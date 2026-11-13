Hiệu quả vận hành quyết định sức cạnh tranh bất động sản logistics

Ưu tiên tối ưu hóa lấp đầy hiện hữu và nâng cấp chất lượng các kho, nhà xưởng. (Ảnh: HNV)

Theo Savills Việt Nam, tổng nguồn cung nhà kho và nhà xưởng xây sẵn trên cả nước hiện tiệm cận 20 triệu m², với tỷ lệ lấp đầy khoảng 90%.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, tổng nguồn cung nhà kho và nhà xưởng xây sẵn trong nửa đầu năm 2026 trên cả nước đạt gần 20 triệu m², trong đó khu vực phía nam chiếm khoảng 57%. Tỷ lệ lấp đầy của phân khúc này đạt khoảng 90%, phản ánh nhu cầu đối với hạ tầng phục vụ sản xuất, lưu trữ và phân phối hàng hóa. Cùng với sự phát triển của thị trường, yêu cầu của doanh nghiệp đối với bất động sản logistics cũng ngày càng toàn diện. Bên cạnh vị trí, diện tích và giá thuê, khả năng xử lý hàng hóa, hiệu suất sử dụng không gian và tính ổn định trong vận hành là những yếu tố cần được xem xét khi lựa chọn mặt bằng.

Ông John Campbell, Giám đốc Dịch vụ bất động sản công nghiệp, Savills Việt Nam, nhận định: Khi thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam tiếp tục phát triển, lợi thế cạnh tranh của các dự án sẽ ngày càng phụ thuộc vào chất lượng và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

“Một nhà kho được thiết kế phù hợp không chỉ hỗ trợ hoạt động logistics hiệu quả hơn mà còn giúp khách thuê kiểm soát chi phí và thích ứng với những thay đổi trong chuỗi cung ứng. Đây cũng là yếu tố quan trọng đối với các chủ đầu tư trong việc duy trì sức cạnh tranh và giá trị tài sản dài hạn”, ông John Campbell nói.

Savills Việt Nam cho rằng, xu hướng này đặt ra yêu cầu đối với các chủ đầu tư trong việc phát triển dự án có thiết kế linh hoạt, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và khả năng đáp ứng nhiều mô hình khai thác khác nhau.

Đơn cử như: Logicross Nam Thuận của Mitsubishi Estate Vietnam, dự án được vinh danh ở hạng mục Dự án nhà xưởng/nhà kho xuất sắc nhất (Best Factory/Warehouse Development) tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026, diễn ra ngày 16/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu về lưu lượng hàng hóa, khả năng tiếp nhận phương tiện và tính liên tục trong hoạt động logistics.

Hệ thống 64 sàn nâng thủy lực, khu vực bốc dỡ chuyên biệt và giao thông nội khu được bố trí đồng bộ nhằm hỗ trợ xe tải ra vào thuận tiện, hạn chế nguy cơ ùn tắc và tạo điều kiện nâng cao hiệu suất xử lý hàng hóa.

Bên cạnh đó, chiều cao thông thủy 11m và tải trọng sàn 3 tấn/m² cho phép doanh nghiệp linh hoạt bố trí hệ thống giá kệ, thiết bị và không gian lưu trữ theo nhu cầu khai thác.

Hệ thống chữa cháy ESFR cùng nguồn điện dự phòng cho các hệ thống thiết yếu góp phần hỗ trợ an toàn và tính ổn định trong vận hành. Những đặc điểm này cho thấy hiệu quả của một nhà kho cần được đánh giá trên toàn bộ quá trình khai thác, từ tiếp nhận, lưu trữ đến phân phối hàng hóa, thay vì chỉ dựa trên diện tích hoặc đơn giá thuê.

Bên cạnh chất lượng kỹ thuật, hiệu quả sử dụng năng lượng và môi trường làm việc cũng ngày càng được chú trọng trong phát triển bất động sản công nghiệp. Logicross Nam Thuận đã đạt chứng nhận LEED, đồng thời tích hợp các giải pháp như hệ thống chiếu sáng LED, vật liệu cách nhiệt mái và tận dụng ánh sáng tự nhiên nhằm hỗ trợ kiểm soát tiêu thụ năng lượng.

Dự án cũng ứng dụng nguyên lý thiết kế gắn kết thiên nhiên, bổ sung không gian xanh tại các khu vực chung như căng tin và lối vào văn phòng, hướng đến cải thiện môi trường làm việc và trải nghiệm của người sử dụng. Theo Savills Place, các giải pháp phát triển bền vững cần được nhìn nhận trong mối liên hệ với hiệu quả vận hành và giá trị sử dụng dài hạn. Việc tích hợp những yếu tố này ngay từ giai đoạn thiết kế có thể giúp dự án đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách thuê và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội nhận định, chất lượng của một dự án bất động sản cần được đánh giá trên nhiều khía cạnh, từ thiết kế, kỹ thuật đến trải nghiệm người sử dụng và hiệu quả khai thác. Những dự án có định hướng phát triển rõ ràng, đầu tư đồng bộ và tạo ra giá trị thực tế cho khách thuê sẽ có nền tảng tốt để xây dựng lợi thế cạnh tranh. Đây cũng là những yếu tố quan trọng cần được nhận diện và thể hiện rõ khi tham gia các giải thưởng bất động sản.

Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản công nghiệp tiếp tục mở rộng, khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của khách thuê, hiệu quả khai thác và chất lượng phát triển dài hạn sẽ là những yếu tố quan trọng giúp các dự án xây dựng vị thế cạnh tranh tại Việt Nam.