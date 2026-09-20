Hiệu trưởng ĐH Ngoại thương nói về một năng lực giúp nắm bắt nhiều cơ hội

Sáng 20/9, Trường ĐH Ngoại thương tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2026 và công nhận học vị cử nhân cho 1.748 sinh viên thuộc các chương trình đào tạo đại học chính quy khóa 61 tại Trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương, chúc mừng các tân cử nhân năm 2026 và gửi gắm những kỳ vọng về hành trình phía trước.

PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng

Nhắn gửi tới các tân cử nhân, bà Hương cho hay, có rất nhiều con đường để đến với ước mơ và mỗi người sẽ khám phá ra một hành trình riêng của mình.

“Chúng ta đã nói rất nhiều về các năng lực như năng lực nghề nghiệp, dẫn dắt, thích ứng hay đổi mới sáng tạo… Ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các em về một loại năng lực ít được biết tới nhưng lại mang đến cho chúng ta nền tảng vững chắc để nắm bắt nhiều cơ hội trên bước đường sự nghiệp, đó là năng lực tạo niềm tin", bà Hương nói.

Nữ hiệu trưởng chia sẻ thêm: "Trong hành trình trưởng thành, mỗi khi thấy mơ hồ về con đường lựa chọn, chúng ta đều mong muốn gặp được người thầy tốt giúp vén được ‘màn sương mờ’. Mỗi khi bắt đầu một hành trình, một nhiệm vụ, chúng ta đều mong muốn tìm được cộng sự tin cậy. Mỗi khi vấp ngã hay khổ đau, chúng ta mong muốn tìm được người bạn để chia sẻ và nâng đỡ tinh thần. Bởi vậy, hãy là người thầy khi một ai đó cần các em chỉ dẫn, hãy là người cộng sự tin cậy khi đồng hành, hãy là người bạn để chia sẻ những nỗi nhọc nhằn của cuộc sống; hãy luôn biết ơn những người đã giúp đỡ mình trên bước đường trưởng thành và hãy là những người được trao gửi niềm tin”.

Bà Hương cho hay, “năng lực tạo niềm tin” không dễ dàng có được mà phải bồi đắp mỗi ngày. Bà nhắn nhủ các tân cử nhân hãy để hành trình thực hiện ước mơ của mình gắn liền với hành trình xây dựng năng lực tạo niềm tin để có những bước đi vững vàng trên hành trình phía trước.

PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương tặng giấy khen vinh danh các tân cử nhân đạt danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa 61. Ảnh: Thanh Hùng

Vị hiệu trưởng cho hay, trong hành trình trưởng thành, mỗi người sẽ gặp không ít trở ngại và rất có thể có những lúc cảm thấy như mình đang đi trong màn đêm, không thấy được ánh sáng, nhưng hãy hiểu rằng “kể cả ở trong rừng đêm sâu thẳm vẫn luôn có những mầm cây trỗi dậy”.

Bà Hương nhắn nhủ các tân cử nhân giữ tinh thần vững vàng, luôn tiến về phía trước và tin rằng ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất, mỗi người vẫn có thể từng bước vươn lên. Theo bà, cuộc đời có nhiều thăng trầm, mỗi người sẽ trải qua nhiều phiên bản của chính mình. Vì vậy, các tân cử nhân cần kiên trì cố gắng mỗi ngày, bởi những điều chưa thể làm được hôm nay có thể trở thành kết quả của ngày mai.

Vị hiệu trưởng mong các tân cử nhân “đủ rực rỡ” để theo đuổi ước mơ nhưng cũng đủ tĩnh lặng để không ngừng trưởng thành.

Tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Thu Hương trao giấy khen cho các tân cử nhân đạt danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa và tôn vinh, khen thưởng các sinh viên tiêu biểu.

Danh sách 33 thủ khoa tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương năm 2026: