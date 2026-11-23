Ảnh: The Economist.

Khi nhà sáng lập Sylvia Beach mở cửa hiệu sách Shakespeare and Company năm 1919, bà không đơn thuần tạo ra một nơi để mua sách, mà còn xây dựng một thư viện cho mượn, một điểm hẹn văn chương, một không gian nơi văn hóa có thể được chia sẻ, tranh luận và mang về nhà. Đây cũng chính là nơi Beach đã xuất bản tác phẩm Ulysses của James Joyce vào năm 1922, điều mà ngay cả nhiều nhà xuất bản sách lúc bấy giờ cũng đã từ chối.

Tác phẩm này từng bị nhiều người chỉ trích và từ chối xuất bản. Ảnh: Ratis Rare books.

Theo Forbes, ý tưởng đó giờ đây mang một sức nặng mới, bởi bối cảnh văn hóa đã thay đổi. Các nghiên cứu gần đây cho thấy xu hướng analog (giảm phụ thuộc vào thiết bị số) đang phát triển mạnh mẽ. Các nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng thế hệ Z đang “kiến tạo một tương lai analog”, với giá trị thị trường ít nhất 5 tỷ USD.

Trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu Pew phát hiện ra rằng 44% thanh thiếu niên cho biết họ đã cắt giảm thời gian sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội.

Tại Vương quốc Anh, cơ quan quản lý truyền thông Ofcom đưa tin tỷ lệ người trưởng thành chủ động đăng bài trên mạng xã hội đã giảm từ 61% vào năm 2024 xuống còn 49% vào năm 2026, điều cho thấy một thái độ thụ động và thận trọng hơn đối với đời sống trực tuyến.

Hiệu sách là một tâm điểm của xu hướng analog

Shakespeare and Company chưa bao giờ chỉ là một cửa hàng bán lẻ. Nơi đây từng thu hút những tên tuổi lớn như Hemingway, Fitzgerald, Eliot và Pound, đồng thời mang đến cho Joyce một trong những bước ngoặt quan trọng nhất trong sự nghiệp xuất bản của ông trong văn học hiện đại. Điều này rất đáng chú ý vì nó định hình hiệu sách không chỉ là điểm bán hàng, mà còn là một dạng cơ sở hạ tầng văn hóa: một không gian có giá trị trí tuệ, năng lượng xã hội và cả những rủi ro thương mại.

Khách đến Shakespeare and Company không được quay chụp không gian bên trong. Ảnh: The Economist.

Shakespeare and Company do George Whitman mở vào năm 1951 và được coi là sự kế thừa tinh thần từ cửa tiệm của Beach và vẫn tiếp nối tư tưởng sâu sắc đó. Thay vì chỉ là một địa điểm thu hút khách du lịch, nơi đây khôi phục tính xã hội cho sách, đồng thời nuôi dưỡng đời sống văn chương bằng bầu không khí, chất liệu riêng biệt và những cơ hội gặp gỡ bất ngờ.

Theo The Economist, mỗi ngày, nơi đây đón khoảng 2.000-3.000 lượt khách, tổng cộng gần 1 triệu lượt mỗi năm.

Khi vào bên trong, khách hàng không được phép chụp ảnh hay quay phim. Quy định này mang đến cảm giác chân thực và độc đáo. Bà Whitman, con gái ông George và là chủ hiệu sách hiện tại, cho rằng khách hàng không chỉ tìm kiếm một câu chuyện thú vị trong sách mà còn trân trọng cả câu chuyện về việc họ đã mua cuốn sách đó ở đâu và như thế nào.

Đó là lý do cửa hiệu này mang lại cảm giác rất hợp thời. Trong một nền văn hóa vốn được định hình bởi thuật toán, dịch vụ giao hàng nhanh gọn và những luồng nội dung lặp đi lặp lại, Shakespeare and Company mang đến một trải nghiệm khác biệt rõ rệt.

