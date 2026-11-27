Thâm canh na rải vụ, người dân Hiên Minh, xã La Hiên có thể thu hoạch na từ tháng 8 đến tháng 12 hằng năm.

Người dân xóm Hiên Minh bắt đầu tham gia dự án “Ứng dụng kỹ thuật thâm canh na rải vụ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” từ tháng 10-2021, với quy mô khoảng 1,5ha.

Sau 3 năm triển khai, đến tháng 10-2024, dự án kết thúc nhưng những kiến thức, kỹ thuật được chuyển giao đã tiếp tục được bà con áp dụng vào sản xuất, mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nhiều gia đình.

Bà Chu Thị Quy, một trong những hộ từng tham gia dự án, chia sẻ: Mô hình không chỉ giúp xây dựng vùng trồng na chất lượng cao mà còn trang bị cho người dân kỹ thuật thâm canh rải vụ. Nhờ đó, thời gian thu hoạch được kéo dài, sản phẩm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường. Đặc biệt, người trồng na có thể chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất, giảm bớt rủi ro do biến động thị trường và thời tiết.

Từ những kiến thức được hướng dẫn, đến nay, nhiều hộ dân có vườn na gần nhà đã chủ động áp dụng kỹ thuật rải vụ. Để có quả thu hoạch trái vụ, ngay từ tháng 9, tháng 10 hằng năm, bà con bắt đầu đốn tỉa ở những vườn cây đủ điều kiện, ưu tiên cây có cành già, tán tương đối thưa để ánh sáng có thể chiếu sâu vào bên trong, kích thích cây bật chồi mới.

Dựa trên đặc tính sinh trưởng của cây na, người trồng tiến hành cắt bỏ chồi cũ, tạo điều kiện cho chồi mới phát triển, ra hoa; sau đó thụ phấn để hình thành lứa quả muộn.

Trong quá trình chăm sóc, việc chủ động nguồn nước tưới, tỉa thưa tán cây để bảo đảm ánh sáng là những khâu kỹ thuật quan trọng, quyết định hiệu quả của mô hình.

Bà Quy cho biết thêm: Khi áp dụng kỹ thuật rải vụ, chúng tôi phải cắt bớt một phần cành phía trên để hạ thấp tán cây. Đặc biệt, việc tỉa mầm trên thân phải đúng kỹ thuật mới kích thích cây ra hoa trái vụ, đồng thời vẫn giữ lại các mầm tán cần thiết để nuôi quả chính vụ.

Từ Hiên Minh, xã La Hiên, phong trào thâm canh na rải vụ đã nhân rộng ra các xóm, xã lân cận.

Một trong những hộ có diện tích na thâm canh rải vụ khá lớn ở Hiên Minh là gia đình anh Phạm Văn Thuật. Anh cho biết, từ năm 2022 đến nay, năm nào gia đình cũng dành 300 cây na trong vườn nhà để áp dụng kỹ thuật này.

Với diện tích na trên núi, gia đình tập trung chăm sóc, thu hoạch từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9; riêng 300 cây na thâm canh rải vụ được chăm sóc theo quy trình riêng, cho thu hoạch từ tháng 8 đến đầu tháng 12.

Điều khiến anh Thuật cũng như nhiều hộ trồng na ở Hiên Minh tâm đắc là cây na rải vụ không chỉ cho quả tương đối đồng đều, mẫu mã đẹp, vị ngọt đậm mà năng suất vẫn được bảo đảm. Đặc biệt, giá bán thường cao hơn so với na chính vụ, mang lại giá trị kinh tế tốt hơn cho người trồng.

Hiện nay, na chín được bán với giá từ 50-80 nghìn đồng/kg, tùy kích cỡ quả, cao gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi so với na chính vụ. Do sản lượng chưa nhiều, trong khi nhu cầu thị trường khá ổn định nên na thu hoạch đến đâu đều được tiêu thụ hết đến đó.

Theo ông Trần Đức Tú, Phó Chủ tịch UBND xã La Hiên, thâm canh na rải vụ giúp người trồng na nói chung, người dân xóm Hiên Minh nói riêng chủ động hơn trong bố trí lao động, chăm sóc cây trồng và sử dụng phân bón hợp lý.

Quan trọng hơn, mô hình góp phần thay đổi nhận thức của người dân về sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn và hiệu quả. Từ đó, bà con từng bước chuyển đổi tư duy, phương thức canh tác theo hướng bền vững.

Thực tế cho thấy, thâm canh na rải vụ không chỉ giúp kéo dài mùa thu hoạch mà còn mở thêm cơ hội nâng cao thu nhập trên cùng diện tích đất canh tác. Đây cũng là hướng đi phù hợp để khai thác lợi thế vùng trồng na, giảm áp lực tiêu thụ khi sản phẩm tập trung thu hoạch vào chính vụ.

Để phát huy hiệu quả mô hình, chính quyền xã La Hiên đang tiếp tục khuyến khích người dân mở rộng diện tích đủ điều kiện áp dụng kỹ thuật rải vụ. Cùng với đó, địa phương định hướng các hộ liên kết trong sản xuất và kinh doanh, từng bước hình thành chuỗi hợp tác chặt chẽ, nâng cao khả năng cung ứng sản phẩm với số lượng lớn, hướng tới những thị trường tiềm năng, trong đó có xuất khẩu khi đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và có đầu ra ổn định.

Từ diện tích ban đầu chỉ khoảng 1,5ha, mô hình na rải vụ ở Hiên Minh đã tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng người trồng na. Khi kỹ thuật được áp dụng đồng bộ, sản phẩm có chất lượng và thị trường tiêu thụ được mở rộng, đây sẽ tiếp tục là hướng sản xuất triển vọng, góp phần nâng cao giá trị cây na và cải thiện đời sống người dân địa phương.