Hiệu quả từ phong trào thi đua “Lao động giỏi - lao động sáng tạo”

Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Hảo - Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng Khoa Điều trị ung bướu - Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc) - điển hình trong phong trào thi đua “Lao động giỏi - lao động sáng tạo” tư vấn cho bệnh nhân ung thư.

Để phong trào thi đua đi vào chiều sâu, đạt kết quả cao, ngành Y tế đã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể quần chúng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, nuôi dưỡng phong trào và phát động thi đua phù hợp với từng đơn vị trong ngành, hình thức đa dạng, phong phú, cụ thể, thiết thực.

Các phong trào thi đua được phát động thường xuyên như: “Lao động giỏi - lao động sáng tạo”; “Thực hiện tốt 12 điều y đức”; “Thực hiện phong trào vệ sinh môi trường y tế xanh - sạch - đẹp”; “Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nâng cao trình độ chuyên môn”... Trong đó, nổi bật là phong trào “Lao động giỏi - lao động sáng tạo”. Từ phong trào này đã có nhiều điển hình nghiên cứu khoa học, ứng dụng sáng kiến vào công tác khám chữa bệnh, đạt kết quả cao trong điều trị tại chỗ, giảm chi phí cho người bệnh như ở Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vĩnh Phúc, BVĐK Hòa Bình, BVĐK Phú Thọ; BVĐK Phúc Yên, Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc, Bệnh viện Y - Dược cổ truyền Vĩnh Phúc; Bệnh viện Phục hồi chức năng Vĩnh Phúc, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Phú Thọ và một số trung tâm y tế khu vực Vĩnh Tường, Tân Lạc, Sông Lô, Tam Dương, Bình Xuyên, Cao Phong, Thanh Sơn, Cẩm Khê, Tam Nông...

Cùng với phong trào thi đua “Lao động giỏi - lao động sáng tạo” là phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, y đức của người thầy thuốc, mỗi năm có hàng trăm lượt bác sĩ, điều dưỡng viên, xét nghiệm viên, cán bộ các bộ phận chuyên môn... được ngành cử đi học bác sĩ chuyên khoa, thạc sĩ, tiến sĩ. Ngoài ra, hàng nghìn lượt y tá, hộ lý, điều dưỡng viên được cử đi đào tạo nâng cao theo chuyên khoa ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các bệnh viện Trung ương. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, ngành Y tế tỉnh đã cử 285 cán bộ đi đào tạo sau đại học, trong đó, đào tạo Tiến sĩ: 4 người, Chuyên khoa II: 55 người; Thạc sỹ: 64 người; Chuyên khoa I: 162 người. Đến nay, toàn ngành đạt 13 bác sĩ/1 vạn dân, đội ngũ cán bộ, thầy thuốc làm công tác lãnh đạo, quản lý có trình độ sau đại học chiếm tỷ lệ cao.

Từ việc thực hiện tốt phong trào thi đua “Lao động giỏi - lao động sáng tạo”; năm 2025, toàn ngành có 3 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh đã được nghiệm thu; 700 đề tài nghiên cứu/sáng kiến cấp cơ sở được Sở Y tế công nhận hiệu quả ứng dụng, khả năng nhân rộng và phạm vi ảnh hưởng. Các đơn vị y tế trong ngành triển khai mới 1.349/2.000 danh mục kỹ thuật; trong đó có 869 kỹ thuật lâm sàng, 453 kỹ thuật cận lâm sàng. Một số đơn vị triển khai nhiều danh mục kỹ thuật mới như: Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc, trung tâm y tế các khu vực Tân Lạc, Cao Phong, Yên Thủy, Sông Lô, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình...

Phong trào thi đua “Lao động giỏi - lao động sáng tạo” được cán bộ, nhân viên trong ngành cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thu hút người dân trong và ngoài tỉnh đến điều trị, giảm chuyển tuyến Trung ương. Năm 2025, toàn ngành thực hiện 4.956.799 lượt khám bệnh, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khám, điều trị ngoại trú 4.138.099 lượt, tăng 2,8%, điều trị nội trú 818.700 lượt, tăng 7,2%. Trên 90% bệnh nhân khỏi và đỡ bệnh ra viện.

Thầy thuốc Ưu tú, Tiến sĩ Y khoa Lê Hồng Trung - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Từ phong trào thi đua “Lao động giỏi - lao động sáng tạo”, nhất là nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào khám, chữa bệnh, mỗi cán bộ, thầy thuốc ngày càng thấm nhuần lý tưởng cách mạng, rèn luyện nhân cách, phương pháp làm việc khoa học, tích cực ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công việc. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình về lòng nhân ái, tinh thần say mê sáng tạo, tận tụy, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Phong trào thi đua đã giúp ngành Y tế “gặt hái” được nhiều kết quả tích cực. Trong năm qua, toàn ngành có 1 tập thể, 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 48 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 2 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua”; 133 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 11 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”; 58 tập thể, 150 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 2.152 cá nhân đạt “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 375 tập thể và 2.616 cá nhân được Giám đốc Sở Y tế khen thưởng.