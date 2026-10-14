Hiệu trưởng cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, phân hiệu được đề xuất chính sách phù hợp

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, kịp thời điều chỉnh phù hợp đối với những cơ sở vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn hoặc quyền học tập của học sinh.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 523/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; tình hình, tiến độ triển khai xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Đối với việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả sắp xếp và vận hành các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, nhiều điểm trường, địa bàn rộng, nhất là đối với 114 cơ sở có trên 100 lớp; kịp thời điều chỉnh phù hợp đối với những cơ sở vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn hoặc quyền học tập của học sinh; hoàn thành trong tháng 10 năm 2026.

Bảo đảm các điều kiện vận hành của cơ sở giáo dục sau sắp xếp, bàn giao và quản lý tài chính, tài sản, hồ sơ, dữ liệu của nhà trường, con dấu, tài khoản, mã trường, cơ sở vật chất, phân định trách nhiệm tại các phân hiệu, điểm trường và các điều kiện bảo đảm an toàn, chất lượng giáo dục theo quy định; hoàn thành trong tháng 10/2026.

Khẩn trương hoàn thành việc bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP của Chính phủ; có phương án xử lý dứt điểm đối với số cán bộ quản lý cơ sở giáo dục dự kiến chuyển sang giảng dạy, cán bộ quản lý và nhân viên chưa có phương án bố trí, báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện; trường hợp chưa hoàn thành phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan và xác định, đề xuất cụ thể thời hạn hoàn thành, gửi Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành trước ngày 15/10/2026.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện sắp xếp, tổ chức, vận hành cơ sở giáo dục; chủ động xử lý theo thẩm quyền đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền; phối hợp, đôn đốc các bộ, ngành liên quan giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, hoàn thiện các quy định về tổ chức, quản trị cơ sở giáo dục sau sắp xếp, nhất là trường có quy mô đặc biệt lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường; bảo đảm phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan, địa phương rà soát, đề xuất hoàn thiện quy định về vị trí việc làm, số lượng người làm việc, số lượng cấp phó, cơ cấu đội ngũ, chế độ làm việc của giáo viên và các điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục, trong đó có tính đến quy mô học sinh, số lớp, số cấp học, số phân hiệu, điểm trường, khoảng cách địa lý và phạm vi quản lý bảo đảm phù hợp, hiệu quả; không cào bằng giữa các cơ sở giáo dục; hoàn thành trong tháng 10/2026.

Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường; chính sách đối với cán bộ quản lý, nhân viên sau sắp xếp không còn vị trí việc làm phù hợp, nhất là trường hợp có nguyện vọng nghỉ hưu, tinh giản biên chế, thôi giữ chức vụ quản lý hoặc chuyển công tác nhưng chưa thuộc đối tượng được giải quyết theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP và Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP của Chính phủ; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2026.

Rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng cấp phó trong các đơn vị sự nghiệp phù hợp với mô hình cơ sở giáo dục sau sắp xếp, hoàn thành trong năm 2026.