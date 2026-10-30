Hiệu quả từ sáng kiến

Những con số biết nói từ thực tiễn sản xuất

Câu chuyện của 10 Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026 cho thấy, trong môi trường sản xuất, một cải tiến ở công đoạn nhỏ có thể tạo ra thay đổi đáng kể khi được áp dụng thường xuyên. Từ hầm lò, nhà máy cơ khí, dây chuyền may mặc đến lĩnh vực hàng không, chế biến thủy sản, những người lao động trực tiếp đang góp phần giải quyết các bài toán cụ thể của sản xuất bằng chính kinh nghiệm, kỹ năng và sự am hiểu công việc của mình.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trao biểu trưng của chương trình cho anh Phạm Đình Duẩn (Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam). Ảnh: Hải Nguyễn

Nổi bật là sáng kiến của anh Nguyễn Bá Vương, chuyên viên Ban Kỹ thuật thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam). Với sáng kiến: "Tối ưu nội dung gói công việc định kỳ để giảm thời gian dừng tàu làm bảo dưỡng cho đội tàu bay của VietnamAirlines", anh Vương cùng đồng nghiệp làm lợi cho Tổng Công ty hơn 9,14 triệu USD (khoảng 239 tỉ đồng) đối với 54 tàu bay thuê trong giai đoạn 2025 - 2031. Đây là minh chứng cho thấy một giải pháp xuất phát từ công việc chuyên môn có thể tạo ra giá trị kinh tế lớn, tác động đến hiệu quả khai thác và năng lực vận hành của doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, anh Hoàng Ngọc Hiến, công nhân Công ty Cổ phần Cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn (LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa) đã tham gia bốn sáng kiến nhằm tối ưu tư thế, trình tự hàn, gá đính, căn chỉnh, chuẩn hóa thông số và kiểm soát chất lượng trong quá trình hàn, mang lại giá trị làm lợi cho công ty từ 2 - 3 tỷ đồng mỗi năm. Đáng chú ý, hiệu quả của sáng kiến còn tăng thu nhập của nhiều công nhân từ 5 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Ở dây chuyền may mặc, chị Trần Thị Vân, công nhân Xí nghiệp Veston Hà Nội thuộc Tổng Công ty May 10 (Công đoàn Dệt May Việt Nam) đã ứng dụng máy lập trình vào công đoạn may, giúp năng suất tăng gấp 2 - 3 lần, với tổng giá trị làm lợi gần 31,9 triệu đồng. Còn tại Công ty Than Vàng Danh - Vinacomin, 11 sáng kiến của Anh hùng Lao động Phạm Đình Duẩn (Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam) trong giai đoạn 2013 - 2024 mang lại tổng giá trị làm lợi gần 600 triệu đồng, góp phần cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao an toàn lao động.

Lan tỏa khát vọng cống hiến

Trong bối cảnh doanh nghiệp phải nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm chi phí và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, nguồn lực sáng tạo từ đội ngũ công nhân càng có ý nghĩa thiết thực. Những gương mặt được tuyên dương năm 2026 cho thấy, khi trí tuệ của người thợ được phát huy, sáng kiến sẽ không dừng ở thành tích cá nhân mà trở thành nguồn lực cho doanh nghiệp phát triển.

Để biến sáng kiến của công nhân thành nguồn lực phát triển, mỗi doanh nghiệp cần coi mỗi phân xưởng là một không gian đổi mới sáng tạo, mỗi tổ sản xuất là một nhóm giải quyết vấn đề; đồng thời có cơ chế tiếp nhận, thử nghiệm, áp dụng và ghi nhận sáng kiến minh bạch, bảo đảm người lao động được hưởng lợi công bằng từ những giá trị do mình tạo ra. Đây cũng là điều kiện để tinh thần sáng tạo được nuôi dưỡng thường xuyên, từ những cải tiến nhỏ trong công việc hàng ngày đến các giải pháp mang lại hiệu quả kinh tế lớn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ, Công đoàn Việt Nam hiểu rằng, một người thợ muốn làm tốt hơn công việc của mình cần được học tập, nâng cao trình độ; muốn đề xuất một sáng kiến cần có người lắng nghe; muốn yên tâm cống hiến cần có việc làm, thu nhập và sức khỏe.

Sau thành công của chương trình tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026, Tổng Liên đoàn mong muốn các công nhân được tuyên dương khi trở lại nơi làm việc sẽ chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng sáng tạo và khát vọng cống hiến để niềm vui của 10 người trở thành động lực của hàng triệu người cùng thi đua, đổi mới và đóng góp vào phát triển đất nước.