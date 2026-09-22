Hiệu quả từ vốn vay việc làm cho người dân có đất thu hồi

Sáng 22/9, Dự án cấp nước sạch cho khu vực miền núi Ba Vì chính thức được khởi công, hiện thực hóa mong mỏi bao năm nay của người dân nơi đây. Là xã miền núi xa trung tâm và có đông đồng bào dân tộc thiểu số nhất của Thủ đô, công trình được kỳ vọng đưa nguồn nước sạch ổn định đến các hộ dân, góp phần bảo đảm sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.