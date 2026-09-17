Hiệu trưởng gửi giấy mời phụ huynh tham gia giám sát đột xuất công tác bán trú

Học sinh Trường Tiểu học Đồng Thuận (Quảng Trị) ăn bán trú tại trường.

Chăm chút chất lượng từng bữa ăn

Bữa ăn bán trú là một trong những vấn đề được phụ huynh quan tâm khi gửi con học tập cả ngày tại trường.

Tại Trường Tiểu học Đồng Thuận (phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị), nhà trường chú trọng tổ chức bữa ăn, chăm sóc học sinh và tăng cường sự tham gia của phụ huynh trong giám sát hoạt động bán trú nhằm hướng tới sự công khai, minh bạch và an toàn.

Bữa ăn bán trú được nhà trường chú trọng đảm bảo an toàn thực phẩm, dinh dưỡng.

Đối với học sinh tiểu học, thời gian ở trường kéo dài từ sáng đến chiều khiến công tác bán trú trở thành một phần quan trọng trong hoạt động chăm sóc, giáo dục.

Bữa ăn giữa ngày không chỉ đáp ứng nhu cầu ăn uống mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe, thể trạng và khả năng học tập của các em trong buổi chiều.

Bếp ăn đảm bảo sạch sẽ, an toàn.

Những ngày đầu năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Đồng Thuận tổ chức ăn bán trú cho học sinh tại trường.

Theo lãnh đạo nhà trường, để triển khai hoạt động này, trường rà soát các điều kiện liên quan đến bếp ăn tập thể, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình chế biến, nhân lực và công tác kiểm soát an toàn thực phẩm.

Thực đơn thay đổi theo ngày, đảm bảo đa dạng, ăn toàn, đủ dinh dưỡng.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Thuận cho biết, nhà trường xác định việc chăm sóc học sinh trong thời gian bán trú phải được thực hiện đồng bộ, từ bữa ăn đến thời gian nghỉ trưa.

Thực đơn bán trú được thay đổi theo ngày, với các món ăn phù hợp với lứa tuổi học sinh. Những bữa cơm bán trú được chuẩn bị đa dạng, đủ dinh dưỡng và phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Đáng chú ý, nhà trường cũng quan tâm đến những trường hợp học sinh có nhu cầu ăn uống riêng. Với những em bị đau răng, trường chuẩn bị cháo thịt bằm mềm để các em dễ ăn hơn. Với trẻ đang gặp khó khăn khi ăn uống, sự điều chỉnh này thể hiện sự quan tâm đến nhu cầu cụ thể của từng học sinh.

Sau ăn, học sinh vệ sinh cá nhân và nghỉ trưa.

Công tác bán trú vì vậy không chỉ là tổ chức một suất ăn chung cho tất cả học sinh mà còn đòi hỏi giáo viên, nhân viên chú ý đến tình trạng và khả năng ăn uống của từng em.

Sau bữa trưa, học sinh được hướng dẫn thực hiện vệ sinh cá nhân, sắp xếp nơi nghỉ và ngủ trưa theo nền nếp trước khi trở lại các hoạt động học tập.

Đây cũng là khoảng thời gian để các em hình thành những thói quen sinh hoạt phù hợp như giữ vệ sinh, tự phục vụ và nghỉ ngơi đúng giờ. Những việc tưởng như nhỏ bé này góp phần tạo nên môi trường bán trú an toàn, nền nếp và gần gũi với trẻ.

Phụ huynh cùng tham gia giám sát để tăng tính minh bạch

Bữa ăn bán trú không chỉ mang đến cho học sinh những bữa ăn đủ chất mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của nhà trường đối với sức khỏe và sự phát triển của các em.

Với mong muốn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, công khai và minh bạch trong công tác bán trú, Trường Tiểu học Đồng Thuận đã ban hành Giấy mời đại diện cha mẹ học sinh các khối lớp và Ban đại diện CMHS nhà trường tham gia giám sát đột xuất công tác bán trú.

Bữa ăn trưa tại trường với nhiều món, đảm bảo chất lượng.

Hoạt động được thực hiện linh hoạt, không báo trước, tạo điều kiện để phụ huynh trực tiếp đồng hành, phối hợp cùng nhà trường.

Theo phương án của nhà trường, mỗi ngày sẽ có 2 phụ huynh tham gia, gồm một đại diện phụ huynh được lựa chọn luân phiên trong 5 khối lớp và một thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.

Điểm đáng chú ý là hoạt động này được thực hiện theo hình thức đột xuất. Thời gian kiểm tra có thể diễn ra vào bất kỳ ngày nào trong tuần, bất kỳ khung giờ nào trong ngày và không báo trước cho bộ phận bếp ăn, cán bộ bán trú.

Khi đến trường, phụ huynh tham gia giám sát phải xuất trình giấy vào cổng có chữ ký của hiệu trưởng cho lực lượng bảo vệ. Nhà trường đồng thời đề nghị phụ huynh không quay, chụp hình ảnh và không đưa thông tin lên mạng xã hội; nếu có ý kiến, cần phản ánh trực tiếp với Ban Giám hiệu để được xem xét, xử lý kịp thời.

Nhà trường tăng cường phối hợp phụ huynh để công tác bán trú được minh bạch, an toàn cho học sinh.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết, việc mời phụ huynh tham gia kiểm tra nhằm tạo sự minh bạch trong tổ chức bữa ăn bán trú. Đây là một trong những giải pháp nhằm tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường – gia đình, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn và bảo đảm an toàn cho học sinh.

Sự tham gia của phụ huynh tạo thêm một kênh giám sát đối với hoạt động bán trú, đồng thời tạo điều kiện để gia đình hiểu rõ hơn về việc chăm sóc con em tại trường. Tuy nhiên, đây không phải là yếu tố thay thế trách nhiệm của nhà trường trong kiểm soát an toàn thực phẩm và tổ chức bán trú theo các yêu cầu chuyên môn.