Thông tin từ Sở GD&ĐT TP. Huế sáng 25/11 cho biết, Ban Giám hiệu Trường THPT Đặng Huy Trứ đã trực tiếp đến nhà xin lỗi chị N.T.H. - giáo viên bị nhà trường lập danh sách, niêm yết công khai vì không tham gia tiệc liên hoan sau tọa đàm mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trường THPT Đặng Huy Trứ, TP. Huế.

Cuộc gặp diễn ra vào chiều tối 24/11, với sự tham gia của ông Hoàng Phồn Hưng - Hiệu trưởng nhà trường, cùng hai phó hiệu trưởng. Ngoài việc xin lỗi, lãnh đạo nhà trường còn gặp gỡ để nắm bắt tâm tư của giáo viên sau sự việc gây phản ứng.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TP. Huế, ngay sau khi báo chí phản ánh, dù đang trong ngày nghỉ lễ, Sở đã yêu cầu hiệu trưởng trực tiếp gặp gỡ giáo viên, chân thành xin lỗi về cách ứng xử chưa phù hợp. Sở đồng thời yêu cầu lãnh đạo nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, ứng xử, tôn trọng và thấu hiểu tâm tư của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Lãnh đạo Sở cũng cảm ơn báo chí đã kịp thời phản ánh tâm tư của giáo viên và cách ứng xử chưa phù hợp của hiệu trưởng, qua đó giúp ngành giáo dục kiểm tra, chấn chỉnh sự việc.

Trước đó, chị N.T.H. có đơn phản ánh việc nhà trường lập danh sách, đóng dấu và niêm yết tên chị tại bảng thông báo ở phòng Hội đồng sư phạm, với lý do không tham gia tiệc liên hoan sau tọa đàm 20/11. Theo chị H., do bận việc gia đình, chị đã báo trước việc chỉ tham dự tọa đàm, không dự tiệc liên hoan.

Lấy lý do minh bạch thu chi, Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Huy Trứ cho công khai niêm yết danh sách giáo viên không dự tiệc mừng 20/11 tại bảng thông báo của phòng Hội đồng sư phạm nhà trường.

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Phồn Hưng xác nhận nhà trường niêm yết danh sách hai nữ giáo viên không tham gia tiệc, giải thích việc này nhằm phân biệt các trường hợp khi chi trả chế độ dịp 20/11, bảo đảm minh bạch thu, chi.

Tuy nhiên, theo phản ánh của giáo viên, khoản tiền chế độ 300.000 đồng/người đã được nhà trường chuyển trước ngày tổ chức tiệc. Những giáo viên tham dự liên hoan sau đó mới đóng góp 160.000 đồng để thanh toán chi phí bữa ăn.

Tại buổi làm việc với Sở GD&ĐT TP. Huế chiều 24/11, hiệu trưởng Hoàng Phồn Hưng đã tiếp thu, thừa nhận cách ứng xử của nhà trường chưa phù hợp. Việc lãnh đạo trường trực tiếp đến nhà xin lỗi giáo viên là bước tiếp theo trong quá trình xử lý vụ việc.

Sự việc đặt ra vấn đề về cách ứng xử và quản lý trong môi trường giáo dục. Minh bạch tài chính là yêu cầu cần thiết, nhưng không đồng nghĩa với việc phải công khai danh tính giáo viên không tham gia một hoạt động giao lưu mang tính tự nguyện, nhất là khi người vắng mặt đã chủ động báo trước lý do. Trong trường hợp này, việc giáo viên không dự liên hoan theo nguyện vọng cá nhân và có báo vắng không ảnh hưởng gì đến vấn đề minh bạch tài chính của nhà trường.