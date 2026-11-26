TYT xã Xuân Viên được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 TYT: Xuân An, Xuân Viên và Xuân Thủy. Sau sáp nhập, đơn vị có 19 cán bộ, viên chức, trong đó có 3 bác sĩ, cùng đội ngũ nhân viên y tế thôn bản tại 16 thôn dân cư. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác quản lý, phân công nhiệm vụ, phối hợp chuyên môn và khai thác năng lực của đội ngũ cán bộ.

Cùng với kiện toàn tổ chức, trạm từng bước hoàn thiện các điều kiện hoạt động, xây dựng quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, đề án vị trí việc làm và kế hoạch chuyên môn; đồng thời ký hợp đồng với cơ quan Bảo hiểm xã hội để triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân.

Bác sĩ Lê Minh Thụ - Giám đốc TYT xã cho biết: Việc hợp nhất các TYT tạo điều kiện tập trung nguồn nhân lực, thống nhất công tác quản lý, điều hành và nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tuy nhiên, do mới vận hành mô hình sau sáp nhập, đơn vị vẫn gặp khó khăn về nhân lực, trong khi khối lượng công việc và yêu cầu chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng cao.

Người dân phường Thanh Miếu tham gia khám sức khoẻ định kỳ tại Trạm y tế phường.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ngành Y tế đã hoàn thành bàn giao nguyên trạng 494 TYT với 3.900 chỉ tiêu biên chế, 3.395 viên chức về UBND các xã, phường quản lý. Trên cơ sở đó, 148 xã, phường đã thực hiện sắp xếp các TYT trên địa bàn thành TYT xã, phường mới, đồng thời ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định.

Việc chuyển giao quản lý TYT về UBND cấp xã nhằm bảo đảm sự gắn kết giữa công tác quản lý địa bàn với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân, tạo điều kiện để chính quyền cơ sở chủ động hơn trong tổ chức hoạt động y tế phù hợp với đặc điểm dân cư và tình hình thực tế. Trong khi đó, ngành Y tế tiếp tục giữ vai trò hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, bảo đảm các trạm duy trì hoạt động khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh và cung ứng dịch vụ y tế thiết yếu.

Việc kiện toàn tổ chức được thực hiện theo hướng linh hoạt về số lượng khoa, phòng và các bộ phận trực thuộc, phù hợp với quy mô dân số, địa bàn, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và chất lượng nhân lực của từng đơn vị. Cách làm này góp phần hạn chế tình trạng tổ chức bộ máy cứng nhắc, tạo điều kiện để các địa phương chủ động bố trí nhân lực, phát huy năng lực chuyên môn và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bác sĩ Trạm y tế xã Vân Bán kiểm tra huyết áp cho người cao tuổi có tiền sử huyết áp cao lâu năm tại trạm.

Tuy nhiên, sáp nhập mới là bước đầu trong quá trình đổi mới y tế cơ sở. Những khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và năng lực chuyển đổi số vẫn cần tiếp tục được quan tâm giải quyết. Nhất là, trước yêu cầu chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời, các TYT cần được tăng cường năng lực chuyên môn, bảo đảm đủ điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động sau sáp nhập, Sở Y tế chỉ đạo các trung tâm y tế khu vực tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho các TYT; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý sức khỏe cộng đồng. Cùng với đó, cần tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí nhân lực phù hợp và đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế.

Sau gần một năm thực hiện sắp xếp, sáp nhập, tổ chức bộ máy y tế cơ sở đang từng bước tạo nền tảng cho đổi mới hoạt động. Điều quan trọng trong giai đoạn tiếp theo là chuyển những lợi thế về tổ chức, nhân lực sau sáp nhập thành chất lượng dịch vụ cụ thể, để mỗi TYT thực sự trở thành địa chỉ tin cậy trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân ngay từ cơ sở.