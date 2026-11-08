Hiệu quả từ mô hình 'Thứ Bảy vì dân'

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đức Xuân.

Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-UBND của UBND phường Đức Xuân về triển khai mô hình “Thứ Sáu không viết, không hẹn, không thanh toán tiền mặt và thứ Bảy vì dân”, bộ phận một cửa của phường Đức Xuân đã đổi mới toàn diện quy trình đón tiếp.

Vào ngày thứ Bảy hằng tuần, bên cạnh việc bố trí công chức, viên chức ứng trực cố định tại Trung tâm phục vụ hành chính công, địa phương còn thành lập các tổ tình nguyện lưu động bám sát địa bàn, đồng hành cùng người yếu thế tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến.

Bà Nguyễn Thị Thơm, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đức Xuân, cho biết: Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đức Xuân luôn xác định lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ. Trung tâm luôn chú trọng thực hiện tốt việc tiếp nhận, kiểm tra, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo người dân được hướng dẫn tận tình, không để người dân đi lại nhiều lần, đặc biệt là mô hình "Thứ Bảy vì dân" đã được triển khai hiệu quả, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm.

Người dân hài lòng với các quy trình tiếp nhận hồ sơ và được hướng dẫn đầy đủ.

Trước khi áp dụng mô hình, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại địa phương đạt 91,87%, thanh toán trực tuyến đạt 97,51%. Từ khi thực hiện mô hình, số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến tại phường đã đạt 100%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đối với các thủ tục có phát sinh phí, lệ phí cũng đạt 100%.

Đến nay, toàn hệ thống đã tiếp nhận tổng cộng 9.251 hồ sơ, trong đó hệ thống tập trung của các bộ, ngành chiếm phần lớn, với 7.272 hồ sơ. Nhờ tinh thần quyết liệt từ cơ sở, đã giải quyết đúng và trước hạn 9.198 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,43%.

Đặc biệt, thông qua hoạt động bám sát địa bàn của các tổ lưu động, đã có 900 lượt người dân khó khăn được hỗ trợ trực tiếp về thủ tục hành chính.

Đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, ông Nguyễn Văn Sỹ trú tại tổ 3, phường Đức Xuân, cho biết: So với trước đây hiện nay người dân đến làm các thủ tục nhanh gọn hơn không phải chờ đợi. Nếu như trước đây đến làm giấy tờ người dân còn phải đợi lãnh đạo phường ký, nếu lãnh đạo đi họp cả buổi người dân vẫn phải đợi lấy chữ ký... nhưng bây giờ lúc nào cũng có cán bộ trực, thậm chí ngày nghỉ cuối tuần vẫn có cán bộ xuống tổ phố để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện cài đặt các tiện ích dịch vụ công.

Có thể nói, mô hình "Thứ Bảy vì dân" tại phường Đức Xuân là một giải pháp có tính thực tiễn cao, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hiện nay. Thời gian tới, địa phương sẽ chủ động tham mưu để nhân rộng cách làm này ra toàn địa bàn, đồng thời chuẩn hóa quy trình để mô hình trở thành hoạt động hành chính công bền vững, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân.

Sự tận tụy của đội ngũ công chức, viên chức không chỉ giúp đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, mà quan trọng hơn, nó đã xây dựng nên một hình ảnh đẹp về một chính quyền thân thiện, gần gũi, vì nhân dân phục vụ.