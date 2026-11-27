Mô hình trồng cà chua trái vụ của nông dân xã Ngọc Chiến.

Trên diện tích 1 ha đất canh tác, gia đình anh Lèo Văn Sịu, bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến bố trí một nửa diện tích trồng dưa leo, một nửa trồng đỗ xanh. Trước đây, khu ruộng này chủ yếu được sử dụng để cấy lúa nước, hiệu quả kinh tế chưa cao. Nhận thấy điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển rau màu, anh mạnh dạn chuyển đổi sang những cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Từ những bỡ ngỡ ban đầu về giống và kỹ thuật chăm sóc, đến nay, anh đã từng bước làm chủ quy trình canh tác, khai thác hiệu quả diện tích đất qua nhiều vụ trong năm.

Anh Lèo Văn Sịu chia sẻ: Thời gian đầu chuyển đổi, gia đình tôi gặp không ít khó khăn, nhưng dần dần đã khắc phục và tích lũy được kinh nghiệm sản xuất. Trước đây, với 1 ha trồng lúa, mỗi năm gia đình chỉ thu khoảng 40 triệu đồng. Từ khi chuyển sang trồng luân canh rau màu trái vụ, thu nhập đạt từ 400-500 triệu đồng/năm. Hiệu quả kinh tế cao hơn đã tạo động lực để gia đình tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình.

Anh Lèo Văn Sịu (bên trái) cùng Trưởng bản Mường Chiến kiểm tra sự phát triển của quả dưa leo.

Từ hiệu quả của những mô hình thực tế, sản xuất rau màu trái vụ đang từng bước được nhân rộng tại Ngọc Chiến. Người dân chủ động lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và nhu cầu thị trường, thay vì phụ thuộc vào các loại cây trồng truyền thống. Việc đa dạng hóa cây trồng, tổ chức luân phiên giữa các vụ giúp tận dụng tối đa thời gian canh tác, hạn chế diện tích đất bỏ trống, nâng cao hệ số sử dụng đất nông nghiệp.

Đáng chú ý, việc hình thành các đầu mối cung ứng vật tư và thu mua nông sản đã tạo thêm điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm đầu tư, từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa. Ông Lường Văn Hượng, Trưởng bản Phày, xã Ngọc Chiến, cho biết: Đầu ra cho các sản phẩm rau màu trái vụ của người dân hiện nay khá thuận lợi. Các đầu mối từ Hà Nội đến tận địa phương cung ứng giống, phân bón và thu mua nông sản. Sản phẩm làm ra đến đâu cơ bản được tiêu thụ hết đến đó, thậm chí có thời điểm lượng hàng không đủ đáp ứng nhu cầu. Nhờ vậy, bà con phấn khởi, mạnh dạn mở rộng diện tích sản xuất.

Vườn dưa leo trái vụ của gia đình anh Lèo Văn Sịu, bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến.

Hiện nay, toàn xã Ngọc Chiến có gần 40 ha trồng nông sản trái vụ, với các loại cây chủ lực như cà chua, dưa leo, đậu, đỗ; năng suất ước đạt gần 30 tấn/ha. Nông sản sau thu hoạch được thương lái thu mua tại chỗ, cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Kết quả bước đầu cho thấy hướng chuyển đổi này phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác.

Để phát triển cây trồng trái vụ ổn định, bền vững, bên cạnh khai thác lợi thế tự nhiên, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và tổ chức lại sản xuất có vai trò quan trọng. Người dân cần chú trọng lựa chọn giống phù hợp, bố trí thời vụ hợp lý, tuân thủ quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo đảm chất lượng nông sản. Cùng với đó, tăng cường liên kết giữa các hộ sản xuất với đơn vị cung ứng vật tư, cơ sở thu mua nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Ông Lò Văn Thoa, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân mở rộng diện tích trồng cây trái vụ phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu; khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới phương thức sản xuất. Địa phương cũng tăng cường kết nối với doanh nghiệp, đơn vị thu mua để mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước xây dựng chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm, tạo việc làm, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân.

Không chỉ hướng đến nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp, Ngọc Chiến còn định hướng gắn phát triển nông sản đặc trưng với du lịch cộng đồng. Những vùng chuyên canh rau màu được tổ chức sản xuất bài bản, kết hợp với cảnh quan thiên nhiên và khí hậu mát mẻ đặc trưng, có thể tạo thêm trải nghiệm cho du khách, góp phần quảng bá nông sản địa phương, mở rộng các dịch vụ du lịch.

Từ những diện tích rau màu ngày càng được mở rộng, cây trồng trái vụ đang trở thành hướng chuyển đổi sản xuất có triển vọng ở Ngọc Chiến. Với định hướng phát triển vùng sản xuất hàng hóa, chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật và tăng cường liên kết tiêu thụ, địa phương từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nâng cao giá trị nông sản, cải thiện đời sống nhân dân.