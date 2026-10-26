Hiệu quả từ những công trình xử lý nước thải tại Đồng Nai

Bổ sung công suất xử lý nước thải

Khu công nghiệp Xuân Lộc có diện tích khoảng 108,82ha nằm tại khu vực Xuân Tâm và Xuân Hiệp, TP. Đồng Nai. Hệ thống xử lý nước thải tập trung là một trong những hạng mục hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp tại đây.

Trong quá trình thu hút đầu tư, lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất cần được thu gom và xử lý trước khi xả ra môi trường. Năng lực của hệ thống xử lý phải phù hợp với nhu cầu tiếp nhận nước thải của các doanh nghiệp. Vì vậy, việc nâng cấp nhà máy xử lý nước thải là một phần trong quá trình hoàn thiện hạ tầng môi trường của khu công nghiệp.

Khu Công nghiệp Xuân Lộc TP. Đồng Nai. Ảnh: Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Xuân Lộc được đầu tư qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có công suất thiết kế 1.000 m³/ngày đêm, hoàn thành năm 2013. Giai đoạn 2 do Công ty CP Sonadezi Long Bình đầu tư trong giai đoạn 2020 - 2022, với công suất bổ sung 1.500 m³/ngày đêm và tổng mức đầu tư gần 34 tỷ đồng, hoàn thành xây dựng năm 2022. Sau khi mở rộng, tổng công suất thiết kế của nhà máy đạt 2.500 m³/ngày đêm, gấp 2,5 lần so với giai đoạn đầu. Dự án nâng cấp này góp phần tăng năng lực tiếp nhận, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất tại khu công nghiệp.

Việc đầu tư giai đoạn 2 được thực hiện theo hướng đồng bộ với hệ thống hiện hữu. Các hạng mục mới bảo đảm khả năng kết nối, vận hành cùng công trình giai đoạn 1. Việc lựa chọn và bố trí công nghệ xử lý đáp ứng yêu cầu về chất lượng nước sau xử lý, phù hợp với đặc điểm nguồn thải và quy chuẩn môi trường áp dụng.

Nguồn vốn Quỹ và hiệu quả sử dụng vốn

Theo báo cáo 9 tháng năm 2026, nguồn vốn cho vay bảo vệ môi trường của Quỹ Nông nghiệp và Môi trường TP. Đồng Nai đạt 330,409 tỷ đồng. Từ đầu năm đến giữa tháng 10 năm 2026, Quỹ phê duyệt cho vay 40,484 tỷ đồng đối với 6 dự án, giải ngân 91,5 tỷ đồng cho 7 dự án theo tiến độ thực hiện. Cùng kỳ, Quỹ thu hồi hơn 55 tỷ đồng nợ của 22 dự án, thu đủ 100% số nợ đến hạn và không phát sinh nợ xấu.

Nguồn vốn của Quỹ được sử dụng để hỗ trợ các dự án bảo vệ môi trường, trong đó có đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại khu công nghiệp, xử lý chất thải rắn, cải tạo môi trường và thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt. Hoạt động cho vay gắn với thẩm định hồ sơ, phê duyệt, giải ngân theo tiến độ và thu hồi vốn khi đến hạn.

Kết quả 9 tháng năm 2026 cho thấy Quỹ tiếp tục triển khai cho vay và thu hồi vốn từ các dự án đã được hỗ trợ. Việc duy trì nguồn vốn và thu hồi nợ đúng hạn tạo điều kiện để Quỹ tiếp tục bố trí vốn cho các công trình bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Dự án Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Xuân Lộc giai đoạn 2 là một trong những công trình được vay vốn từ Quỹ Nông nghiệp và Môi trường TP. Đồng Nai. Theo báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Sonadezi Long Bình, khoản vay có hạn mức 20,338 tỷ đồng, lãi suất 2,6%/năm, thời hạn 60 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Mục đích vay được xác định là đầu tư nhà máy xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Xuân Lộc. Tại ngày 31/12/2025, số dư khoản vay này còn khoảng 2,617 tỷ đồng.

Dự án xử lý nước thải Khu công nghiệp Xuân Lộc là điển hình cho thấy nguồn vốn của Quỹ tham gia vào một dự án đầu tư cụ thể, có công trình, mục đích sử dụng vốn và thời hạn vay xác định. Với dự án xử lý nước thải, vốn vay ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp bố trí nguồn lực cho hạ tầng môi trường, đồng thời khoản vay được quản lý theo nghĩa vụ tài chính đã thỏa thuận.

Theo báo cáo phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND thành phố Đồng Nai, lũy kế đến ngày 18/6/2026, Quỹ đã phê duyệt cho vay ưu đãi 708,305 tỷ đồng đối với 107 dự án. Riêng giai đoạn từ ngày 1/1 đến 18/6/2026, Quỹ phê duyệt cho vay 31,487 tỷ đồng cho 3 dự án. Trong cùng kỳ, Quỹ giải ngân 44,574 tỷ đồng cho 4 dự án đủ điều kiện giải ngân; lũy kế số vốn đã giải ngân đạt 615,612 tỷ đồng cho 102 dự án.

Đối với dự án Xuân Lộc, nguồn vốn ưu đãi được bố trí cho một công trình có mục đích đầu tư rõ ràng, quy mô công suất cụ thể và thời hạn vay xác định. Lãi suất 2,6%/năm được ghi nhận trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Thời gian tới, việc tiếp tục gắn kết quản lý tài chính với mục tiêu bảo vệ môi trường sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Nông nghiệp và Môi trường TP. Đồng Nai. Thực tiễn triển khai các dự án cho thấy, nguồn vốn ưu đãi không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư hạ tầng xử lý chất thải mà còn góp phần duy trì nguồn lực cho các hoạt động bảo vệ môi trường. Việc kết hợp theo dõi tiến độ giải ngân, thu hồi vốn với kết quả vận hành công trình và chất lượng môi trường sẽ giúp phát huy hiệu quả nguồn vốn, nâng cao chất lượng thẩm định và mở rộng khả năng hỗ trợ các dự án trong thời gian tới.