Hiệu quả từ mô hình trồng măng Lục Trúc ở Nghinh Tường

Người dân xã Nghinh Tường khai thác măng lục trúc.

Năm 2024, sau khi tìm hiểu, tham quan một số mô hình trồng măng Lục Trúc tại các địa phương, chị Hoàng Thị Quyên ở xóm Nà Giàm, xã Nghinh Tường, mạnh dạn đưa giống cây này về trồng thử nghiệm trên diện tích hơn 1.000m2. Qua thực tế sản xuất, chị nhận thấy cây măng Lục Trúc khá phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu tại địa phương, sinh trưởng tốt, dễ chăm sóc và không đòi hỏi nhiều chi phí đầu tư.

Sau gần 2 năm, cây măng phát triển tốt, cho năng suất khá ổn định. Với giá bán dao động từ 70.000-80.000 đồng/kg, sản phẩm bước đầu mang lại nguồn thu đáng kể. Trung bình mỗi héc ta cho thu nhập 300-400 triệu đồng/năm. Từ đó tạo thêm động lực để gia đình tiếp tục mở rộng diện tích lên hơn 2ha. Không chỉ chú trọng chăm sóc, thu hái, gia đình còn từng bước tìm hiểu thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Chị Hoàng Thị Quyên cho biết: So với một số loại cây trồng trước đây, cây măng Lục Trúc mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Vì vậy, gia đình tôi tiếp tục duy trì diện tích hiện có, đồng thời từng bước mở rộng diện tích trồng để nâng cao thu nhập.

Chị Hoàng Thị Quyên ở xóm Nà Giàm, xã Nghinh Tường mạnh dạn mở rộng diện tích trồng cây măng Lục Trúc.

Không chỉ gia đình chị Quyên, cây măng Lục Trúc đang ngày càng được nhiều hộ nông dân ở xã Nghinh Tường quan tâm, lựa chọn để đưa vào sản xuất. Đến nay, đã có hàng chục hộ chủ động chuyển đổi một phần diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng thử nghiệm cây măng Lục Trúc, với tổng diện tích khoảng 5ha. Kết quả bước đầu từ các mô hình đang tạo thêm niềm tin để người dân tiếp tục đầu tư, mở rộng diện tích.

Bà Ma Thị Quyên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghinh Tường, cho biết: Măng có vị ngọt, độ giòn, phù hợp với khẩu vị của người tiêu dùng và có thể chế biến thành nhiều món ăn, sản phẩm khác nhau. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ được tiêu thụ tại địa phương mà còn được đưa đến nhiều thị trường trong và ngoài tỉnh. Đầu ra từng bước được mở rộng đang tạo thêm động lực để người dân yên tâm đầu tư, chăm sóc và tiếp tục phát triển diện tích.

Theo bà Ma Thị Quyên, thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên trao đổi kinh nghiệm, áp dụng quy trình chăm sóc phù hợp, đồng thời khuyến khích các hộ liên kết với nhau trong sản xuất. Đây là cơ sở để từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng thương hiệu măng Lục Trúc của địa phương.

Từ một loại cây trồng mới được đưa vào thử nghiệm, măng Lục Trúc đang cho thấy những tín hiệu tích cực tại xã Nghinh Tường. Không chỉ góp phần đa dạng hóa cây trồng, mô hình còn mở ra hướng khai thác tối ưu những diện tích đất sản xuất kém hiệu quả, tạo thêm nguồn thu cho người dân. Cây măng Lục Trúc được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cây trồng có giá trị, góp phần nâng cao thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng cao Nghinh Tường.