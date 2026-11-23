Khu vườn rau xanh mướt của trang trại. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Trên triền cát xưa vốn chỉ toàn cây bụi và gai dại, một trang trại khép kín đã hình thành từ bàn tay cần cù của vợ chồng chị Tuyền. Bước vào bên trong, không khí rộn rã bởi tiếng gà gáy và âm thanh của đàn gà mái đẻ trứng với hàng chục nghìn con. Đặc biệt, dù sở hữu 3 chuồng trại nuôi gà đẻ trứng và gà thịt theo hình thức bán hoang dã, trang trại vẫn không phát sinh mùi hôi nhờ áp dụng đệm lót sinh học.

Chị Tuyền kể, trên diện tích 2ha đất nông nghiệp cha mẹ để lại, vợ chồng chị gom góp từng đồng vốn liếng, gầy dựng cơ nghiệp từ vài trăm con gà thả vườn cùng những luống rau đầu tiên. Gần đây, chị đầu tư nuôi dòng gà Ai Cập siêu trứng kết hợp gà thịt thương phẩm theo phương thức gối đầu. Vùng cát trắng khô ráo giúp đàn gà nhanh lớn, ít dịch bệnh, tỷ lệ đẻ trứng luôn đạt 75%.

Nhờ nuôi gối đầu nhịp nhàng, trang trại luôn sẵn nguồn trứng gà sạch và gà thịt thương phẩm cung ứng ra thị trường. Đặc biệt, người phụ nữ xứ Quảng này không chỉ chăn nuôi gia cầm quy mô lớn mà còn sở hữu tư duy kinh tế tuần hoàn và áp dụng triệt để. Chị Tuyền nỗ lực chủ động tìm đầu ra cho nông sản, duy trì dòng tiền xoay vòng để “lấy ngắn nuôi dài”. Bên cạnh nghề đúc giá đỗ truyền thống trên cát bỏ mối tại các chợ mỗi ngày, chị còn tận dụng nguồn thu từ 2 sào rau xanh đủ loại (cải ngọt, rau đắng, mồng tơi), hàng chục gốc đu đủ cùng các loại cây ăn trái trong vườn.

Trại gà Ai Cập siêu trứng cho thu nhập đều đặn mỗi ngày giúp trang trại xoay vòng nguồn tiền. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Đáng chú ý, mọi phụ phẩm trong trang trại đều được tối ưu hóa: gạo nấu thành cơm rồi trộn thêm cám gạo, cám bắp và men vi sinh làm thức ăn nuôi gà; chuồng trại rải đệm lót sinh học kết hợp chế phẩm vi sinh giúp khử mùi hôi tuyệt đối, ngăn chất thải ngấm xuống mạch nước ngầm. Sau mỗi lứa gà xuất bán, phần đệm lót này được thu gom để ủ phân vi sinh bón cho cây trồng và các thửa rau.

Trang trại còn có hệ thống bể xi măng nuôi cá lóc kết hợp cá trê. Với 6 bể nuôi rộng (mỗi bể 40m2), vợ chồng chị Tuyền thả nuôi hàng chục nghìn con cá lóc và cá trê thương phẩm. Mô hình này tận dụng triệt để đặc tính sinh học của từng loài: cá lóc sống ở tầng mặt và tầng giữa, trong khi cá trê chuyên hoạt động ở tầng đáy để tiêu thụ thức ăn thừa, giúp làm sạch nguồn nước.

Vườn rau xanh, một góc nhỏ trang trại trên vùng cát trắng. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Toàn bộ nước thải từ bể cá được bơm ngược trở lại để tưới cho cây trồng. Với lứa cá lóc sắp đến kỳ xuất bán, vợ chồng chị ước tính thu về vài trăm triệu đồng. “Mười mấy năm bám trụ với trang trại, chúng tôi hiểu rằng làm nông nghiệp bền vững phải biết tính toán để các khâu hỗ trợ lẫn nhau, giảm chi phí đầu vào và tuyệt đối không gây tổn hại đến môi trường”, chị Tuyền tâm sự.

Với nỗ lực và tư duy dám nghĩ dám làm, chị Lê Thị Tuyền nhiều năm liền là tấm gương điển hình cho tinh thần phụ nữ vượt khó, lao động sản xuất giỏi tại địa phương. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, trang trại thu lãi ròng hàng trăm triệu đồng, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương.