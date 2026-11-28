Dù đã có biển cấm, một số khu vực trên địa bàn phường Ba Đồn vẫn trở thành điểm tập kết rác thải tự phát. Những túi rác sinh hoạt bị vứt ven đường, trên các khu đất trống, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài, dù chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở. Đáng nói, hành vi đổ rác trái quy định thường xảy ra vào ban đêm hoặc tại những địa điểm vắng người qua lại, khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn trong việc phát hiện, xử lý.

Bà Hồ Thị Hải Anh, người dân sống tại khu đô thị Nam Hùng Vương, phường Ba Đồn cho biết, trước đây khu vực này từng tồn tại một điểm đổ rác tự phát với lượng rác lớn, gây mùi hôi thối, phát sinh ruồi nhặng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.

Hình ảnh vi phạm ghi lại từ camera giám sát - Ảnh: chụp màn hình

Trước thực trạng đó, phường Ba Đồn đã tăng cường khai thác hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, kết hợp theo dõi tình hình vệ sinh môi trường tại những khu vực thường xuyên xảy ra vi phạm. Đây được xem là giải pháp hỗ trợ quản lý địa bàn, khắc phục những hạn chế về nhân lực và nâng cao hiệu quả phát hiện vi phạm.

Theo ông Nguyễn Tân Phong, Đội trưởng Đội Trật tự đô thị, môi trường-Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Ba Đồn, địa bàn quản lý rộng, trong khi lực lượng chức năng còn mỏng. Các điểm thường xảy ra tình trạng đổ rác trái quy định lại nằm xa trung tâm, thời điểm vi phạm chủ yếu vào ban đêm nên việc kiểm tra trực tiếp gặp nhiều khó khăn. Thông qua hệ thống camera, lực lượng chức năng có thể theo dõi, phát hiện hành vi vi phạm, trích xuất hình ảnh để xác minh đối tượng, hoàn thiện hồ sơ và tham mưu UBND phường xử lý theo quy định. Một số trường hợp đã bị xử phạt hành chính với mức 1,5 triệu đồng.

Việc xử lý không chỉ nhằm chấn chỉnh từng hành vi cụ thể mà còn tạo sức răn đe, cảnh báo đối với những người có ý định đổ rác không đúng nơi quy định. Hình ảnh từ camera cũng trở thành căn cứ quan trọng giúp lực lượng chức năng xác minh, hạn chế tình trạng vi phạm diễn ra mà không bị phát hiện.

Ông Trần Ngọc Thuyết, ở tổ dân phố Long Thành, phường Ba Đồn cho rằng, việc tăng cường kiểm tra, xử phạt là cần thiết khi ý thức tự giác của một bộ phận người dân còn hạn chế. Nếu không có biện pháp đủ mạnh để răn đe, tình trạng ô nhiễm môi trường sẽ tiếp tục tái diễn.

Hiệu quả bước đầu của giải pháp được thể hiện tại khu vực khu đô thị Nam Hùng Vương. Theo bà Hồ Thị Hải Anh, sau khi chính quyền lắp đặt camera giám sát và xử phạt một số trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định, tình trạng mất vệ sinh tại đây đã giảm đáng kể. "Thời gian gần đây, tôi để ý không thấy ai ra vứt rác ở đây nữa. Khu vực đã sạch sẽ, vệ sinh hơn. Mong mọi người nâng cao ý thức để giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp", bà Hải Anh chia sẻ.

Theo ông Trần Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đồn, địa phương đã chỉ đạo bố trí, lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự, trong đó có nội dung theo dõi tình hình vệ sinh môi trường. Thời gian tới, phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về bảo vệ môi trường và duy trì giám sát tại những khu vực có nguy cơ tái diễn tình trạng đổ rác trái quy định.

Thực tế cho thấy, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý vệ sinh môi trường tại phường Ba Đồn không chỉ hướng đến ngăn chặn hành vi vi phạm trước mắt mà còn góp phần xây dựng nếp sống văn minh, trách nhiệm với cộng đồng.