Hiệu suất sinh lời không ổn định vì thiếu chiến lược nhất quán

Tại sao theo dõi sát sao thị trường chứng khoán là chưa đủ?

Nhiều nhà đầu tư cá nhân sau một thời gian tự học hỏi từ những khái niệm cơ bản như HNX là gì đã hình thành thói quen theo dõi thị trường khá đều đặn: Bám sát biến động trên bảng giá trực tuyến, đọc tin tức doanh nghiệp, cập nhật các chỉ số vĩ mô liên quan.

Tuy vậy, dù đã nắm khá chắc những con số và thông tin này, hiệu suất sinh lời thực tế vẫn thất thường qua từng giai đoạn. Nguyên nhân thường không nằm ở việc thiếu thông tin, mà ở cách những thông tin đó được chuyển hóa thành quyết định mua bán: Tự phân tích và ra quyết định theo cảm tính cá nhân, thiếu một chiến lược nhất quán xuyên suốt.

Khi không có một hệ thống nguyên tắc rõ ràng để bám theo, kết quả đầu tư rất dễ bị cuốn theo tâm lý đám đông tại từng thời điểm cụ thể (lạc quan thái quá khi thị trường tăng hay hoảng loạn bán tháo khi thị trường giảm). Danh mục vẫn có thể may mắn sinh lời trong một vài giai đoạn nhất định, nhưng về lâu dài, sự thiếu ổn định sẽ kéo hiệu suất tổng thể xuống thấp hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu của nhà đầu tư.

Về lâu dài, việc tham gia giao dịch mà không có chiến lược cụ thể có thể khiến nhà đầu tư mất nhiều hơn là được.

Gợi ý giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư đảm bảo hiệu suất sinh lời ổn định

V-Lead là dịch vụ ủy thác quản lý tài khoản do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) phát triển, cho phép khách hàng sao chép tự động các chiến lược đầu tư từ đội ngũ chuyên gia hàng đầu của VCBS. Theo đó, phần phân tích và ra quyết định mua bán, những bước vốn dễ bị cảm xúc chi phối nhất, sẽ được chuyển giao cho một quy trình đầu tư có kỷ luật, vận hành theo nguyên tắc đã định sẵn.

Trên thực tế, về độ hiệu quả, danh mục V-Lead ghi nhận mức tăng trưởng hơn 25% trong 6 tháng gần nhất. Con số này phần nào phản ánh tính nhất quán của chiến lược được áp dụng, song cũng như mọi số liệu hiệu suất đầu tư khác, kết quả trong quá khứ không hàm ý lợi nhuận tương lai, nên nhà đầu tư vẫn cần cân nhắc theo khẩu vị rủi ro của bản thân trước khi tham gia.

Đặc biệt, nhà đầu tư đăng ký V-Lead sẽ được miễn phí giao dịch và miễn phí quản lý trên tiểu khoản thường được ủy thác, trong khi vẫn giữ được sự linh hoạt cần thiết: Phần vốn còn lại trên các tiểu khoản khác như margin thường vẫn do khách hàng tự phân bổ mà không bị ràng buộc bởi chiến lược ủy thác.

Chuyên gia hàng đầu tại VCBS sẽ thay cá nhân nghiên cứu thị trường và đưa ra quyết định giao dịch có cơ sở.

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Tìm hiểu thêm về chỉ số YoY để có thể tự mình phân tích và đưa ra quyết định mua/bán phù hợp hơn trên các tiểu khoản mà nhà đầu tư không ủy thác.

Chăm chỉ tìm hiểu thị trường là một điều tốt, nhưng nếu thiếu một chiến lược nhất quán để dẫn dắt, những nỗ lực đó có thể không mang lại kết quả tương xứng. Với V-Lead, nhà đầu tư có thể tiếp cận một chiến lược đã được xây dựng bài bản bởi đội ngũ chuyên gia VCBS. Hãy để V-Lead trở thành người đồng hành đáng tin cậy trên hành trình đầu tư dài hạn.