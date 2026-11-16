Hiểu sai tính năng hiến tạng trên iPhone: Lỗ hổng trong nhận thức số

Mạng xã hội Facebook mới đây lan truyền các bài đăng bày tỏ sự hoang mang khi một số chủ tài khoản phát hiện trạng thái "Hiến tạng" trong mục ID y tế (Medical ID) của ứng dụng Sức khỏe (Health) trên iPhone hiển thị chữ "Có". Tâm lý đám đông khiến nhiều bậc phụ huynh và người dùng vội vàng kiểm tra thiết bị cá nhân, vô tình tạo nên làn sóng chia sẻ thiếu kiểm chứng.

Hiểu đúng tính năng, tránh hoang mang

Đơn cử như trường hợp của chị Trần Thị Thanh Trúc, trú tại phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội, cho biết, sau khi đọc các bài cảnh báo trên mạng xã hội, chị mở ứng dụng Sức khỏe trên chiếc iPhone của mình thì thấy ghi thông tin con trai 14 tuổi và giật mình khi thấy mục "Hiến tạng" đang để ở trạng thái "Có". Vì quá lo lắng và không hiểu tại sao điện thoại lại hiển thị thông tin này, chị đã lập tức thao tác chỉnh sửa từ "Có" chuyển sang "Không" để yên tâm.

Dưới góc độ chuyên môn, giới chuyên gia công nghệ khẳng định đây là sự nhầm lẫn xuất phát từ việc người dùng chưa nắm rõ cơ chế vận hành của hệ điều hành iOS. Phân tích về hiện tượng này, ông Vũ Mạnh Cường, chuyên gia IT, lưu ý người dùng cần hiểu đúng bản chất của dòng chữ "Hiến tạng" trong phần ID y tế. Thực chất, đây chỉ là một trường thông tin mang tính chất ghi chú cá nhân trên thiết bị, hoàn toàn không phải là hợp đồng hay cam kết pháp lý tự động.

Chị Trần Thị Thanh Trúc lo lắng khi thông tin con trai mình trong mục "Hiến tạng" đang để ở trạng thái "Có".

Theo đó, ô "Hiến tạng" trong phần ID y tế không phải giấy đăng ký hiến tạng mà chỉ là dữ liệu tham khảo dành cho nhân viên cấp cứu trong tình huống khẩn cấp. Việc đăng ký hiến tạng trực tiếp qua iPhone chỉ được Apple áp dụng duy nhất tại thị trường Mỹ.

Còn tại Việt Nam, quy trình đăng ký hiến mô, tạng được quản lý vô cùng nghiêm ngặt bằng hệ thống văn bản pháp lý. Người có nguyện vọng phải trực tiếp làm đơn, nộp kèm bản sao căn cước công dân cùng nhiều giấy tờ liên quan tại cơ sở y tế có thẩm quyền hoặc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để được thẩm định và cấp thẻ xác nhận. Đáng chú ý, ngay cả khi công dân đã sở hữu thẻ đăng ký hợp pháp, việc thực hiện hiến tạng trên thực tế vẫn bắt buộc phải có sự đồng thuận của gia đình người hiến thì mới có giá trị thực thi. Do đó, dù chiếc iPhone hiển thị trạng thái "Có" ở mục này thì người dùng tại Việt Nam, đặc biệt là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng hay ràng buộc pháp lý nào.

Về mặt kỹ thuật, ông Vũ Mạnh Cường cho rằng trạng thái mặc định của mục "Hiến tạng" trên hệ điều hành iOS không bao giờ tự động là "Có", mà luôn để trống ở mức "Chưa đặt". Toàn bộ các thông tin đi kèm trong bảng ID y tế bao gồm nhóm máu, tiền sử dị ứng, danh sách thuốc đang sử dụng hay lựa chọn hiến tạng đều không thể tự động khởi tạo hay tự ý thay đổi bởi hệ thống. Những dữ liệu này chỉ xuất hiện khi có sự thao tác nhập liệu trực tiếp từ con người.

Với trường hợp điện thoại bỗng nhiên xuất hiện thông tin, nguyên nhân thường do có người nào đó từng tò mò bấm thử trong quá khứ nhưng quên mất, hoặc do người thân, kỹ thuật viên cửa hàng cài đặt hộ trong quá trình kích hoạt thiết bị ban đầu. Người dùng hoàn toàn có thể tự do chuyển đổi qua lại giữa các trạng thái "Có", "Không" hoặc xóa bỏ thông tin bất cứ lúc nào mà không gặp phải bất kỳ rào cản nào.

