Hiệu quả từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân

Quỹ hỗ trợ nông dân trở thành “đòn bẩy” giúp nhiều hộ hình thành các mô hình kinh tế hiệu quả.

Đòn bẩy

Tại các phường Phong Điền, Phong Thái và Kim Trà, dự án trồng sen đang khẳng định hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ HTND. Trước đây, nhiều diện tích đất trũng này cho hiệu quả kinh tế thấp, song nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ HTND, các hộ dân đã đầu tư cải tạo mặt bằng, mở rộng diện tích, lựa chọn giống sen chất lượng và áp dụng quy trình sản xuất phù hợp.

Ông Dương Anh Tuấn, TDP Đông Lái, phường Phong Điền là một trong những hội viên tham gia dự án, cho rằng nguồn vốn từ Quỹ HTND có ý nghĩa quan trọng đối với các hộ sản xuất sen, giúp các hộ mạnh dạn đầu tư giống sen chất lượng, cải tạo mặt nước, bổ sung vật tư và từng bước tổ chức sản xuất theo hướng liên kết. “Không chỉ có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất, Quỹ HTND còn giúp địa phương xây dựng được vùng nguyên liệu sen ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm, liên kết tiêu thụ thông qua HTX Sen Huế”, ông Tuấn nói.

Ngoài tạo nguồn thu ổn định từ hạt sen, hoa sen và các sản phẩm chế biến, mô hình còn góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, tạo việc làm tại chỗ và từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung. Các hộ trong dự án thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về kỹ thuật và liên kết tiêu thụ, tạo nên chuỗi giá trị bền vững cho cây sen - loài cây vốn đã trở thành nét đặc trưng của vùng đất Cố đô.

Tại Nam Đông, Bình Điền và A Lưới, mô hình chăn nuôi bò sinh sản cũng chứng minh hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ HTND. Tiêu biểu là ông Trần Văn Phương, thôn Hương Hòa, xã Nam Đông được Quỹ HTND cho vay 50 triệu đồng để phát triển mô hình chăn nuôi bò sinh sản. Từ nguồn vốn này, ông từng bước mở rộng đàn bò, đồng thời phối hợp với Tập đoàn Quế Lâm áp dụng quy trình chăn nuôi hữu cơ, sử dụng chế phẩm sinh học nhằm nâng cao chất lượng vật nuôi, giảm ô nhiễm môi trường...

Theo ông Trần Văn Phương, nguồn vốn của Quỹ HTND không chỉ giúp hội viên có thêm điều kiện đầu tư sản xuất mà còn tạo động lực để bà con chuyển đổi sang phương thức chăn nuôi bền vững. Từ nguồn Quỹ HTND, nhiều hộ ở Nam Đông đã mạnh dạn mua bò giống chất lượng, cải tạo chuồng trại, chủ động nguồn thức ăn và áp dụng các kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến. Sau mỗi chu kỳ sinh sản, đàn bò tiếp tục được nhân lên, tạo nguồn tích lũy để mở rộng quy mô, giúp nhiều hộ từng bước ổn định cuộc sống.

Thông qua các dự án nhóm hộ, bà con có điều kiện liên kết với nhau trong sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ con giống và kỹ thuật, góp phần hình thành các tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hội ngay từ cơ sở.

Thúc đẩy liên kết sản xuất

Ông Phan Xuân Nam, Phó Chủ tịch HND thành phố cho biết: Nguồn vốn tuy không quá lớn, nhưng với cách triển khai đúng đối tượng, đúng nhu cầu và gắn với chuyển giao khoa học kỹ thuật, Quỹ HTND thành phố Huế đang phát huy hiệu quả rõ nét. Sáu tháng đầu năm 2026, Quỹ HTND đã giải ngân 10 dự án, hỗ trợ 81 hộ hội viên đầu tư phát triển sản xuất, tạo điều kiện để hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phát triển kinh tế.

Theo đó, Quỹ HTND tăng trưởng hơn 9,5 tỷ đồng, nâng tổng nguồn quỹ lên hơn 45,5 tỷ đồng, triển khai cho gần 180 dự án với hơn 820 hộ vay vốn phát triển sản xuất. Hội cũng tiếp tục phối hợp với ngân hàng nhận ủy thác cho hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 1.860 tỷ đồng, tạo điều kiện để hội viên mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, ngành nghề nông thôn và dịch vụ nông nghiệp.

Điều đáng ghi nhận là nguồn vốn không dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính mà được triển khai theo hướng xây dựng các dự án nhóm hộ, phù hợp với lợi thế từng địa phương, kết hợp tập huấn kỹ thuật, kiểm tra sử dụng vốn và hướng dẫn liên kết tiêu thụ sản phẩm. Cách làm này đã giúp nguồn vốn của Quỹ HTND phát huy hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong hội viên nông dân.

Theo ông Phan Xuân Nam, qua theo dõi thực tế, phần lớn các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thực hiện tốt nghĩa vụ trả vốn. Nguồn quỹ đã góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, thúc đẩy liên kết sản xuất và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể ở nông thôn; củng cố niềm tin của hội viên đối với tổ chức HND, đưa công tác hội ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.