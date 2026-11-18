Tăng dần yêu cầu ngoại ngữ với lãnh đạo, giáo viên

Theo Thông tư 94/2026/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí và đánh giá mức độ thực hiện đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành, có hiệu lực từ ngày 19/12, Bộ chia việc triển khai thành 3 mức độ, theo nguyên tắc mức sau kế thừa các yêu cầu của mức trước và bổ sung những tiêu chí cao hơn.

Cơ sở giáo dục chỉ được xác định đạt mức độ 2 khi đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mức độ 1; tương tự, muốn đạt mức độ 3 phải đáp ứng các yêu cầu của cả hai mức trước đó.

Một giờ học Tiếng Anh của học sinh Trường Tiểu học Phương Mai (Hà Nội). Ảnh minh hoạ: Quang Vinh

Đối với giáo dục phổ thông, một trong những tiêu chí để đạt mức độ 1 là nhà trường có ít nhất một lãnh đạo sử dụng được tiếng Anh để làm việc trực tiếp với người nước ngoài. Trường cũng phải có đủ giáo viên tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu về số lượng và năng lực ngoại ngữ theo quy định của Bộ GDĐT. Giáo viên tham gia dạy một phần môn học hoặc hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh cũng phải có năng lực sử dụng tiếng Anh để làm việc trực tiếp với người nước ngoài, phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Ở mức độ 2, giáo viên tham gia dạy học bằng tiếng Anh phải đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ theo quy định. Với những môn học có nội dung được dạy bằng tiếng Anh và có bài kiểm tra định kỳ, giáo viên phải thiết kế ít nhất 10% nội dung bài kiểm tra bằng tiếng Anh (tương ứng 1 điểm/10 điểm).

Ở mức độ 3, nhà trường phải có ít nhất hai lãnh đạo sử dụng được tiếng Anh để làm việc trực tiếp với người nước ngoài. Giáo viên tham gia dạy học bằng tiếng Anh phải đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ và thiết kế ít nhất 50% nội dung bài kiểm tra định kỳ bằng tiếng Anh (tương ứng 5 điểm/10 điểm) đối với những môn học thuộc diện áp dụng.

Mục tiêu hội nhập đi cùng điều kiện thực hiện

Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045" được Chính phủ phê duyệt tháng 10/2025.

Đối với giáo dục phổ thông, giai đoạn 2025-2030, đề án đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1; ít nhất 20% số cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước đạt mức độ 1; 5% số cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức độ 2 và 2% số cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức độ 3.

Giai đoạn 2030-2035, ít nhất 30% số cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước đạt mức độ 1; đến năm 2040, ít nhất 40% số cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước đạt mức độ 1, năm 2045 ít nhất 50%.

Chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học nhận được sự đồng tình bởi phù hợp với xu thế hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế trong giáo dục.

Theo tinh thần của Thông tư 94/2026/TT-BGDĐT, không phải tất cả hiệu trưởng, hiệu phó đều bắt buộc phải giao tiếp bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, quy định này vẫn đặt ra một nhiệm vụ mới đối với đội ngũ lãnh đạo trường học.

Một phó hiệu trưởng trường THCS tại Hà Nội cho rằng, trong bối cảnh sáp nhập trường học, khối lượng công việc của hiệu trưởng, hiệu phó tăng lên đáng kể. Cán bộ quản lý phải xử lý nhiều công việc phát sinh, bảo đảm hoạt động của các điểm trường, trong khi thời gian dành cho việc học tập, bồi dưỡng thêm rất hạn chế.

Vì vậy, nếu tiếp tục đặt thêm yêu cầu về năng lực ngoại ngữ mà chưa tính đến điều kiện thực hiện thì sẽ tạo thêm áp lực cho đội ngũ.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Hà (phường Ngọc Hà, Hà Nội) cho rằng, việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục là cần thiết, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế và tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục nước ngoài.

Tuy nhiên, nếu đặt ra yêu cầu hiệu trưởng, hiệu phó phải giao tiếp được bằng tiếng Anh nhưng không tạo dựng được môi trường để họ sử dụng ngoại ngữ thường xuyên thì rất khó đạt hiệu quả thực chất.

Thực tế, khi có nhu cầu sử dụng ngoại ngữ trong công việc, nhà trường và cán bộ quản lý chủ động trau dồi, học tập. Ngược lại, nếu việc học chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu hành chính, chạy theo chứng chỉ hoặc tham gia các khóa học mang tính đối phó thì có thể học xong lại quên, không vận dụng được vào thực tế. Điều này vừa gây lãng phí thời gian, nguồn lực, vừa tạo tâm lý ức chế cho đội ngũ cán bộ quản lý.

Ông Hiệp cho rằng, điều quan trọng nhất là phải tạo được môi trường sử dụng ngoại ngữ thực tế. Khi có điều kiện giao lưu, hợp tác với giáo viên, chuyên gia nước ngoài, cán bộ quản lý và giáo viên sẽ có cơ hội thực hành, nâng cao khả năng giao tiếp.