Giáo viên nhận bằng khen tại lễ kỷ niệm

Trường THPT Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông, TPHCM vừa tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (2001-2026), đồng thời kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2026).

Phát biểu tại buổi lễ, cô Trần Thị Bích, Hiệu trưởng Trường THPT Tạ Quang Bửu xúc động nhìn lại chặng đường 25 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường. Theo cô, từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, bước vào cuộc sống với những con đường, nghề nghiệp và lựa chọn khác nhau. Dù ở đâu, làm công việc gì, mỗi sự trưởng thành, mỗi đóng góp tích cực cho gia đình và xã hội đều là niềm vui, niềm tự hào của những người làm giáo dục.

Thành lập năm 2001, trải qua không ít khó khăn, thử thách, Trường THPT Tạ Quang Bửu từng bước khẳng định vị thế trong sự nghiệp giáo dục. Những năm qua, nhà trường không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng trường học hạnh phúc, quan tâm chăm lo đội ngũ và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhà trường cũng được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2 năm liên tục.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp giáo dục, chất lượng học tập và rèn luyện của học sinh ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi duy trì ở mức cao; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100% liên tục trong nhiều năm. Số học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, Olympic, nghiên cứu khoa học và các cuộc thi học thuật cấp thành phố, quốc gia ngày càng tăng.

Theo cô Trần Thị Bích, những thành quả ấy được vun đắp từ sự tận tụy, trách nhiệm của nhiều thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường. Mỗi giai đoạn phát triển đều mang dấu ấn của những người luôn đặt sự trưởng thành của học sinh làm mục tiêu cao nhất.

“25 năm qua, biết bao thế hệ thầy cô đã đến, đã gắn bó, đã dành những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời cho mái trường này. Có những thầy cô vẫn đang tiếp tục miệt mài trên bục giảng, có những thầy cô đã nghỉ hưu, chuyển công tác. Nhưng những đóng góp thầm lặng ấy vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong lịch sử và truyền thống của nhà trường. Từ những điều bình dị và sự tận tụy của nhiều thế hệ nhà giáo, một mái trường ngày càng trưởng thành, một truyền thống được bồi đắp và những giá trị bền vững được gìn giữ, tiếp nối”, cô Bích nhấn mạnh.

Nhắc đến nghề dạy học, Hiệu trưởng Trường THPT Tạ Quang Bửu cho rằng, thành quả của người thầy không chỉ được đo bằng điểm số hay những tấm bằng tốt nghiệp, mà còn được thể hiện qua sự trưởng thành về nhân cách, tri thức và cách sống của mỗi học sinh.

“Có những bài học theo học trò suốt cuộc đời. Có những lời khuyên tưởng chừng giản dị nhưng lại trở thành điểm tựa trong những thời khắc quan trọng. Và có những người thầy, người cô, dù năm tháng trôi qua, vẫn luôn hiện diện trong ký ức của bao thế hệ học trò bằng tất cả sự kính trọng và biết ơn”, cô Trần Thị Bích xúc động chia sẻ.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, cô cho biết nhà trường sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới; chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất, năng lực chuyên môn và tinh thần học tập suốt đời. Cùng với nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ý thức công dân; tạo dựng niềm tin, nuôi dưỡng khát vọng và giúp mỗi học sinh tìm thấy con đường phát triển phù hợp với bản thân.

Để hiện thực hoá các mục tiêu đó, cô Trần Thị Bích nhấn mạnh, mỗi học sinh chính là thế hệ tiếp nối, có trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống của ngôi trường đã có 25 năm xây dựng và trưởng thành.

“Thầy cô không mong tất cả các em đều trở thành những người xuất sắc nhất. Điều thầy cô mong mỏi là mỗi ngày các em biết cố gắng hơn hôm qua, biết sống tử tế, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng, biết nuôi dưỡng ước mơ và có nghị lực vượt qua khó khăn”, Hiệu trưởng Trường THPT Tạ Quang Bửu nhắn nhủ.