Hiệu trưởng, hiệu phó phải biết tiếng Anh để làm việc với người nước ngoài

Bộ GD&ĐT quy định các cơ sở giáo dục phải đánh giá mức độ triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học theo ba cấp độ. Người đứng đầu nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức tự đánh giá, quyết định công nhận mức độ triển khai và từng bước xây dựng môi trường sử

Ngày 27/10/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đề án hướng tới mở rộng việc sử dụng tiếng Anh, không chỉ trong dạy và học môn ngoại ngữ mà còn trong giao tiếp, quản lý, các hoạt động giáo dục và từng bước hình thành môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên trong nhà trường.

Bộ GD&ĐT quy định 3 mức độ đánh giá trường học thực hiện Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Để cụ thể hóa việc triển khai, Bộ GD&ĐT ban hành thông tư 94, quy định bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện đối với các cơ sở giáo dục. Theo đó, việc đánh giá được chia thành ba mức độ:

Cơ sở giáo dục muốn đạt Mức độ 2 phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Mức độ 1 và các tiêu chí bổ sung của Mức độ 2. Tương tự, để đạt Mức độ 3, đơn vị phải đáp ứng toàn bộ yêu cầu của hai mức trước đó và các tiêu chí bổ sung tương ứng. Trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu Mức độ 1 thì chưa được xác định mức độ triển khai.

Ở mức độ 1, Bộ GD&ĐT quy định, có ít nhất một lãnh đạo của nhà trường có năng lực sử dụng tiếng Anh để làm việc trực tiếp với người nước ngoài; có đủ đội ngũ giáo viên tiếng Anh với số lượng và năng lực ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; giáo viên tham gia dạy học nội dung hoặc một số nội dung môn học/hoạt động giáo dục.

Có ít nhất 50% học sinh của các lớp tổ chức dạy học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Ở mức độ 3, có ít nhất hai lãnh đạo nhà trường có năng lực sử dụng tiếng Anh để làm việc trực tiếp với người nước ngoài bằng tiếng Anh.

Giáo viên tham gia dạy bằng tiếng Anh có năng lực ngoại ngữ theo quy định và thiết kế được ít nhất 50% (5 điểm/10 điểm) nội dung bài kiểm tra định kỳ bằng tiếng Anh.

Có ít nhất 90% học sinh của các lớp tổ chức dạy học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai của khối lớp kết thúc cấp học, gần nhất với thời điểm xét công nhận

Không dùng kết quả đánh giá để xếp loại

Thông tư quy định việc tự đánh giá được thực hiện theo chu kỳ, gắn với hoạt động quản lý và chuyên môn của cơ sở giáo dục.

Hằng năm, các đơn vị rà soát, cập nhật dữ liệu, tiến độ và những nội dung cần tiếp tục cải thiện, nhưng không phải thực hiện lại toàn bộ quy trình tự đánh giá.

Một điểm đáng chú ý là kết quả tự đánh giá, tự công nhận, kiểm tra và điều chỉnh mức độ triển khai không được sử dụng để xếp hạng, xếp loại hoặc làm căn cứ trực tiếp đánh giá, xếp loại thi đua đối với cơ sở giáo dục.

Đối với nhà giáo, kết quả tự đánh giá và xác định mức độ triển khai Đề án cũng không được sử dụng làm căn cứ trực tiếp để đánh giá, xếp loại, bổ nhiệm, tuyển dụng hoặc xác định chế độ, chính sách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Cùng với đó, cơ sở giáo dục có trách nhiệm bảo đảm điều kiện, chế độ, chính sách theo quy định đối với nhà giáo tham gia dạy song ngữ, sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy.

Kinh phí bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho nhà giáo phải được cơ sở giáo dục bảo đảm khi việc bồi dưỡng là yêu cầu bắt buộc và thuộc trách nhiệm bảo đảm kinh phí của đơn vị theo quy định pháp luật.

Theo quy định, kết quả đánh giá không chỉ nhằm xác định nhà trường đang ở mức độ nào mà còn là căn cứ để xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng triển khai đề án.

Trên cơ sở kết quả tự đánh giá, các cơ sở giáo dục xác định những nội dung còn thiếu, điều chỉnh nhiệm vụ và đưa giải pháp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ, phát triển học liệu, đổi mới phương pháp dạy học.

Việc triển khai phải phù hợp với lộ trình, điều kiện kinh tế - xã hội, đặc điểm vùng miền, loại hình cơ sở giáo dục và năng lực đội ngũ. Đặc biệt, với địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần chú trọng điều kiện bảo đảm và giải pháp hỗ trợ để người học có cơ hội tiếp cận giáo dục tiếng Anh.