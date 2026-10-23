Hiệu quả từ mô hình 'Ngày thứ bảy vì dân' ở Thái Nguyên

Quyết tâm đổi mới trong cải cách hành chính

Mô hình “Ngày thứ bảy vì dân” nhằm trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Việc bố trí hỗ trợ vào ngày cuối tuần tạo điều kiện để người dân tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, gần dân và vì dân phục vụ của chính quyền cơ sở.

Tại xã Phú Lạc, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, Công an xã đến tận các xóm, tổ chức hoạt động tuyên truyền, tiếp nhận, giải quyết và hướng dẫn nhân dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, cài đặt tài khoản định danh điện tử VneID. Đồng thời tập trung vào việc tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền của UBND xã trên các lĩnh vực như: Tư pháp - hộ tịch, đất đai - xây dựng, giáo dục, văn hóa - xã hội, nội vụ và các lĩnh vực liên quan khác. Công an xã tăng cường lực lượng hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID, giúp người dân từng bước tiếp cận và làm quen với nền tảng số trong giải quyết thủ tục hành chính.

Phường Đức Xuân đã triển khai đồng bộ mô hình “Thứ Sáu không viết, không hẹn, không thanh toán tiền mặt trong giải quyết thủ tục hành chính” và “Thứ Bảy vì dân, tình nguyện hỗ trợ người yếu thế tiếp cận dịch vụ công trực tuyến”.

Theo đó, vào ngày thứ Sáu hàng tuần, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công trực tiếp hỗ trợ người dân kê khai hồ sơ, điền biểu mẫu, scan và số hóa giấy tờ, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu tình trạng hồ sơ và nhận kết quả. Đối với các hồ sơ đủ điều kiện, phường thực hiện giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày, không viết giấy hẹn, giúp giảm thời gian đi lại, chờ đợi cho người dân.

Mô hình “Thứ Bảy vì dân” huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp tổ chức hỗ trợ lưu động tại các tổ dân phố, trực tiếp đến nhà hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, sử dụng định danh điện tử, thanh toán trực tuyến và tra cứu hồ sơ. Nhóm hỗ trợ giải đáp của phường đã thu hút 143 thành viên tham gia, phát huy vai trò xung kích của cán bộ, đoàn viên, hội viên trong công tác hỗ trợ Nhân dân đã hỗ trợ tại nhà cho hàng chục lượt người yếu thế có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Lạc thực hiện “Ngày thứ bảy vì dân”. Ảnh: Đồng Thưởng.

Vì sự hài lòng của người dân

Tại các điểm hỗ trợ, cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp tiếp đón, nắm bắt nhu cầu và hướng dẫn người dân từng bước thực hiện các thao tác cần thiết như: tạo và sử dụng tài khoản dịch vụ công; đăng nhập hệ thống; lựa chọn thủ tục; kê khai thông tin; chuẩn bị, chụp và tải giấy tờ; nộp hồ sơ trực tuyến; thanh toán trực tuyến và tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ. Đối với người đã quen sử dụng điện thoại thông minh, cán bộ hướng dẫn những thao tác còn thiếu để người dân có thể tự hoàn thiện hồ sơ.

Với những người chưa thành thạo công nghệ, cán bộ thực hiện theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, giải thích từng bước bằng ngôn ngữ dễ hiểu và kiên trì hướng dẫn đến khi người dân có thể tự thực hiện. Những khó khăn thường gặp như chưa có tài khoản, quên mật khẩu, chưa biết kê khai thông tin, tải giấy tờ hoặc tra cứu kết quả đều được cán bộ hướng dẫn cụ thể. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc thông tin chưa chính xác, người dân được hỗ trợ bổ sung, điều chỉnh kịp thời, hạn chế việc phải đi lại nhiều lần.

Các thủ tục hành chính giải quyết lưu động tại cơ sở bao gồm: đăng ký khai tử, xác nhận khai tử; chứng thực bản sao từ bản chính; đăng ký kinh doanh; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với tổ chức đang sử dụng đất; các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã/phường theo quy định; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tập trung vào việc tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền của UBND cấp xã trên các lĩnh vực như: Tư pháp - hộ tịch, đất đai - xây dựng, giáo dục, văn hóa - xã hội, nội vụ và các lĩnh vực liên quan khác. Công an tăng cường lực lượng hỗ trợ nhân dân cài đặt, hướng dẫn Nhân dân sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID, giúp người dân từng bước tiếp cận và làm quen với nền tảng số trong giải quyết thủ tục hành chính.

Điểm nổi bật của hoạt động là cán bộ không chỉ hỗ trợ hoàn thành một hồ sơ mà còn hướng dẫn để người dân có thể tự thực hiện trong những lần tiếp theo. Qua đó, người dân từng bước làm quen với quy trình điện tử, nâng cao kỹ năng số và giảm tâm lý e ngại khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh hướng dẫn thao tác, cán bộ xã tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích của dịch vụ công trực tuyến. Người dân có thể chủ động nộp hồ sơ tại nhà hoặc nơi làm việc, giảm thời gian chờ đợi, theo dõi tiến độ và nhận thông báo về kết quả giải quyết. Đồng thời, người dân được nhắc nhở nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, không cung cấp mật khẩu, mã xác thực và các dữ liệu quan trọng cho người không có trách nhiệm.

“Ngày thứ bảy vì dân” không chỉ là hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, mà còn thể hiện sự chuyển biến trong tư duy phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Thay vì chờ người dân đến yêu cầu, chính quyền chủ động bố trí lực lượng, thời gian và phương tiện để hỗ trợ ngay từ cơ sở. Qua đó, cán bộ có điều kiện gần dân hơn, trực tiếp lắng nghe những khó khăn, phản ánh và nhu cầu thực tế của người dân, thực sự phát huy tinh thần “Chính quyền phục vụ Nhân dân”. Đây là mô hình thiết thực nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân theo hướng thuận tiện, nhanh chóng, thân thiện, hiện đại.