Hiệu quả tuyên truyền trong xử lý vi phạm tại phường Xuân Phương
Không chờ đến khi bị cưỡng chế, nhiều chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường Xuân Phương đã chủ động tháo dỡ những nhà xưởng tồn tại từ lâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đằng sau sự thay đổi này là thay đổi trong nhận thức của người dân trước những nguy cơ cháy nổ, cùng với công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương trong thực hiện các chủ trương của thành phố.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hieu-qua-tuyen-truyen-trong-xu-ly-vi-pham-tai-phuong-xuan-phuong-246261126180917033.htm