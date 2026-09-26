Hiệu quả từ mô hình phụ nữ góp vốn xoay vòng

Chi hội Phụ nữ xóm Nga My tích cực tham gia mô hình góp vốn xoay vòng phát triển sản xuất.

Một ngày sinh hoạt của các tổ góp vốn xoay vòng tại Chi hội Phụ nữ xóm Trung, xã Điềm Thụy diễn ra khá đơn giản. Mỗi thành viên đóng góp một khoản tiền theo thỏa thuận, sau đó nguồn vốn được lần lượt trao cho từng người khi đến lượt. Cách làm không mới nhưng phù hợp với điều kiện của nhiều hội viên, nhất là những hộ kinh doanh nhỏ, cần vốn vừa phải và đúng thời điểm.

Chi hội Phụ nữ xóm Trung hiện có 244 hội viên, trong đó 103 người tham gia 4 nhóm góp vốn xoay vòng. Trong tháng 9 này, chị Lưu Thị Quyên, hội viên Chi hội Phụ nữ xóm Trung, đăng ký nhận 34 triệu đồng từ nguồn vốn xoay vòng để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Chị Quyên cho biết: Tham gia góp vốn không chỉ giúp tôi có thêm điều kiện để phát triển kinh tế mà còn cảm nhận rõ hơn sự gắn kết giữa các chị em. Mỗi người góp một phần, đến lượt ai thì người đó được hỗ trợ, cứ như vậy cùng nhau duy trì. Tôi thấy đây là cách làm rất thiết thực và ý nghĩa.

Từ một nhóm ban đầu chỉ vài chục thành viên, đến nay, số người tham gia mô hình tại Chi hội Phụ nữ xóm Trung đã tăng lên hơn 100 người. Các nhóm được tổ chức với quy mô khác nhau, tùy khả năng đóng góp và nhu cầu của thành viên. Chẳng hạn, một nhóm có 47 thành viên, mỗi tháng huy động khoảng 92 triệu đồng để luân phiên hỗ trợ 2 hội viên có nhu cầu. Với nhóm 15 thành viên, mỗi người đóng góp 2 triệu đồng/tháng, sau một tháng tạo được khoản vốn khoảng 30 triệu đồng để hỗ trợ một hội viên sử dụng...

Chị Hà Thị Ngân được tiếp cận nguồn vốn xoay vòng để phát triển kinh doanh.

Theo đại diện Hội LHPN xã Điềm Thụy, mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bằng hình thức góp vốn xoay vòng hiện được triển khai tại 18/23 xóm, với gần 48 tổ, nhóm. Tùy điều kiện từng nhóm, mức đóng góp phổ biến từ 1 đến 3 triệu đồng/người/tháng. Trung bình mỗi tháng, tổng vốn huy động của mô hình góp vốn xoay vòng phụ nữ Điềm Thụy đạt gần 3 tỷ đồng. Từ những khoản tiền riêng lẻ, khi được tập hợp lại đã hình thành nguồn vốn đáng kể, liên tục được luân chuyển đến những hội viên có nhu cầu.

Điểm đáng chú ý là việc góp vốn được thực hiện hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện, không tính lãi. Các thành viên trong nhóm cùng thống nhất cách thức đóng góp, thứ tự nhận vốn và mục đích sử dụng. Hội viên có nhu cầu vốn gấp có thể đăng ký với nhóm trưởng để được xem xét nhận vốn trước; sau đó, việc luân chuyển tiếp tục được thực hiện lần lượt từ người đầu tiên đến thành viên cuối cùng trong nhóm.

Nhờ cách làm linh hoạt, nguồn vốn tuy không lớn nhưng có thể đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, từ nhập hàng kinh doanh, mua con giống, đầu tư sản xuất đến những khoản chi tiêu cần thiết của gia đình. Quan trọng hơn, hội viên được tiếp cận nguồn vốn dựa trên sự tin tưởng, trách nhiệm và cam kết giữa các thành viên.

Chị Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội JPN xã Điềm Thụy, cho biết: Mô hình được duy trì dựa trên sự tự nguyện, tinh thần tương trợ và uy tín giữa các hội viên. Qua thời gian triển khai, nguồn vốn ngày càng được mở rộng, trở thành một trong những hình thức thiết thực để Hội hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Hiệu quả của mô hình không chỉ nằm ở số vốn được huy động, mà còn ở sự đồng hành, chia sẻ và tin tưởng giữa các hội viên.