Du khách check-in hiệu sách hang động. Ảnh: China News.

Ẩn mình trong hang động đá vôi ở huyện Tu Văn, thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), hiệu sách Canglan Dome đang trở thành điểm đến thu hút du khách. Thay vì những bức tường, trần nhà quen thuộc, không gian nơi đây được bao quanh bởi các vách đá gồ ghề và mái vòm tự nhiên hình thành qua hàng triệu năm.

Theo China News Service, hiệu sách được cải tạo từ một phần hang động đá vôi vào tháng 7/2026, nằm tại thị trấn dân tộc Bố Y Đại Thạch. Sau khi mở cửa, đông đảo du khách kéo đến đây đọc sách, thưởng thức cà phê và nghỉ ngơi, biến hang động thành điểm hẹn văn hóa mới của địa phương.

Đọc sách giữa những vách đá hàng triệu năm tuổi

Điểm nhấn của Canglan Dome là khu đọc sách rộng hơn 500 m2, được xây dựng men theo những vách đá tự nhiên. Thay vì cải tạo hang động thành không gian khép kín, đơn vị vận hành tận dụng địa hình sẵn có, để những khối đá và nhũ đá trở thành một phần trong thiết kế nội thất.

Theo Cục Văn hóa và Du lịch thành phố Quý Dương, hang động được giới thiệu là có lịch sử địa chất hàng trăm triệu năm.

Không chỉ đọc sách, Canglan Dome còn là tổ hợp giải trí hút đông đảo du khách trẻ đến trải nghiệm và check-in. Ảnh: China News, Visual China.

Trải qua quá trình kiến tạo lâu dài, hang động sở hữu mái vòm cao rộng, những vách đá gồ ghề và hệ thống nhũ đá với nhiều hình thù kỳ lạ. Ánh sáng được bố trí khéo léo, làm nổi bật các đường nét tự nhiên, tạo nên sự tương phản giữa những khoảng sáng và tối.

Các kệ sách được sắp xếp giữa những vách đá gồ ghề, hình thành không gian đọc mang vẻ đẹp khác biệt so với các thư viện hay hiệu sách thông thường. Du khách có thể lựa chọn một cuốn sách, tìm góc ngồi yên tĩnh và dành hàng giờ đọc sách giữa lòng hang động.

Theo Guizhou Daily Tianyan News, nhiệt độ bên trong hang tương đối ổn định, mát mẻ ngay cả trong những ngày hè oi bức. Không gian tách biệt với cái nóng và sự ồn ào bên ngoài trở thành một trong những yếu tố hấp dẫn du khách.

Không ít người còn tìm đến đây để chụp ảnh. Những vách đá có hình dáng độc đáo, kết hợp hệ thống chiếu sáng và các góc đọc sách tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ, vừa mang hơi thở hiện đại.

Du khách chụp ảnh tại hiệu sách trong hang động ở thị trấn dân tộc Bố Y Đại Thạch, huyện Tu Văn, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), ngày 6/9. Ảnh: China News.

Uống cà phê, nghe hòa nhạc dưới lòng đất

Không chỉ là nơi đọc sách, Canglan Dome còn kết hợp quán cà phê và các hoạt động biểu diễn âm nhạc, biến hang động thành không gian trải nghiệm văn hóa đa dạng.

Quán cà phê được bố trí xen giữa những vách đá, với các khu vực nghỉ chân tận dụng địa hình tự nhiên. Du khách có thể nhâm nhi đồ uống, trò chuyện hoặc đọc sách trong bầu không khí mát mẻ, yên tĩnh.

Một trong những trải nghiệm đặc biệt nhất tại đây là thưởng thức âm nhạc ngay dưới mái vòm hang động.

Cấu trúc mái vòm cao và những vách đá tự nhiên tạo hiệu ứng cộng hưởng, khiến âm thanh vang vọng khắp không gian. Nhờ đó, những buổi biểu diễn tại Canglan Dome mang đến trải nghiệm khác biệt so với sân khấu thông thường.

Hoạt động biểu diễn âm nhạc diễn ra vào buổi tối trong hang động. Ảnh: Tianyan News.

Canglan Dome còn được đưa vào các tuyến du lịch trải nghiệm của huyện Tu Văn. Thông tin từ Tập đoàn Phát triển Du lịch Quý Dương, địa điểm này là một điểm dừng trong hành trình dành cho gia đình, kết hợp tham quan vườn kiwi Ngự Quả Loan, khám phá Vườn động vật hoang dã Quý Châu và trải nghiệm hiệu sách trong hang động.

Huyện Tu Văn đang tận dụng lợi thế cảnh quan hang động và khí hậu mát mẻ để phát triển các sản phẩm du lịch mới, từ quán cà phê trong hang đến những không gian văn hóa, giải trí độc đáo.

Qua đó, một hang động đá vôi vốn được biết đến bởi giá trị địa chất đã trở thành không gian sinh hoạt văn hóa, nơi thiên nhiên và nhịp sống hiện đại cùng hiện diện.

Hang động sở hữu mái vòm cao rộng, nhiệt độ mát mẻ tự nhiên, là điểm hút du khách đến trốn nóng dịp hè. Ảnh: China News, Visual China.