Tìm hiểu sâu hơn, các chuyên gia công nghệ cho rằng Apple đã tích hợp tính năng hỗ trợ đăng ký hiến tạng vào ứng dụng Sức khỏe từ phiên bản iOS 10 ra mắt vào tháng 7/2016 thông qua sự hợp tác với tổ chức Donate Life America nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn tạng trầm trọng tại Mỹ. Tuy nhiên, do sự khác biệt về hạ tầng dữ liệu và khung pháp lý, tính năng kết nối trực tiếp này chưa từng được mở rộng sang Việt Nam.

Việc đánh đồng một tính năng ghi chú kỹ thuật trên điện thoại với các hành vi vi phạm pháp luật không chỉ thể hiện sự thiếu hụt kiến thức công nghệ mà còn gây hệ lụy xã hội. Những thông tin sai lệch vô tình tạo rào cản tâm lý, khiến cộng đồng e ngại trước nghĩa cử hiến tạng nhân đạo, từ đó trực tiếp thu hẹp cơ hội cứu sống hàng nghìn bệnh nhân đang chờ ghép tạng.

Biến tiện ích số thành công cụ bảo vệ sức khỏe

Sự cố hiểu lầm về ID y tế đặt ra góc nhìn đáng lưu tâm về hành vi tiêu dùng công nghệ tại Việt Nam. Xét trên bình diện kinh tế số, Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất khu vực về mức độ phổ cập thiết bị thông minh. Theo các báo cáo năm 2026, cả nước có khoảng 67,3 triệu người dùng điện thoại thông minh, chiếm tới 96,9% tổng lượng người dùng internet và đưa Việt Nam đứng thứ hai Đông Nam Á về quy mô thị trường smartphone, với phân khúc iOS duy trì mức độ trung thành trên 96%.

Theo chuyên gia, trong ID Y tế, mục hiến tạng ở trạng thái "Có" là đã có người truy cập, còn không sẽ mặc định ở trạng thái "Chưa đặt".

Thế nhưng, nghịch lý nằm ở chỗ dù người tiêu dùng sẵn sàng chi trả số tiền lớn để sở hữu những thiết bị cao cấp, tỷ lệ khai thác các tính năng chuyên sâu phục vụ sức khỏe và an toàn cá nhân lại rất khiêm tốn. Khảo sát thực tế cho thấy đại đa số người dùng chỉ sử dụng điện thoại cho giải trí, mạng xã hội và liên lạc cơ bản, rất ít người chủ động thiết lập hồ sơ ID y tế. Nhiều người chỉ biết đến tính năng này sau khi đọc các bài đăng gây hoang mang trên mạng xã hội.

Việc bỏ quên ID y tế là một sự lãng phí lớn, bởi đây là công cụ được thiết kế để bảo vệ tính mạng trong thời khắc sinh tử. Khi người dùng gặp tai nạn hoặc đột quỵ dẫn đến bất tỉnh, rào cản lớn nhất của bác sĩ cấp cứu là không nắm được tiền sử bệnh lý hay nhóm máu. Với ID y tế hiển thị ngay trên màn hình khóa, nhân viên y tế có thể truy cập lập tức các thông số sinh tồn và danh bạ khẩn cấp mà không cần mở khóa thiết bị, giúp rút ngắn "giờ vàng" cấp cứu và giảm thiểu rủi ro y khoa.

Ở tầm vĩ mô, câu chuyện này cũng phản ánh tiến trình chuyển đổi số y tế đang diễn ra mạnh mẽ. Đến cuối năm 2026, cả nước đã có hơn 1.210 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử và hơn 34 triệu người dân tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Sự đồng bộ của hạ tầng y tế số quốc gia kết hợp với các công cụ trên thiết bị di động đang tạo nên hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Tuy nhiên, để các tiện ích này phát huy giá trị, yếu tố cốt lõi vẫn nằm ở năng lực tiếp nhận công nghệ của người dùng. Thay vì tiếp nhận thông tin thụ động và dễ bị dẫn dắt bởi dư luận thiếu kiểm chứng, mỗi công dân cần chủ động trang bị kiến thức số để làm chủ thiết bị, biến công nghệ thành lá chắn bảo vệ sức khỏe thiết thực trong đời sống hiện đại.