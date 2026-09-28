Hiệu trưởng lên tiếng vụ nữ sinh bị kéo tóc ngã xe giữa đường

Mấy ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh một nhóm học sinh đi xe máy, xe điện trên đường ĐT295, đoạn qua phường Yên Phong.

Theo clip, một nam sinh không đội mũ bảo hiểm, chở nữ sinh phía sau. Khi áp sát xe của một nữ sinh khác, nữ sinh ngồi sau bất ngờ túm tóc, kéo người này.

Nữ sinh bị kéo đã mất thăng bằng, ngã xuống đường. Khi nạn nhân đứng dậy và dựng xe, nam sinh không dừng lại mà tiếp tục tăng ga rời đi.

Nữ sinh ngồi sau xe máy màu trắng túm tóc bạn nữ điều khiển xe phía trước. Ảnh cắt từ clip

Ngày 28/9, ông Nguyễn Tiến Đính, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Phong số 1 (phường Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), xác nhận các học sinh xuất hiện trong clip đều là học sinh của trường.

Theo ông Đính, nhà trường đã nắm được thông tin và đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.

Về nguyên nhân và mâu thuẫn dẫn đến sự việc, lãnh đạo nhà trường cho biết các bên liên quan đang xác minh nên chưa có thông tin chính thức.