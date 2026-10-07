Hiệu quả từ sử dụng nguồn vốn ưu đãi ở xã Thư Lâm

Mô hình trồng rau ứng dụng khoa học, công nghệ tại xã Thư Lâm cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Phạm Đức

Xác định việc hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi là vấn đề quan trọng để phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã Thư Lâm đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, kịp thời tiếp sức kịp thời cho nhiều dự án phát triển kinh tế tập thể, các mô hình liên kết chuỗi. Dòng vốn này không chỉ mang tính hỗ trợ tài chính đơn thuần mà còn gắn liền với định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp sạch của địa phương. Đến nay, từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, 104 hộ hội viên nông dân xã Thư Lâm đã được vay tổng số 5,7 tỷ đồng để thực hiện 10 dự án phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, hội cũng đang quản lý dòng vốn nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt hơn 60,2 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 1.100 hộ vay; tổng dư nợ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) đạt hơn 9,3 tỷ đồng, cho 103 hộ vay. Thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, hội đã đồng hành cùng nông dân Thư Lâm mua sắm máy móc, mở rộng nhà xưởng và đầu tư trang thiết bị sản xuất… Các nguồn vốn được quản lý chặt chẽ, phát huy hiệu quả tối đa và không phát sinh nợ quá hạn.

Với tinh thần dám nghĩ dám làm và sự đồng hành từ các nguồn vốn ưu đãi, nông dân Thư Lâm đã biến những mảnh đất quê hương thành những mô hình kinh tế mang lại giá trị cao. ​Điển hình là các mô hình trang trại chăn nuôi gà giống Ngọc Mừng, Anh Đào, Tứ Xuyên ở thôn Liên Hà 2, sử dụng đệm lót sinh học và hệ thống xử lý chất thải hiện đại, vừa nâng cao sản lượng, vừa giảm thiểu ô nhiễm. Hay như trang trại lợn giống Hồng Nhiên ở thôn Đường Nhạn, chăn nuôi theo hướng hiện đại, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường…

Trong lĩnh vực trồng trọt, dòng vốn ưu đãi đã khơi nguồn cho các mô hình nông nghiệp công nghệ cao và hữu cơ với các sản phẩm khoai tây, thanh long, nho, bưởi. Đáng chú ý, mô hình trồng rau khí canh và sản xuất các loại nấm cao cấp (nấm linh chi, nấm sò, mộc nhĩ, nấm chân dài) đã mang lại doanh thu hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm cho hội viên.

Chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Đào Thục Đinh Thị Thu Hiền cho biết, nhiều hội viên của chi hội được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 4,1 tỷ đồng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế. Điển hình như chị Trương Thị Nguyên vay 100 triệu đồng đầu tư mô hình trồng bưởi Diễn trên diện tích 6 sào; chị Hoàng Thị Hải Yến vay 200 triệu đồng để đầu tư xưởng gỗ dân dụng, tạo việc làm cho khoảng 5-6 lao động với thu nhập từ 8 triệu đồng/người/tháng trở lên…

Để nguồn vốn ưu đãi phát huy tối đa giá trị, Hội Nông dân xã Thư Lâm không dừng lại ở việc chuyển giao vốn mà luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và đồng hành cùng người vay. Hội thường xuyên phối hợp với đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội, Agribank kiểm tra thực tế định kỳ và đột xuất tại các t tiết kiệm và vay vốn cũng như các hộ sử dụng vốn. Nội dung kiểm tra xoay quanh việc sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả phương án sản xuất, tiến độ trả lãi, trả nợ và gửi tiết kiệm. Qua đó, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn cho hộ vay, đồng thời hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

​Chia sẻ về định hướng thời gian tới, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thư Lâm Phạm Đức Trọng nhấn mạnh: Thời gian tới, Hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, đẩy mạnh tuyên truyền để hội viên nâng cao ý thức trách nhiệm sử dụng vốn; phát huy hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân và nguồn vốn các ngân hàng phục vụ phát triển sản xuất; ưu tiên hỗ trợ các dự án liên kết theo chuỗi giá trị, khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, sản xuất hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, phát triển sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm). Hội chủ động đề xuất mở rộng hạn mức cho vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân và các ngân hàng để tiếp sức cho nhiều mô hình kinh tế mới. Để mỗi đồng vốn được các hội viên nông dân sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành “mạch nguồn” nuôi dưỡng khát vọng vươn lên làm giàu của nông dân Thư Lâm.