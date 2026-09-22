Hiệu quả từ vốn vay việc làm cho người dân có đất thu hồi
Để bảo đảm an sinh và ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân có đất thu hồi phục vụ các dự án phát triển, Hà Nội xác định hỗ trợ chuyển đổi việc làm, tạo sinh kế là một phần quan trọng của chính sách. Chính vì vậy, thành phố đang chú trọng đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi, giúp người dân chủ động chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và ổn định cuộc sống.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hieu-qua-tu-von-vay-viec-lam-cho-nguoi-dan-co-dat-thu-hoi-418884.htm