Hiệu trưởng, hiệu phó phải biết nói tiếng Anh với người nước ngoài

Giáo viên trường THPT Hoàng Quán Chi (Hà Nội). Ảnh: Đinh Hà.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư quy định tiêu chuẩn, tiêu chí và việc đánh giá mức độ thực hiện đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học". Thông tư có hiệu lực từ ngày 19/12/2026.

Bộ GD&ĐT quy định ba mức độ triển khai. Cụ thể, cơ sở giáo dục đạt mức độ 1 khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của mức này. Để đạt mức độ 2, cơ sở phải đạt mức độ 1 và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bổ sung của mức độ 2. Tương tự với mức độ 3. Trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mức độ 1 thì chưa xác định được mức độ triển khai.

Với mỗi cấp học, gồm mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và đại học, Bộ GD&ĐT quy định bộ tiêu chuẩn, tiêu chí riêng để đánh giá và công nhận mức độ đạt được.

Ở khối phổ thông, các tiêu chuẩn đánh giá gồm: Môi trường sử dụng tiếng Anh và hoạt động truyền thông; kế hoạch giáo dục, hoạt động dạy học; học liệu, tài liệu và cơ sở vật chất; chuyển đổi số, ứng dụng AI; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh; hợp tác quốc tế và tổ chức các hoạt động giáo dục sử dụng tiếng Anh.

Với tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ quản lý (hiệu trưởng, hiệu phó), để đạt mức độ 1 và 2, ít nhất một lãnh đạo của nhà trường có năng lực sử dụng tiếng Anh để làm việc trực tiếp với người nước ngoài. Ở mức độ 3, yêu cầu này tăng lên ít nhất hai lãnh đạo.

Cũng theo thông tư, với trường có phân hiệu, điểm trường, trường chính và mỗi phân hiệu, điểm trường được tính là một đơn vị triển khai đề án. Mức độ chung của nhà trường được xác định trên cơ sở tổng hợp kết quả đánh giá của từng đơn vị. Trường có từ ba đơn vị trở lên phải có ít nhất 65% tổng số đơn vị đạt mức độ tương ứng trở lên. Trường có dưới ba đơn vị thì tất cả các đơn vị phải đạt mức độ tương ứng trở lên.

Khi thực hiện đầy đủ quy trình tự đánh giá, người đứng đầu cơ sở giáo dục thành lập hội đồng tự đánh giá. Nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mức tương ứng, người đứng đầu quyết định tự công nhận mức độ triển khai và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Cơ sở giáo dục được tự công nhận mức độ cao hơn ngay khi kết quả tự đánh giá cho thấy đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mức đó, không phải chờ đến hết giai đoạn hoặc mốc rà soát của đề án. Kết quả tự công nhận được cập nhật trên hệ thống thông tin quản lý giáo dục và công khai theo quy định.

Trước đó, tháng 10/2025, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”. Đề án hướng tới mở rộng việc sử dụng tiếng Anh từ hoạt động dạy và học môn tiếng Anh sang dạy học, giao tiếp, quản lý và các hoạt động giáo dục, từng bước hình thành môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên, hiệu quả trong nhà trường.