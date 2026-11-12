Hiệu trưởng hai trường tiểu học ở Huế vắng mặt tại cơ quan hơn 20 ngày

Hai hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản và Trường tiểu học Quảng Thành (thành phố Huế) không đi làm từ sau ngày 20/10. (Ảnh: NHẬT AN)

Theo thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy, hai cán bộ này đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ban Thường vụ Thành ủy nhận định, những vi phạm trên gây dư luận xấu, ảnh hưởng uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị công tác; gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín, danh dự của bản thân hai cán bộ.

Theo ghi nhận, từ sau ngày 20/10 đến nay, ông Ngô Hoàng Quốc Dũng và ông Dương Quang Nam liên tục vắng mặt tại trường.

Ông Nguyễn Cát Hoài Bảo, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản cho biết: Ủy ban nhân dân phường Phú Xuân từ đầu tháng 11/2026 đã có quyết định phân công ông tạm thời phụ trách, điều hành công việc của nhà trường.

Tại Trường tiểu học Quảng Thành, ông Trần Bá Trai, Phó Hiệu trưởng, cũng được Ủy ban nhân dân phường Hóa Châu phân công phụ trách, điều hành hoạt động của đơn vị thay ông Ngô Hoàng Quốc Dũng.

Trước đó, chính quyền địa phương nơi hai trường đóng trên địa bàn đã được cơ quan điều tra thông báo về việc bắt tạm giam hai hiệu trưởng để điều tra hành vi nhận hối lộ.