Những kệ sách đòi hỏi người ta phải tìm tòi, những căn phòng cần phải khám phá, những cuốn sách cần được cầm trên tay, và những phát hiện mới vẫn giữ được vẻ tình cờ đầy thú vị. Sức hút ở đây không nằm ở sự tiện lợi, mà nằm ở tính chất hữu hình, chân thực.

Shakespeare and Company tạo cảm giác đương đại không phải vì nó đã tự hiện đại hóa để bắt kịp xu hướng, mà bởi vì chính văn hóa hiện nay đang quay trở lại với những giá trị mà Sylvia Beach đã đặt nền móng từ thuở sơ khai.

Shakespeare and Company gắn với những huyền thoại

Theo trang SMH Australia, một phương châm hoạt động của cửa tiệm là “Đừng tỏ ra thiếu hiếu khách với người lạ, biết đâu họ chính là thiên thần đang cải trang”. Điều này đã thực sự khiến ông Whitman mở ra cánh cửa cho biết bao nghệ sĩ, nhà thơ và những người đang ấp ủ giấc mơ viết lách.

Ông gọi những vị khách nay đây mai đó này là “những kẻ du mục”, gợi nhớ lại quãng thời gian chính ông từng là một gã lang thang rong ruổi khắp nước Mỹ cùng vùng Trung Mỹ.

Hàng chục nghìn “kẻ du mục” từng tá túc tại cửa tiệm của Whitman chẳng cần phải trả bất cứ thứ gì, ngoại trừ việc đồng ý đọc một cuốn sách mỗi ngày, viết một trang tự truyện và giúp đỡ một tay các công việc tại cửa tiệm.

Rất dễ bắt gặp cảnh hàng dài xuất hiện để được vào Shakespeare and Company. Ảnh: The Economist.

Khi Whitman qua đời vào năm 2011, con gái ông, Sylvia, đã tiếp nối truyền thống ấy. Điều này có lẽ là lý do độc giả hào hứng với những câu chuyện huyền thoại như “Đó là nơi Shakespeare từng viết lách một thời gian đấy”, hay nhà thơ Sylvia Plath chính là người sáng lập hiệu sách này.

Những câu chuyện huyền thoại và sự đặc biệt của hiệu sách phần nào khiến nó xuất hiện trên màn ảnh thường xuyên hơn cả nhiều diễn viên, góp mặt trong các tác phẩm như Midnight in Paris của Woody Allen, Before Sunset của Richard Linklater, và bộ phim Pháp Jane Austen Wrecked My Life.

Liệu công thức thành công của hiệu sách này có dễ sao chép không? Nhiều hiệu sách khác cũng có đa dạng loại sách, bày bán nhiều loại hàng hóa và tổ chức sự kiện cùng tác giả.

Tuy nhiên, mô hình của Shakespeare and Company là thứ không thể sao chép, The Economist nhận định. Lịch sử lâu đời cùng vị trí đắc địa ngay trung tâm Paris là những lợi thế mà không đối thủ nào sánh kịp. James Daunt, người đứng đầu chuỗi hiệu sách Barnes & Noble, nhận xét: “Rất ít hiệu sách sở hữu mặt bằng kinh doanh riêng” như Shakespeare and Company. Ông dẫn chứng trường hợp một hiệu sách khác cũng mang tên Shakespeare & Co tại New York đã phải đóng cửa vào năm ngoái, một phần do giá thuê mặt bằng tăng cao và nhiều thách thức khác.

Tuy nhiên, ngay cả khi đón nhận sự quan tâm từ khắp nơi trên thế giới, hiệu sách lịch sử Shakespeare and Company cũng phải đối mặt với cả lợi thế lẫn thách thức từ du lịch theo cách riêng của mình. Bà Whitman chia sẻ: “Chúng tôi luôn cố gắng duy trì sự cân bằng: vừa là điểm đến thu hút du khách ghé thăm thành phố, vừa giữ vững mối liên kết với người dân địa phương”.