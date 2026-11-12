Hiệu quả từ mô hình nuôi gà Ai Cập

Ông Nguyễn Văn Hân là người có nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, đã thành công với việc trồng ổi Phúc Lộc đạt sản phẩm OCOP 3 sao. Bên cạnh đó, ông Hân cũng từng làm mô hình trang trại VAC, chủ yếu nuôi lợn, thả cá và trồng cây. Mô hình phát triển được một thời gian thì bị ảnh hưởng của bão, chuồng trại chăn nuôi lợn bị hư hỏng nặng, kèm theo đó là giá thịt lợn lên xuống thất thường, khiến trang trại lợn bị thua lỗ.

Ông Nguyễn Văn Hân tạo không gian thoáng mát cho gà vận động - Ảnh: L.M

Trước tình hình đó, ông Hân đã tạm dừng nuôi lợn. Không chỉ là người nông dân cần cù, chịu khó, ông Hân còn luôn đổi mới, năng động trong lao động, sản xuất. Không để lãng phí diện tích đất trang trại đang có, từ những kiến thức, kinh nghiệm học hỏi được, ông quyết định đầu tư, phát triển mô hình nuôi gà Ai Cập rằn đẻ trứng.

Ông Nguyễn Văn Hân chia sẻ: “Trước đây, tôi may mắn được tham gia cùng đoàn công tác của cán bộ, hội viên nông dân xã Lý Trạch cũ đi tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm nuôi gà Ai Cập rằn đẻ trứng ở các trang trại gà tại Hà Nội. Nhận thấy mô hình này đầu tư vốn không quá lớn nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao nên tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn các kỹ thuật làm chuồng, nuôi gà… để gây dựng mô hình”.

Việc dùng đệm lót sinh học góp phần giúp chuồng trại gà Ai Cập rằn của ông Nguyễn Văn Hân luôn sạch sẽ, khô ráo - Ảnh: L.M

Lúc mới triển khai mô hình, ông Hân chỉ nuôi số lượng nhỏ nhằm theo dõi việc thích ứng, phát triển của đàn gà cũng như sự tiếp nhận của thị trường đối với sản phẩm trứng gà Ai Cập rằn. Sau một thời gian nuôi thử nghiệm, ông nhận thấy gà Ai Cập rằn có sức đề kháng tốt, phát triển khỏe mạnh, thích ứng được với môi trường khí hậu khắc nghiệt của địa phương. Bên cạnh đó, trứng gà có chất lượng thơm ngon, được khách hàng yêu thích lựa chọn.

Từ những kết quả bước đầu đó, đến cuối năm 2025, ông Hân quyết định mở rộng quy mô nuôi gà Ai Cập rằn đẻ trứng lên gần 1.000 con. Để bảo đảm đàn gà sinh trưởng và phát triển tốt, ông Hân luôn chú trọng khâu vệ sinh, tiêu độc khử trùng cho chuồng trại.

Nền chuồng sử dụng đệm lót sinh học từ vỏ trấu kết hợp chế phẩm men vi sinh nhằm xử lý phân ngay trong chuồng, vừa giảm mùi hôi, vừa kiểm soát khí thải, tạo môi trường chuồng trại khô ráo, sạch sẽ, hạn chế phát sinh dịch bệnh; đồng thời, tận dụng được lượng phân hữu cơ bón cho cây trồng của trang trại. Trong quá trình nuôi, ông Hân cũng tuân thủ nghiêm ngặt lịch tiêm phòng, ngừa dịch bệnh cho đàn gà. Nhờ đó, đàn gà được bảo vệ tốt, tỉ lệ hao hụt thấp, chi phí phát sinh được kiểm soát.

Mỗi ngày, trang trại gà Ai Cập rằn của ông Nguyễn Văn Hân cho thu hoạch từ 300-400 quả trứng - Ảnh: L.M

Sau 4 tháng sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh, đàn gà bắt đầu cho thu hoạch trứng. Để bảo đảm gà cho trứng có chất lượng thơm ngon, trong quá trình nuôi, ngoài việc cho ăn những thức ăn được trang trại chuẩn bị, ông Hân còn tạo không gian thoáng mát ngoài vườn để gà vận động, tự tìm kiếm thêm các thức ăn tự nhiên, như: Rau, cỏ, côn trùng… Đặc biệt, đến giai đoạn gà chuẩn bị bước vào thời điểm đẻ trứng, thức ăn của chúng sẽ được thay thế từ bột cám sang hạt lúa ủ lên mầm.

Đến nay, tổng đàn gà Ai Cập rằn của ông Hân là gần 1.000 con, trong đó có khoảng 600 con đã cho thu hoạch trứng. Với tỉ lệ đẻ trứng khoảng 50-70%, mỗi ngày, trang trại của ông Hân thu hoạch khoảng 300-400 quả trứng, sau khi trừ chi phí, thu lãi khoảng 700-900 nghìn đồng/ngày. Ông Hân cho biết, thời gian tới, trang trại dự kiến sẽ mở rộng quy mô lên 2.000-3.000 con, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trứng của khách hàng và tăng thu nhập cho trang trại.

Ông Nguyễn Văn Hân giới thiệu sản phẩm trứng gà Ai Cập rằn với lãnh đạo Hội Nông dân xã Nam Trạch - Ảnh: L.M

Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Trạch Lê Đình San cho biết: “Với việc nuôi gà theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học, mô hình gà Ai Cập rằn đẻ trứng của gia đình ông Nguyễn Văn Hân đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét, với sản lượng trứng và thu nhập ổn định quanh năm, những rủi ro về dịch bệnh được hạn chế.

Đây là mô hình nuôi gà đẻ trứng theo hướng hữu cơ đầu tiên trên địa bàn xã, có lợi thế cạnh tranh sản phẩm trên thị trường nhờ chất lượng trứng thơm ngon và bảo quản được lâu trong điều kiện nhiệt độ phòng bình thường. Do đó, thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ nghiên cứu, hướng dẫn, động viên bà con nông dân chăn nuôi trên địa bàn xã chuyển đổi sản xuất theo hướng kỹ thuật-an toàn-kinh tế”.