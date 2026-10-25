Hiệu quả từ sàn giao dịch việc làm đối với người dân vùng biên giới Đắk Lắk

Tư vấn dịch vụ việc làm cho người dân vùng biên giới Đắk Lắk. (Ảnh: TTCC)

Đưa thông tin đến gần người lao động

Ở xã biên giới Buôn Đôn (Đắk Lắk), anh Y Đrăng Niê từng cùng một số thanh niên địa phương tham dự các buổi tư vấn của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk. Qua những lần trao đổi trực tiếp, anh tìm hiểu về cơ hội làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, những khoản chi cần chuẩn bị và thời gian làm việc trước khi quyết định đăng ký.

Hiện anh Y Đrăng Niê làm việc tại một vùng nông thôn Hàn Quốc theo chương trình có thời hạn 8 tháng. Anh cho biết, chi phí học tập, vé máy bay và các khoản chuẩn bị cho một đợt đi hơn 30 triệu đồng/người. Thu nhập hiện nay của anh, theo mức quy đổi, khoảng 42 triệu đồng/tháng.

Với khoản thu nhập ấy, anh dự tính trả hết nợ, tích góp một phần làm vốn sản xuất sau khi trở về và dành tiền lo việc học cho các con. Quyết định đi làm xa trong 8 tháng vì thế được anh cân nhắc cùng kế hoạch trở về với gia đình.

Câu chuyện của anh Y Đrăng Niê cho thấy giá trị của việc tư vấn trực tiếp đối với người lao động vùng biên. Khi có thể hỏi rõ về công việc và các khoản chi trước lúc đăng ký, họ có thêm cơ sở để tính toán khả năng tham gia. Trường hợp của anh bắt đầu từ buổi tư vấn của Trung tâm Dịch vụ việc làm; đây là một trong những hoạt động được triển khai cùng các phiên giao dịch việc làm trên địa bàn tỉnh.

Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người dân vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: TTCC)

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk tổ chức 49 phiên giao dịch việc làm, 4 ngày hội việc làm và 74 buổi tư vấn. Đơn vị còn tổ chức 43 hội nghị tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Các hoạt động ấy tạo nhiều điểm tiếp cận thông tin cho người dân: tại phiên giao dịch, ở buổi tư vấn của địa phương hoặc qua những kênh thông tin do Trung tâm vận hành. Ông Nguyễn Thắng, Trưởng phòng Tư vấn nghề nghiệp và lao động ngoài nước của Trung tâm cho biết, đơn vị đã triển khai tư vấn đến các vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hơn 100 thanh niên ở những địa bàn này đang tham gia chương trình làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, thời gian từ 5 đến 8 tháng.

Điểm quan trọng của việc đưa hoạt động tư vấn về cơ sở là người lao động có thể đối chiếu cơ hội tuyển dụng với hoàn cảnh của mình. Người muốn làm việc gần nhà cần biết doanh nghiệp nào đang tuyển, yêu cầu kỹ năng ra sao. Người dự định đi làm việc ở nước ngoài cần hiểu điều kiện dự tuyển, thời hạn hợp đồng, chi phí phải trả và nguồn thông tin chính thức để tiếp tục làm thủ tục.

Thanh niên Đắk Lắk được tư vấn, giới thiệu việc làm tại ngày hội việc làm 2026. (Ảnh: TTCC)

Từ tư vấn nghề đến việc làm

Theo ông Nguyễn Thắng, trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm đã tư vấn về việc làm, nghề nghiệp và các chế độ, chính sách cho 70.500 lượt người trên phạm vi toàn tỉnh. Trong đó, 50.000 lượt được tư vấn việc làm; 5.500 lượt được tư vấn về cơ hội đi làm việc ở nước ngoài.

Trung tâm ghi nhận 8.000 lượt người được giới thiệu làm việc trong nước qua hoạt động trực tiếp và các kênh khác. Có 8.500 người có việc làm thông qua giới thiệu, tự tạo việc làm sau tư vấn hoặc trở lại thị trường lao động. Trong số này, 2.100 người có việc làm do Trung tâm trực tiếp giới thiệu; 3.000 người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tự tạo được việc làm và quay lại thị trường lao động.

Còn theo đại diện Sở Nội vụ Đắk Lắk, hiện người lao động có nhiều kênh khác nhau để tìm việc làm. Tuy nhiên, số lượng người tìm đến Trung tâm của đơn vị ngày một tăng cho thấy hiệu quả của các phiên giao dịch chính thống. Do đó, Sở đề nghị Trung tâm nâng cao hơn nữa tư vấn, hỗ trợ kỹ năng làm việc, kỷ luật lao động cho ứng viên, nhất là lao động ngoài nước. Mục đích, giúp người lao động có việc làm thu nhập ổn định, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật nước sở tại.

"Trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm giới thiệu 360 lượt người; 118 người hoàn thiện hồ sơ và xuất cảnh. Đơn vị cũng tư vấn, giới thiệu hàng trăm lượt lao động đến Sở Nội vụ đăng ký dự tuyển chương trình làm việc thời vụ tại Hàn Quốc", vị đại diện thông tin.

Nhiều người dân tại Đắk Lắk tìm đến Trung tâm dịch vụ việc làm, Sở Nội vụ tỉnh để tìm hiểu thông tin. (Ảnh: TTCC)

Tuy nhiên, đại diện Sở Nội vụ cũng chỉ rõ, qua giám sát, một số doanh nghiệp có chức năng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài chưa phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương khi xuống thôn, buôn tuyển dụng. Có nơi thông tin được cung cấp chưa đầy đủ, thiếu minh bạch, khiến người dân khó phân biệt các chương trình và giảm niềm tin vào hoạt động tư vấn.

Vì vậy, bên cạnh mở thêm phiên giao dịch, Sở đề nghị Trung tâm tiếp tục phối hợp với địa phương để cung cấp thông tin tuyển dụng và tư vấn trực tiếp cho người dân. Đề xuất nghiên cứu nguồn lực hỗ trợ một phần chi phí đi lại cho lao động ở xa địa điểm tổ chức. Với người dân ở vùng biên, việc đến được nơi tư vấn và gặp đúng đầu mối phụ trách có thể là bước đầu tiên để tiếp cận một công việc.

Trao đổi thêm, ông Nguyễn Thắng cho rằng, tìm được thông tin tuyển dụng là khởi đầu; đáp ứng yêu cầu của công việc còn phụ thuộc vào kỹ năng. Do đó, Trung tâm đã tư vấn hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho 15.000 lượt người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong số người nộp hồ sơ hưởng chế độ trực tiếp tại Trung tâm, có 1.500 người tham gia đào tạo và được hỗ trợ kinh phí.

Một nhiệm vụ Trung tâm đặt ra cho những tháng cuối năm là liên hệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp mới để phối hợp tuyển sinh, hỗ trợ học nghề cho người hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Sự kết nối này cũng gợi ra hướng làm việc rộng hơn: thông tin về nhu cầu tuyển dụng cần đến được nơi đào tạo, còn người học cần được biết doanh nghiệp đang cần kỹ năng nào.

Đó cũng là thước đo cần hướng tới khi tổ chức các phiên giao dịch việc làm: người dân nhận được thông tin đủ rõ để tự quyết định, được hướng dẫn học thêm khi thiếu kỹ năng và có cơ hội biến một công việc thành nền tảng sinh kế lâu dài.

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