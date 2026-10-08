Hiệu trưởng 'dám làm', bữa ăn bán trú học sinh nội trú vùng biên thêm chất

XEM VIDEO: Học sinh trường nội trú liên cấp Ia R'vê tập trung ăn buổi trưa

Ngay đầu năm học 2026-2027, nhận thấy bữa ăn của học sinh tuy đảm bảo dinh dưỡng nhưng còn thiếu món tráng miệng, hiệu trưởng trường nội trú liên cấp Ia R'vê đã có sáng kiến cân đối lại chi phí hàng ngày. Nhờ đó các em có thêm hoa quả, bánh ngọt sau mỗi bữa ăn mà vẫn giữ nguyên hàm lượng dinh dưỡng cần thiết.

Ghi nhận của VietNamNet tại trường nội trú liên cấp Ia R'vê vào trưa ngày 7/10, sau khi kết thúc buổi học sáng, học sinh các khối trật tự bước vào nhà ăn. Các em chủ động xếp hàng lấy khẩu phần rồi về đúng bàn đã được đánh dấu để dùng bữa.

Dù nhà ăn khá đông nhưng không ai chen lấn, xô đẩy mà trật tự xếp hàng, vui vẻ nhận từng khay cơm từ tay các cô nuôi. Tại bàn ăn, em nào cũng ý thức ngồi ngay ngắn. Mỗi suất ăn đều đầy đủ dưỡng chất với cá, thịt, canh, rau... và có thêm một quả quýt tươi làm món tráng miệng.

Sau khi dùng bữa xong, tất cả học sinh đều tự giác xếp gọn bàn ghế, rửa sạch khay đũa rồi trả về cho bộ phận nhà bếp.

Học sinh lấy cơm buổi trưa. Ảnh: Hải Dương

Em Kiều Phạm Quang Đạt (học sinh lớp 5) chia sẻ, từ ngày vào trường sinh hoạt và học tập, em thấy bữa ăn nào cũng đầy đủ cơm, canh cùng các món thức ăn, bạn nào cũng ăn rất ngon miệng.

"Cơm nhà trường nấu rất ngon và nhiều thức ăn nên ngày nào em cũng ăn hết, không để dư thừa. Gần đây, nhà trường còn bổ sung thêm món tráng miệng sau mỗi bữa ăn làm chúng em rất vui", Đạt háo hức nói.

Nhân rộng cách làm

Dẫn đầu đoàn công tác đến tham quan, học hỏi mô hình bếp ăn tại trường nội trú liên cấp Ia R'vê, ông Đỗ Văn Phong – Phó Hiệu trưởng trường nội trú liên cấp xã Ia Lốp (Đắk Lắk) đánh giá rất cao phong cách phục vụ, cũng như tính kỷ luật và nề nếp của học sinh nơi đây.

Sau khi quan sát toàn bộ quá trình từ khâu nấu nướng, lưu mẫu thực phẩm, khu nhà bếp... cho đến lúc học sinh dùng bữa, ông Phong khẳng định mô hình của trường nội trú liên cấp Ia R'vê hợp lý, đơn vị của ông sẽ sớm triển khai áp dụng trong thời gian tới.

Ông Đỗ Văn Phong (trái) – Phó Hiệu trưởng trường nội trú liên cấp xã Ia Lốp tham quan mô hình của trường nội trú liên cấp Ia R'vê. Ảnh: Hải Dương

Trao đổi với VietNamNet, ông Hồ Sỹ Cát - Hiệu trưởng trường nội trú liên cấp Ia R'vê cho biết, trường Ia R'vê là đơn vị đầu tiên tại Đắk Lắk chủ động cân đối khẩu phần ăn để bổ sung món tráng miệng sau mỗi bữa cơm cho học sinh. Việc làm này không chỉ góp phần tăng cường dinh dưỡng mà còn giúp bữa ăn thêm phong phú, ngon miệng.

Ông Cát thông tin: Mỗi học sinh nội trú hiện được hưởng chế độ 66.800 đồng/ngày (chưa bao gồm gạo cấp riêng). Vì vậy, nhà trường đã linh hoạt điều chỉnh thực đơn, đưa thêm trái cây (thanh long, ổi, táo, quýt) hoặc sữa chua... vào bữa ăn cho các em.

"Sự thay đổi nói trên giúp học sinh vừa đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, vừa cảm thấy hào hứng và ăn ngon miệng hơn. Việc này chúng tôi sẽ duy trì thường xuyên trong các bữa ăn sắp tới của học sinh", ông Cát nói.

Nói về học sinh sau hơn một tháng vào ở nội trú, ông Cát chia sẻ, thời gian đầu các cháu còn nhớ nhà và khóc. Tuy nhiên, đến nay tất cả học sinh đã quen dần với cuộc sống tập thể, rất tự giác, đoàn kết và có tính kỷ luật cao trong sinh hoạt và học tập.

Trước đó, vào cuối 2025, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức khởi công xây dựng 3 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới Buôn Đôn, Ia R'vê, Ia Lốp.

Tổng vốn đầu tư cho 3 trường hơn 400 tỷ đồng, trong đó trường nội trú liên cấp Buôn Đôn hơn 158 tỷ đồng; trường nội trú liên cấp xã Ia R'vê hơn 185 tỷ đồng; trường nội trú liên cấp xã Ia Lốp 105 tỷ đồng.

Hiện cả 3 ngôi trường nội trú liên cấp này đang phục vụ học tập, ăn ở và sinh hoạt cho hơn 3.000 học sinh vùng biên giới Đắk Lắk.

Riêng trường nội trú liên cấp Ia R'vê có 34 lớp với 882 học sinh, trong đó có 221 em nội trú và 661 em bán trú.

Hình ảnh học sinh trường nội trú liên cấp Ia R'vê ăn buổi trưa:

Ông Hồ Sỹ Cát kiểm tra học sinh khối tiểu học dùng bữa trưa. Ảnh: Hải Dương

Nhờ cân đối chi phí nên học sinh trường nội trú liên cấp Ia R'vê có món tráng miệng. Ảnh: Hải Dương

Em Kiều Phạm Quang Đạt háo hức khi có món tráng miệng sau bữa ăn. Ảnh: Hải Dương

Cô nuôi phát trái cây cho học sinh. Ảnh: Hải Dương

Sau khi ăn xong, học sinh cùng nhau dọn dẹp bàn ghế. Ảnh: Hải Dương

Học sinh tự giác rửa khay đựng thức ăn để bàn giao cho nhà bếp. Ảnh: Hải Dương

Tủ lưu mẫu thức ăn hàng ngày. Ảnh: Hải Dương

Trường nội trú liên cấp Ia R'vê. Ảnh: Hải Dương