẻ.

Chương trình Chào tân học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội là hoạt động mở đầu năm học mới giúp các tân học sinh, sinh viên nhanh chóng hòa nhập với môi trường giáo dục, làm quen với thầy cô, bạn bè.

Năm nay, chuỗi hoạt động được thiết kế theo hướng đề cao tính chủ động, sáng tạo và sự tham gia trực tiếp của người học.

Điểm nhấn là hoạt động gian hàng trải nghiệm do các khoa, chi đoàn, lớp và câu lạc bộ trực tiếp xây dựng, vận hành nhằm giới thiệu sản phẩm, tổ chức trò chơi và các hoạt động tương tác. Đây là cơ hội để học sinh, sinh viên vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát huy khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, tổ chức hoạt động và tư duy sáng tạo.

Tiết mục văn nghệ của sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tại Chương trình Chào tân học sinh, sinh viên.

Rapper Double2T biểu diễn tại chương trình.

Thông qua chuỗi hoạt động, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội hướng tới xây dựng môi trường học tập thân thiện, năng động, gắn liền với trải nghiệm thực tiễn; qua đó khuyến khích sinh viên phát triển kỹ năng, khám phá tiềm năng bản thân và chủ động tham gia các hoạt động tập thể.

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của thành phố, năm 2026, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội và Trường Trung cấp nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ du lịch và Thời trang Hà Nội, mở rộng nguồn lực và định hướng phát triển đào tạo đa ngành, đa trình độ.