Ngày 26/11, một vụ nổ xảy ra tại cơ sở lọc và lưu trữ dầu của Tập đoàn Bangchak ở thủ đô Bangkok (Thái Lan), khiến ít nhất 9 người bị thương và buộc người dân khu vực lân cận phải sơ tán khẩn cấp.