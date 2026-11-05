Hiệu quả từ việc tăng cường sinh viên Y dược về xã khó khăn ở Thái Nguyên

Sinh viên Trường đại học Y dược, Đại học Thái Nguyên thăm, khám sức khỏe cho người dân xã Chợ Mới. (Ảnh: TẠC NAM)

Ngày 19/10 vừa qua, Trường đại học Y dược, Đại học Thái Nguyên đã ban hành quyết định cử 7 giảng viên và 90 sinh viên đang học năm thứ 5 chuyên ngành bác sĩ đa khoa về tăng cường hỗ trợ y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân các xã khó khăn khu vực phía bắc tỉnh.

Chỉ sau đó hai ngày, ngày 21/10, nhóm giảng viên gồm 7 thành viên và 30 sinh viên y khoa đã tiên phong về y tế cơ sở thực hành, thực tập, tham gia đợt 1, hỗ trợ các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân tại 3 Trạm y tế xã Chợ Mới, Thanh Thịnh và Tân Kỳ.

Tại 3 xã này, tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân, nhập dữ liệu trên phần mềm Cổng dữ liệu sức khỏe và người dân sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên VNeID còn thấp so với mặt bằng chung. Do đó, ngay từ ngày đầu tiên, các giảng viên và sinh viên đã cùng lãnh đạo Sở Y tế, các xã cùng các nhân viên Trạm Y tế 3 xã thống nhất các nội dung cần triển khai có lộ trình, theo từng đợt hỗ trợ.

Trong đó, tập trung vào vấn đề sức khỏe ưu tiên tại từng xã, đặc biệt chú trọng vào việc hỗ trợ nhân lực giúp Trạm Y tế xã đẩy mạnh việc khám sức khỏe miễn phí toàn dân, đẩy nhanh nhập dữ liệu nhằm nâng cao tỷ lệ người dân được khám sức khỏe trong năm 2026 tiệm cận mức 100%.

Sinh viên Trường đại học Y dược, Đại học Thái Nguyên khám sức khỏe tại nhà cho người dân xã Chợ Mới. (Ảnh: TẠC NAM)

Hoạt động này đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và Trạm Y tế 3 xã quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ, bố trí các điều kiện cần thiết, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho giảng viên, sinh viên ổn định về nơi ăn, ở và làm việc tại địa phương.

Không quản ngại giao thông cách trở, địa bàn rộng, các giảng viên, sinh viên đã đến từng cụm thôn bản, từng hộ gia đình tư vấn, tuyên truyền, giáo dục, vận động và tổ chức khám sức khỏe cho từng người dân.

Chỉ sau 15 ngày triển khai, hoạt động hỗ trợ này đã tạo nên những chuyển biến rất đáng ghi nhận. Tại xã Thanh Thịnh, nếu như ngày 21/10 mới chỉ đạt tỷ lệ người được khám sức khỏe hơn 82% thì đến ngày 4/11 đã đạt 100% dân số có mặt tại địa phương.

Việc nhập dữ liệu trên phần mềm Cổng dữ liệu sức khỏe đến ngày 21/10 chỉ đạt hơn 52%, sau khi hỗ trợ đã đạt hơn 96%. Việc hướng dẫn người dân sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID cũng được nâng từ hơn 71% lên hơn 72%.

Tại xã Tân Kỳ, số được khám sức khỏe từ hơn 73%, sau hỗ trợ đợt 1 đã khám đạt 100%. Việc nhập dữ liệu trên phần mềm Cổng dữ liệu sức khỏe từ hơn 16% đã nâng lên hơn 53%. Hoạt động hướng dẫn người dân sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID tăng từ hơn 44% lên hơn 77%.

Sinh viên Trường đại học Y dược, Đại học Thái Nguyên hướng dẫn người dân xã Tân Kỳ cách đo huyết áp. (Ảnh: TẠC NAM)

Đặc biệt với xã Chợ Mới, do có những khó khăn nhất định về nhân lực y tế và di biến động về dân cư trên địa bàn nên tỷ lệ người dân được khám sức khỏe khá thấp so với các xã trong tỉnh.

Tính đến ngày 21/10, tỷ lệ này của xã Chợ Mới chỉ đạt hơn 64%. Sau 15 ngày hỗ trợ, các giảng viên và sinh viên đã góp phần nâng tỷ lệ người dân được khám sức khỏe lên gần 99%. Hoạt động nhập dữ liệu trên phần mềm Cổng dữ liệu sức khỏe từ hơn 33% đã nâng lên hơn 70%.

Bí thư Đảng ủy xã Chợ Mới Triệu Tiến Trình cho biết: "Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ của các giảng viên, sinh viên Trường đại học Y dược, Đại học Thái Nguyên. Từ sự hỗ trợ này, tỷ lệ người dân được khám sức khỏe miễn phí đã đạt cao, tạo cơ sở cho việc quản lý sức khỏe người dân qua sổ sức khỏe điện tử, từ đó bảo đảm thực hiện việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tốt hơn".

Song song với hỗ trợ 3 xã, quá trình triển khai, các giảng viên và sinh viên đã hoàn thành các chỉ tiêu dạy, học theo quy định của bộ môn Y học cộng đồng, như: Phân tích về mô hình tổ chức, bộ máy Trạm Y tế xã, xác định vị trí việc làm, đầu tư, sử dụng trang thiết bị Trạm Y tế theo các quy định của Bộ Y tế; triển khai các hoạt động phỏng vấn, thu thập số liệu sơ cấp, thứ cấp, chẩn đoán cộng đồng, đánh giá mô hình bệnh tật, xác định vấn đề sức khỏe ưu tiên, xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe người dân địa phương, cũng như tham gia các hoạt động quản lý các bệnh không lây nhiễm, truyền thông, tư vấn, thăm hộ gia đình để giáo dục sức khỏe…

Trong các đợt hỗ trợ tiếp theo, ngoài việc dạy và học theo chương trình của bộ môn Y học cộng đồng và tiếp tục hỗ trợ nhân lực khám sức khỏe toàn dân, nhập dữ liệu trên phần mềm Cổng dữ liệu sức khỏe, các giảng viên và sinh viên hỗ trợ đợt 2, đợt 3 sẽ tập trung thực hiện thêm nhiều hoạt động.

Trong đó, sẽ phối hợp đơn vị cung ứng phần mềm, công an xã, tổ công nghệ số cộng đồng, nhân viên y tế… khởi tạo, cập nhật và hướng dẫn người dân sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; nghiên cứu, hỗ trợ triển khai mô hình Trạm Y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình để hỗ trợ địa phương truyền thông giáo dục sức khỏe; ứng dụng công nghệ trong xử lý số liệu y tế, đồng thời làm cầu nối trực tiếp giữa người dân với đội ngũ bác sĩ điều trị...

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất, mục tiêu thí điểm là gắn hoạt động đào tạo với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân; tạo môi trường thực hành, thực tập tại cộng đồng cho sinh viên khối ngành sức khỏe; giúp người học vận dụng kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, truyền thông - giáo dục sức khỏe và nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp.

Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ đánh giá tính khả thi, hiệu quả và các điều kiện bảo đảm của mô hình phối hợp giữa cơ sở đào tạo, ngành Y tế, chính quyền cấp xã và Trạm Y tế làm cơ sở đề xuất điều chỉnh, mở rộng sau thời gian thí điểm.