Hiệu trưởng hoặc hiệu phó phải sử dụng được tiếng Anh khi làm việc với người nước ngoài

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 94/2026/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, tiêu chí và việc đánh giá mức độ triển khai thực hiện Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học". Đáng chú ý, thông tư đặt ra yêu cầu cụ thể về năng lực sử dụng tiếng Anh của đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường.

Theo thông tư, việc đánh giá mức độ triển khai Đề án được thực hiện theo ba mức độ, gồm mức độ 1, mức độ 2 và mức độ 3. Tùy theo từng cấp học, trình độ đào tạo, Bộ GD&ĐT quy định hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí riêng đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Đối với cấp phổ thông, các tiêu chuẩn đánh giá tập trung vào sáu nhóm nội dung chính, gồm: môi trường sử dụng tiếng Anh và hoạt động truyền thông; kế hoạch giáo dục và hoạt động dạy học; học liệu, tài liệu và cơ sở vật chất; chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh; hợp tác quốc tế và hợp tác với các tổ chức trong việc triển khai hoạt động giáo dục sử dụng tiếng Anh.

Không chỉ giáo viên, lãnh đạo trường học cũng phải đáp ứng chuẩn năng lực tiếng Anh (Ảnh: Hữu Thắng).

Đáng chú ý, riêng với các trường phổ thông, để đạt mức độ 1 và 2, trường phải có ít nhất một lãnh đạo (hiệu trưởng, hiệu phó) của nhà trường có khả năng sử dụng tiếng Anh để làm việc trực tiếp với người nước ngoài. Với mức độ 3 (mức độ cao nhất), yêu cầu phải có tối thiểu 2 người.

Quy định cho thấy năng lực tiếng Anh của đội ngũ lãnh đạo nhà trường không chỉ được nhìn nhận ở khả năng đọc hiểu tài liệu hay giao tiếp thông thường, mà còn hướng tới khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc, trao đổi và hợp tác trực tiếp với người nước ngoài.

Bên cạnh cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên cũng là một trong những nhóm tiêu chí quan trọng. Theo đó, nhà trường phải bảo đảm đủ giáo viên tiếng Anh với số lượng và năng lực ngoại ngữ theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Ngoài ra Thông tư cũng quy định, người đứng đầu cơ sở giáo dục được thành lập hội đồng tự đánh giá, tự công nhận mức độ triển khai và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Kết quả tự công nhận mức độ phải được cập nhật trên hệ thống thông tin quản lý giáo dục và công khai theo quy định.

Việc ban hành bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá được xem là bước cụ thể hóa lộ trình thực hiện Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học", tạo căn cứ để các cơ sở giáo dục xác định thực trạng, đối chiếu điều kiện hiện có và nhận diện những nội dung còn thiếu trong quá trình triển khai.

Thông tư số 94/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 19/12/2026.